Piața auto din România înregistrează cel mai puternic declin din Uniunea Europeană, cu o scădere de 10,1% a înmatriculărilor în primele zece luni din 2026. În timp ce piața europeană crește, iar mașinile electrice câștigă tot mai mult teren, România pierde peste 12.000 de înmatriculări față de aceeași perioadă a anului trecut. Nici Dacia nu face excepție, raportând o scădere de peste 10%, conform cifrelor publicate marți, 24 noiembrie, de Asociația Producătorilor Europeni de Automobile (ACEA), transmite AFP.

Asociația care îi reprezintă pe cei 16 mari constructori auto din Europa a precizat că, în perioada ianuarie - octombrie 2026, în Uniunea Europeană au fost înmatriculate 9,46 milioane de autoturisme, în creștere cu 5,4% în ritm anual. În schimb, piața auto din România a înregistrat un declin de 10,1%, cel mai semnificativ declin din UE, în condițiile în care au fost înmatriculate 109.326 de autoturisme, față de cele 121.609 unități înmatriculate în aceeași perioadă a anului trecut.

Cum evoluează piața

Modelele hibride non-plug-in au, în continuare, cea mai mare pondere din vânzări în UE (36%, sau 3,4 milioane de unități). Dar piața auto europeană își continuă electrificarea, acest tip de sistem de propulsie reprezentând acum 23,4% din înmatriculări (față de 16,4% în octombrie 2025) sau 2,21 milioane de vehicule.

Mașinile pe benzină (20,8% din vânzări) își continuă declinul (-20,1% de la începutul anului), la fel și cele cu motoare diesel (6,9% din vânzări, -20,6%). Toate vehiculele electrificate (hibrizi plug-in și non-plug-in, precum și vehicule electrice) au reprezentat aproape 70% din piața europeană în luna octombrie.

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Vânzările de mașini electrice

În primele zece luni ale anului, vânzările de mașini electrice au crescut cu 50%, impulsionate în special de evoluțiile de pe anumite piețe: Franța (+79,4%), Germania (+60,7%) și Danemarca (+41%).

Piața auto franceză, acum a doua cea mai mare din UE după Germania, a crescut cu 4,4% în primele zece luni ale anului. De asemenea, Franța este și în fruntea listei țărilor în care vânzările de mașini pe benzină sunt în scădere, cu 36,9% în zece luni. Acestea s-au redus cu 24,5% în Germania, 19,3% în Spania și 16,6% în Italia.

Chinezii vând bine în Europa

În rândul producătorilor de automobile, ofensiva chineză pe piața din UE continuă. BYD, cel mai mare grup chinez de pe piața europeană, a înregistrat o creștere a înmatriculărilor cu 150,8% în primele zece luni ale anului, chiar dacă cele 237.137 de vehicule pe care le-a vândut în UE de la începutul lui 2026 reprezintă o mică parte din cele peste nouă milioane de autoturisme înmatriculate în blocul comunitar în această perioadă.

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Vânzările Chery Automobile au explodat: au crescut cu 238,3% (159.278 de vehicule în primele zece luni), iar cele ale XPeng au crescut cu 186,9%. Leapmotor, un partener Stellantis, a înregistrat o creștere vertiginoasă a vânzărilor (+374,8%).

Vânzările Renault au scăzut cu 3,9%

Printre producătorii europeni, Stellantis a rămas pe teritoriul pozitiv (+3,9%), la fel ca și BMW Group (+4,6%), în timp ce vânzările Renault au scăzut cu 3,9% în primele zece luni ale anului, iar cele ale Volkswagen cu 0,3%.

În ceea ce privește grupul Renault, înmatriculările Dacia au înregistrat un declin de 10,3% în primele zece luni din 2026, până la 417.492 de vehicule, iar cota sa de piață a scăzut la 4,4%, de la 5,2% în perioada similară a anului trecut.

Datele pentru luna octombrie arată că înmatriculările Dacia au scăzut cu 14,6%, până la 39.253 de unități.

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