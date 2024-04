Județele din România în care piața imobiliară „duduie”. Unde e cel mai convenabil să îți cumperi o casă nouă

Se vând mai multe apartamente, la prețuri mai mari. Informațiile publicate de agenția de cadastru arată că piața imobiliară este pe plus în mai multe județe din țară și București, iar statisticile disponibile pe platformele de vânzări de locuințe indică prețuri în creștere în nouă mari centre urbane din România.

Orașul Cluj-Napoca este, în continuare, municipalitatea cu cele mai mari prețuri per metru pătrat, ceea ce le pune probleme multor orășeni, atrag atenția activiștii. Ziare.com s-a uitat la mai multe apartamente de două și trei camere de vânzare din zonele căutate din București, Cluj-Napoca, Iași și Timișoara și prezintă observații despre medie și excepțiile care frizează ridicolul.

Prețurile pentru apartamentele de vânzare din marile orașe ale României au crescut în luna martie, față de acum un an, conform unei analize făcute de o platformă de imobiliare. Raportul a analizat prețurile per metru pătrat din București, Cluj-Napoca, Iași, Timișoara, Brașov, Sibiu, Constanța, Oradea și Craiova. În toate orașele, indiferent că este vorba de locuințe noi sau apartamente vechi, prețurile au crescut, variind între plus 4% și plus 18%.

Clujul își menține reputația de oraș scump, având cele mai mari prețuri dintre toate localitățile analizate. Prețurile pentru apartamentele vechi au crescut cu 12%, mai accelerat decât costurile imobilelor noi. Această diferență de ritm face Clujul să aibă cea mai mică diferență între prețul mediu per metru pătrat pentru apartamentele la vânzare: 2.653 de euro/mp, la apartamentele noi, și 2.649 euro/mp, la cele vechi.

Ads

Dintre cele nouă municipalități analizate, doar în Iași și Sibiu sunt locuințele vechi mai scumpe, în medie, decât cele noi. În funcție de prețul mediu, Capitala se situează pe locul trei, iar Brașov, pe doi. În București, un apartament vechi s-a vândut în martie la prețul de 1.771 euro/mp, ia unul nou a ajuns la 1.824/mp, în creștere cu 15%.

În luna martie, în București au fost vândute aproape 5.000 de apartamente, de departe cele mai multe din țară, arată datele Agenției Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară. În toate județele și Capitală, au fost 14.400 de tranzacții cu apartamente. Bucureștiul este urmat de județul Timiș, unde s-au vândut puțin sub 1.000 de unități individuale, după care vin Iași, cu 883 de apartamente vândute și Cluj, cu 848 de astfel de cumpărări.

Ads

Vânzările de apartamente sunt pe o pantă ascendentă: față de aceeași lună a anului trecut, în martie 2024, la nivelul întregii țări, numărul tranzacțiilor a fost cu 7% mai mare. Situația diferă semnificativ la nivelul județelor, unde exact jumătate dintre ele au înregistrat un număr mai mic de apartamente vândute, față de martie 2023, iar trei – Giurgiu, Vâlcea și Vrancea – au avut fix același număr de unități vândute în ambele luni de referință. În termeni procentuali, cea mai mare creștere a fost în Olt, unde martie 2024 a venit cu de cinci ori mai multe apartamente vândute față de aceeași lună din 2023.

Capitala a înregistrat o creștere de 16%. În județul Iași, creșterea a fost de circa 69%, în timp ce tranzacțiile din Cluj au urcat cu doar 2,5%. În Timiș s-au vândut cu cinci apartamente mai puțin în martie 2024 față de aceeași lună a anului precedent, însemnând o scădere de 0,5%.

Cum arată câteva prețuri din marile orașe

Ziare.com a analizat mai multe anunțuri din zone de referință ale reședințelor de județ de pe platforma menționată anterior.

Ads

În Capitală, zona centrală vine cu prețuri piperate la apartamente. O locuință renovată, cu ieșire pe Calea Victoriei de două camere și suprafață utilă de 55 mp ajunge și la 160.000 euro. Apartamentul este într-un bloc construit pe o structură de rezistență de beton armat, într-un bloc construit înainte de cutremurul devastator din 1977.

În zona de nord a Bucureștiului, un apartament de trei camere, cu suprafața utilă de 64 mp, costă și 189.000 de euro. Locuința în cauză este la ultimul nivel al unui bloc de patru etaje, construit în 1984 și reabilitat în primăvara anului 2023, conform anunțului. Din poze, apartamentul nu pare să fi fost renovat în ultimii ani, dar vine cu parchet de lemn masiv recondiționat. Conform proprietarului, camerele au o înălțime de 2,75 m și au fost zugrăvite recent.

În Iași, apartamentele de două camere din jurul zonei centrale variază la preț, începând de la puțin peste 60.000 euro, dar pot ajunge și la peste 90.000. Există și excepții notabile. O agenție imobiliară prezintă un apartament de două camere, suprafață utilă de 64 mp la prețul de 150.000 de euro. Locuința este la etajul șase al unui bloc finalizat în anul imediat următor cutremurului, pe strada Sfântul Lazăr, aproape de centrul comercial Palas. Similar, un apartament de trei camere, descris ca prezentând o „oportunitate deosebită”, la etajul șase din nouă dintr-un bloc din apropierea Palatului Culturii, se vinde cu 190.000 de euro. Apartamentul necesită renovare, după cum recunoaște și agenția care a publicat anunțul.

Ads

În Cluj-Napoca, cartierul central are aproape exclusiv prețuri de șase cifre la apartamentele de două camere. Excepțiile sunt și ele notabile. Un apartament în apropiere de Opera Națională, situat la parter și descris ca „foarte potrivit pentru investiție”, se vinde cu 85.000 de euro. Agenția menționează că suprafața locuinței este de 52 de mp, dar că în cartea funciară „apar 26 mp. Apartamentul a fost modificat, a fost făcută ulterior o mansardă. (...) Mansarda necesită amenajare”.

La polul opus de preț, apartamentele de două camere ajung să coste și dublu față de cel menționat anterior – similar cu apartamentele de trei camere din zonele căutate ale Capitalei. Apartamentului, pus la vânzare tot prin agenție, i se face reclamă ca oportunitate de investiție. Imobilul se află în zona Pieței Mihai Viteazu și „a fost renovat recent pentru închiriere în regim hotelier”, într-o clădire cu două etaje, care dispune de o curte interioară. Un alt apartament recondiționat, de suprafață similară și situat în zona Primăriei, costă 200.000 euro.

Ads

În Timișoara, majoritatea apartamentelor de două camere disponibile pentru vânzare în Cetate cad în intervalul 64.000 – 75.000 euro. Ca și în cazul celorlalte mari adunări urbane, există și prețuri exorbitante; un apartament din Piața Victoriei, aproape de Fântâna cu Pești, se vinde cu 200.000 de euro. Locuința are 69 de metri pătrați, cu bucătărie separată și vine cu mobilier ce pare a fi din stilul Art Déco.

Problema locuirii accesibile

Prețurile în creștere pentru apartamente au făcut activiștii civici să tragă repetate semnale de alarmă, în marile orașe ale țării. În Cluj-Napoca, fostul parlamentar Adrian Dohotaru a subliniat marți, 9 aprilie, că fosta zonă industrială a orașului concentrează „câteva miliarde de euro” în capital imobiliar, iar prețurile de 150.000 de euro pentru un apartament de două camere fac locuințele inaccesibile pentru un număr semnificativ de oameni. Un mod de a contrabalansa creșterea pieței ar fi ca dezvoltatorii să cedeze măcar 5% către administrația locală sub formă de locuințe sociale. Primăria municipiului a ajuns să cumpere apartamente de pe piața liberă, la prețuri dezavantajoase, pentru a le folosi drept locuințe sociale, conform Știri de Cluj.

Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire (FCDL) a atras atenția asupra situației blocurilor sociale nefinalizate București. În decembrie 2023, FCDL sublinia că edilul Nicușor Dan nu își mai asuma partea din proiectul de campanie care presupunea achiziționarea sau construirea de locuințe sociale, plasând responsabilitatea pe primarii de sector. Un bloc de locuințe sociale din cartierul Ghencea trebuia să fie finalizat în 2020, dar este în continuare neterminat, conform grupului. Aproximativ un sfert dintre familiile care ar trebui să se mute în aceste locuințe au primit, în iunie 2022, ajutor la plata chiriei. Grupul sublinia, la acea vreme, că metodologia de acordare a sprijinului financiar este restrictivă, fapt care a condus la situația în care doar 30 de familii din 114 au primit ajutorul.