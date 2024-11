One United Properties anunță cifra de afaceri pe primele nouă luni din 2024. Șantiere rezidențiale, pe ultima sută de metri, venituri din chirii comerciale, în creștere

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties raportat o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei în primele nouă luni ale anului 2024. FOTO One United Properties

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties raportat o cifră de afaceri de peste 1 miliard de lei în primele nouă luni ale anului 2024. Profitul brut pentru această perioadă a fost de 352,1 milioane de lei, în timp ce profitul net a ajuns la 298,6 milioane de lei, arată un comunicat de presă emis luni, 11 noiembrie.

„Ritmul de dezvoltare a proiectelor a fost mai lent decât am anticipat pentru acest an, ca urmare a unor întârzieri administrative. Cu toate acestea, veniturile respective nu sunt pierdute, ci doar amânate, reflectând modelul de recunoaștere a veniturilor al companiei, care pune accentul pe înregistrarea vânzărilor în funcție de avansul dezvoltărilor, conform standardelor internaționale de raportare financiară. În continuare, ne concentrăm pe implementarea proiectelor noastre și adaptarea eficientă la cerințele pieței,” a declarat Victor Căpitanu, Co-CEO al One United Properties.

Veniturile din vânzările de proprietăți rezidențiale au ajuns la 816,6 milioane de lei, o scădere de 7% față de aceeași perioadă a anului trecut, ca urmare a faptului că mai multe șantiere de construcție au ajuns în etapele finale, în care veniturile sunt recunoscute mai treptat, spun dezvoltatorii. Cu toate acestea, venitul net din vânzarea de proprietăți rezidențiale a crescut cu 12% față de anul precedent, ajungând la 282,8 milioane de lei. Marja netă din vânzările de proprietăți rezidențiale a crescut de la 28,7% în primele nouă luni din 2023 la 34,6% în aceeași perioadă din 2024, reflectând impactul evoluției constante în cadrul dezvoltărilor.

Chiriile pe sectorul comercial, în creștere

Veniturile din chirii, care includ veniturile din divizia comercială și serviciile pentru chiriași, au crescut cu 15% față de anul trecut, ajungând la 113,6 milioane de lei în primele nouă luni din 2024. Venitul net din chirii a înregistrat o creștere de 19%, atingând 81,1 milioane de lei. În primele nouă luni din 2024, One United Properties a închiriat și pre-închiriat 12.100 metri pătrați de spații de birouri și comerciale și a semnat numeroase prelungiri ale contractelor de închiriere pentru o suprafață totală de 6.770 metri pătrați. Impactul financiar al acestor noi închirieri se va reflecta în veniturile viitoare, mai arată comunicatul.

În ciuda activităților semnificative de dezvoltare, poziția de numerar a companiei a crescut cu 47% de la începutul anului, ajungând la 617,6 milioane de lei la finalul celui de-al treilea trimestru din 2024, susținută de majorarea capitalului social. Indicatorul loan-to-value a rămas stabil la 30% la 30 septembrie 2024, demonstrând o situație financiară solidă și un grad de îndatorare redus în comparație cu alte companii similare din Europa. Datoria netă a scăzut, ajungând la 554,2 milioane de lei, reprezentând 10% din totalul activelor.

La 30 septembrie 2024, One United Properties avea 14 dezvoltări în construcție, care cuprindeau 4.041 de unități, 22.000 metri pătrați de spații de birouri și 21.000 metri pătrați de spații comerciale, cu o Valoare Brută de Dezvoltare (GDV) totală de 1,5 miliarde de euro. La finalul perioadei, 70% dintre unitățile disponibile pentru vânzare, aflate fie în curs de dezvoltare, fie deja livrate, erau vândute. Sumele care urmează să fie încasate conform contractelor încheiate cu clienții până la 30 septembrie 2024 se ridică la 353 de milioane de euro în numerar suplimentar până în 2026, potrivit datelor companiei.

