Producătorii auto germani discută cu Friedrich Merz ridicarea interdicției pentru motoarele termice. Aceste propulsoare ar urma să fie interzise în UE după 2035

Cancelarul german Friedrich Merz a convocat joi, 9 octombrie, producători, furnizori, sindicate și reprezentanți ai landurilor unde automobilele reprezintă un pilon economic pentru a discuta soarta sectorului și eventualele soluții la interdicția europeană privind motoarele termice, programată pentru 2035.

„Trebuie găsite rapid soluții pentru a oferi perspective acestei industrii-cheie a Germaniei”, a declarat miercuri purtătorul de cuvânt al guvernului, Stefan Kornelius, potrivit Le Figaro. Profiturile scăzute, concedierile și planurile de restructurare, scot tot mai clar la iveală fragilitatea modelului economic german, bazat ani la rând pe cererea globală și pe energia ieftină importată din Rusia, iar între lipsa infrastructurii și competiția acerbă din partea producătorilor chinezi, criza atinge nu doar giganții Volkswagen, Audi, BMW și Mercedes-Benz, dar și furnizori de prim rang precum Bosch și ZF, împreună cu întreaga rețea de IMM-uri care formează scheletul industriei.

Printre temele centrale ale întâlnirii convocate de Merz se află interdicția planificată de Uniunea Europeană privind comercializarea motoarelor cu ardere internă după 2035, o măsură destinată reducerii emisiilor de gaze cu efect de seră și accelerării tranziției către mobilitatea electrică.

Ads

Ce nevoi au producătorii auto europeni

În condițiile în care tot mai mulți producători europeni cer ridicarea sau amânarea acestei interdicții, susținând că tranziția către vehiculele electrice este mai lentă decât se anticipase, Friedrich Merz a pledat luni pentru abandonarea măsurii, calificând-o drept „eronată”. Poziția cancelarului german a reaprins însă tensiunile din interiorul coaliției guvernamentale, social-democrații din SPD dorind menținerea regulii.

Uniunea Europeană urmează să se pronunțe în curând, iar potrivit presei germane, ar putea fi propus un compromis la Bruxelles, prin care interdicția să fie parțial relaxată fără a fi complet anulată, mai amintește sursa citată.

Potrivit firmei de consultanță EY, citată în analiza cotidianului francez, sectorul a pierdut peste 50.000 de locuri de muncă într-un singur an, dintr-un total de aproximativ 800.000. Industria auto germană a fost afectată crunt și creșterea prețurilor la energie după invazia rusă din Ucraina, de scăderea cererii globale și, mai recent, de tarifele de 15% impuse de SUA pentru mașinile europene.

Ads