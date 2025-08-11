Unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital avertizează: "Creșterea taxelor poate alunga banii din România"

Pachetele de măsuri luate de guvern ar putea să ducă la o mutare a banilor pe alte piețe / FOTO: captură video YouTube, Palatul Victoria

Andrei Siminel, unul dintre cei mai influenți investitori de pe piața de capital din România, susține că țara are nevoie urgentă de proiecte mari, transparente și cu efecte măsurabile, care să schimbe radical modul în care se face politica economică. El atrage atenția că creșterea taxelor pe piața de capital poate duce la migrarea banilor către platforme necontrolate fiscal, punând în pericol dezvoltarea locală și finanțarea companiilor românești.

Andrei Siminel este cunoscut drept director general și reprezentant pentru România al fondului american de investiții New Century Holdings (NCH), arată Hotnews.ro, care a realizat un interviu cu investitorul.

Siminel conduce și administrează portofolii semnificative de fonduri de investiții (Broadhurst, Lindsell Enterprises), cu investiții de sute de milioane de euro în România, atât în companii listate, cât și private, din domenii precum industrie, servicii financiare, imobiliare, agribusiness și media.

“Abordarea curentă, respectiv creșterea taxelor și scăderea costurilor, este naturală, dar fără merite. Poate și de aceea este greu de implementat. Dacă însă ar fi fost completată prin adăugarea unor planuri de țară, atunci motivația ar căpăta alte valori. Și avem multiple exemple în acest sens.

De exemplu: în anii ‘80 sufeream de foame, dar ne era promovată societatea comunistă; în anii ‘90 aveam greve, falimente, dar merita să suferim pentru speranța capitalistă; în anii 2000 munceam pentru integrarea în UE; în anii 2010 speram la salarii ca în Vest. China are „Belt and Road Initiative”, SUA vine cu „Make America Great Again”.

Și noi de ce să tăiem costurile? – ca să scăpăm de faliment? Adică atât de puțin a ajuns să însemne speranța unei națiuni? Cred că fenomenul Georgescu ne-a învățat că un proiect mare adună energii uriașe doar prin enunțarea acestuia, chiar dacă rezolvările sunt greșite” a comentat Siminel despre pachetul de măsuri luat de Guvernul Bolojan.

Proiectele de țară, soluția pentru România

Investitorul sugerează soluția ca guvernul să se erijeze în port-stindardul unui sistem de proiecte de țară, propuse și implementate la nivelul fiecărei direcții din fiecare minister.

“Proiecte făcute public, proiecte cu costuri mici, efecte măsurabile, ținte trimestriale, totul afișat pe internet, întâlniri de raportare lunare, înregistrate video și disponibile publicului – transparență totală.

În câteva luni se va vedea clar ce șefi de instituții sunt capabili, ce instituții merită susținute. Dar cel mai important aspect este că se va înlocui abordarea de tipul „să fie mai bine”, „ne prefacem că lucrăm”, „să tăiem ca să nu falimentăm” – cu proiecte.

Un alt standard de valoare care ar putea schimba fața României. „O mie de proiecte. O altă Românie” – ar putea să fie proiectul României”, director general al New Century Holdings (NCH).

Bani se pot muta, dacă taxele sunt prea mari

Andrei Siminel avertizează că, urmare a majorării taxelor, investitorii își vor muta banii.

“O fabrică, un atelier, un ziar, o benzinărie etc. nu se pot muta în altă țară; TVA-ul poate să închidă unele dintre aceste operațiuni, dar nu le va muta nimeni. Banii însă se mută instant; 5 țări în 5 zile! Se mută acolo unde le este „bine”. De aceea banii nu trebuie taxați, întrucât se „sperie” și fug; banii sunt ca apa – se scurg acolo unde le este bine”, afirmă Siminel.

Investitorul susține și faptul că guvernul nu are oameni specializați pe piața de capital.

“Guvernul are nevoie de bani și nu are oameni specializați pe piața de capital care să înțeleagă problematica specifică. Ca urmare, vor trata totul „la grămadă”. De aceea am propus un compromis, respectiv să crească taxele cu 30% (și pentru brokeri locali, și pentru cei internaționali). Ca orice compromis, face și rău, dar face și bine”, transmite Andrei Siminel.

Elveția Balcanilor

El consideră importante exemplele Cipru, Malta, Belgia, Luxemburg, care au taxe zero pe câștigurile de pe piața de capital și transmite că România poate să devină o Elveție a Balcanilor.

“Bulgaria, Serbia, Ungaria, Ucraina și Moldova se uită cu admirație la economia și stabilitatea României. Efortul de a converti România în Elveția Balcanilor merită un plan de țară în domeniul pieței de capital. Guvernul poate să atribuie ASF-ului această misiune, din care și BVB-ul trebuie să facă parte. Raportări lunare, întâlniri cu toți cei care pot contribui cu idei, totul disponibil live pe internet – un mandat pentru 2 ani, cu target-uri trimestriale.

În acest context face sens ca statul să ofere taxe zero pentru piața de capital. Sumele pe care le pierde sunt minore, dar spiritul care se câștigă poate să fie un model pentru toată economia. Ca urmare a acestui proiect, va ajunge însă România o Elveție locală? Este nevoie de multe proiecte ca să se ajungă la o astfel de țintă, dar în acest proces se mobilizează energii și se rezolvă probleme”, spune Siminel.

El susține că ar trebui să existe un mix ideal de politici fiscale pentru stimularea pieței de capital.

“Fiecare direcție din fiecare minister trebuie să propună câte un plan pe direcția de care se ocupă. Ceva cu costuri mici, dar care să facă o diferență. Totul vizibil, totul afișat, totul asumat. Încă de când se vor propune ideile, o să se vadă care direcție are oameni de valoare care sunt angrenați și știu. Evoluția lunară va arăta și cine lucrează cu adevărat, dar și cine trebuie să plece. De exemplu, implementarea AI în analiza datelor financiare ale companiilor pentru a preveni frauda fiscală (probabil deja există un asemenea proiect, dar faptul că devine asumat, cu ținte și este vizibil pentru toată țara, schimbă percepția)”, susține investitorul.

Andrei Siminel consideră că piața bursieră românească ar putea să evolueze dacă politicienii ar renunța la temeri și populism.

