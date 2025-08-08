Efectele crunte ale scumpirii RCA în transporturi. „Unde, în afară de România, o poliță devine mai scumpă la reînnoire după aplicarea unei reduceri de 50%?”

Eliminarea plafonării la prețurile RCA a început să afecteze simțitor activitatea în sectorul transporturilor, cu precădere pentru că asigurarea pentru camioane s-a scumpit considerabil. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) acuză lipsa de logică în sistemul bonus-malus și spun că, în ciuda tarifelor mari, despăgubirile rămân la un nivel minim, iar multe vehicule sunt deja trase pe dreapta din cauza costurilor.

Potrivit unei analize publicate de Ziarul de Iași, după expirarea plafonării tarifelor RCA la 1 iulie 2025, prețul poliței de asigurare obligatorie pentru un camion nou, clasa B0, a crescut cu 19%, ajungând de la 9.000 lei la 11.000 lei pe an. Confederația Operatorilor și Transportatorilor Autorizați din România (COTAR) avertizează că această tendință este una de creștere continuă, în ciuda faptului că doar 4% din cele 8 milioane de polițe RCA sunt implicate anual în accidente. „Polița de asigurare obligatorie a crescut cu 19%, de la 9.000 de lei la 11.000 de lei pentru un camion nou, clasa B0,” transmite COTAR.

Transportatorii reclamă și disfuncționalități în sistemul bonus-malus. Chiar și șoferii cu bonus maxim (B8), fără accidente timp de 8 ani, sunt considerați „cu risc ridicat” și ajung să plătească mai mult pentru asigurarea obligatorie. COTAR critică lipsa de logică în aplicarea reducerii de 50% pentru clasa B8, care în realitate duce la o creștere a prețului la reînnoire. „Unde în lume, în afară de România, o poliță RCA – care legal ar trebui să fie cu 50% mai ieftină la B8 – devine mai scumpă la reînnoire, după așa-zisa aplicare a unei reduceri de 50%?” se întreabă Vasile Ștefănescu, președintele COTAR.

Situația este considerată critică și de transportatorii locali, care spun că problemele legate de costurile RCA existau chiar și înainte de introducerea noilor tarife. Pentru mulți, dificultățile financiare și lipsa de predictibilitate în sistemul de asigurare au fost deja o povară, iar scumpirea recentă nu face decât să accentueze o criză care mocnea de mult.

„Lumea a intrat într-o panică. Economia nu duduie deloc. Economia este într-o ușoară adormire. Orice scumpire nu face altceva decât să țină mai multe camioane în curte. Asta ce înseamnă? Mai multe camioane pe parcare înseamnă prețuri mai mari la transport. Este cerere și nu sunt camioane,” afirmă Marian Iacomi, unul dintre marii transportatori din Iași cu care au vorbit jurnaliștii în analiza citată, care deține mai multe companii de profil.

Acesta administrează o flotă de aproximativ 40 de vehicule, dar spune că multe dintre ele sunt ținute în garaj din cauza problemelor economice. „Când ai marfă, n-ai șoferi; când ai șoferi, n-ai marfă și tot așa. Este o perioadă foarte grea,” a mai adăugat el, potrivit sursei citate.

Tarife mai mari, despăgubiri în scădere

România are cea mai mare rată mediană a cheltuielilor administrative din Uniunea Europeană, respectiv 56% din valoarea poliței RCA. În comparație, Luxemburg are o rată de doar 14%. COTAR subliniază că, din 100 de lei colectați din RCA, 56 de lei reprezintă cheltuieli administrative, iar companiile se declară în pierdere și achită impozite foarte mici sau deloc. „Comparația între state […] arată că în România a fost înregistrată cea mai mare valoare mediană a ratei cheltuielilor societăților de asigurare, de 56% (în anul 2020),” precizează organizația.

În plus, mai subliniază transportatorii, doar 37% din valoarea primelor RCA încasate sunt folosite pentru despăgubiri, cel mai mic procent din Uniunea Europeană. Acest indicator include toate formele de despăgubire: vătămări corporale, daune materiale, externe, navale etc. Companiile de asigurări din România achită cel mai mic cost al despăgubirilor din Uniunea Europeană, raportat la valoarea primelor încasate din RCA, respectiv doar 37%, mai arată COTAR.

Potrivit datelor furnizate de Autoritatea Rutieră Română, la Iași sunt licențiați 1.464 de transportatori. Dintre aceștia, 1.191 activează în regim de marfă, 150 în transport de persoane, iar restul dețin certificate de transport pe cont propriu sau licențe pentru vehicule avariate.

