Electrica finalizează achiziția New Trend Energy. Ce înseamnă mutarea pentru proiectul fotovoltaic Satu Mare 3

Electrica a finalizat la sfârşitul săptămânii trecute achiziţia companiei New Trend Energy SRL, care dezvoltă proiectul fotovoltaic “Satu Mare 3”, informează compania printr-un raport remis, luni, Bursei de Valori Bucureşti.

„Electrica informează acţionarii şi investitorii asupra faptului că, pe data de 12 iulie 2024, a finalizat achiziţia, de la domnii Emanuel Muntmark şi Cătălin Mrejeru, a companiei New Trend Energy SRL, care are ca obiect principal de activitate producţia de energie din surse fotovoltaice. New Trend Energy SRL dezvoltă proiectul fotovoltaic “Satu Mare 3” cu o capacitate instalată autorizată de 57 MW, situat în vecinătatea comunei Doba, judeţul Satu Mare. Proiectul se află în faza “ready-to-build””, se menţionează în raport.

Conform comunicatului, tranzacţia se încadrează in strategia Grupului Electrica, în care se are în vedere şi extinderea pe lanţul valoric al energiei electrice, în special în zona de producţie a energiei electrice din surse regenerabile.

Electrica a semnat în data de 28 iulie 2021 contractul de vânzare/cumpărare a 100% din părţile sociale ale companiei New Trend Energy SRL, pentru un preţ total estimat de 3,245 milioane de euro.

