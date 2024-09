Topul celor mai ample investiții imobiliare din țară în ultimele trei luni. Orașul care „ia în piept” Capitala la dezvoltarea spațiilor comerciale mari

Piața imobiliară din România a continuat să crească în ritm accelerat în vara 2024 cu investiții majore ce depășesc două miliarde de euro, arată datele consultanților din industrie cu doar trei luni înainte de noul an. Ziare.com a analizat cele mai valoroase 10 investiții din ultimele trei luni.

Deși construcțiile rezidențiale și comerciale au avut un șir de obstacole de înfruntat pe fondul peisajului economic incert din țară și o criză a materialelor de construcții, în perioada iulie-septembrie, proiecte de amploare precum SkyLight Residence din București, cu o valoare de 1 miliard de euro, reconversia fostei platforme Carbochim din Cluj, evaluată la peste 500 de milioane de euro, au marcat piața investițiilor imobiliare de mare amploare.

E important de menționat că dezvoltatorii s-au concentrat pe proiecte mixte și rezidențiale, în timp ce restaurările și investițiile în spații office au continuat să atragă capital privat în pofida unei cunoscute reticențe din partea investitorilor. Bucureștiul rămâne lider la nivel național, dar capitale regionale precum Cluj-Napoca au câștigat la rândul lor teren, cu precădere dacă luăm în calcul proiectele de integrare a fostelor zone industriale în noi spații comerciale complexe.

Investiții imobiliare mari anunțate în ultimele trei luni. Bucureștiul primează, dar mall-ul din fosta clădire Carbochim din Cluj și-a făcut loc în top

În perioada iulie-septembrie 2024, piața imobiliară din România a fost marcată de investiții semnificative, dominate de proiecte din București, dar și de o reconversie majoră în Cluj-Napoca. Redăm, atât în text, cât și sub forma unui grafic interactiv, principalele tranzacții anunțate, ordonate în funcție de valoarea investiției (în milioane de euro).

Topul celor mai importante investiții imobiliare iulie - septembrie 2024 (*milioane de euro)

Sursă date: Ziare.com: iulie - septembrie 2024

Cea mai mare investiție anunțată în această perioadă vine din partea InteRo Property Development, controlată de familia de investitori canadieni Topolinski, care a anunțat demararea lucrărilor la proiectul mixt SkyLight Residence din zona Obor, București. Valoarea proiectului se ridică la 1 miliard de euro, iar familia Topolinski a devenit oficial proprietara terenului de 120 milioane de euro pe 31 iulie, după plata ultimei tranșe de 12,5 milioane de euro. La finalizare, SkyLight Residence va acoperi 486.000 mp construiți și va include aproape 28.000 mp de spații verzi. Prima fază a proiectului cuprinde 551 de apartamente în șapte blocuri, iar primii locatari sunt așteptați în 2027. SkyLight Residence este, din analiza făcută de Ziare.com, una dintre cele mai ample dezvoltări imobiliare din București, având un impact major asupra zonei Obor.

La Cluj-Napoca, IULIUS și Atterbury Europe au anunțat pe 29 august aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru reconversia fostei platforme industriale Carbochim. Investiția estimată la peste 500 de milioane de euro se pare că va transforma această zonă de 14 hectare într-un complex multifuncțional cu cea mai mare suprafață de retail din România (120.000 mp închiriabili), birouri, spații culturale și de entertainment. Proiectul include o grădină urbană amplă cu acces la râul Someș, în centrul său.

În prima etapă, fabrica Carbochim a fost relocată pentru a permite optimizarea activităților industriale, o investiție de 7 milioane de euro. Transformarea zonei este văzută ca un punct important de atracție pentru orașul Cluj-Napoca, integrând o platformă industrială istorică în peisajul imobiliar clujean, care a căpătat o amploare lipsită de precedent în țară (cu prețuri pe metru pătrat la vânzare care depășesc și cu 1.000 de euro marjele din Capitală).

Revenind în București, Proiectul Nusco City, situat în zona Pipera, continuă să avanseze cu faza a doua, care a ajuns la un procent de vânzări de peste 75%. Faza a doua a proiectului, începută în 2023, include 828 de unități, printre care apartamente de tip studio dublu, cu două, trei și patru camere, dar și duplexuri exclusiviste. Investiția totală pentru această etapă este estimată la peste 130 milioane de euro, iar primele trei blocuri vor fi livrate la finalul anului 2024. Pe o suprafață totală de 23 de hectare, Nusco City va include peste 4.000 de apartamente, parcuri, zone verzi, unități educaționale, zone comerciale, spații de birouri, un hotel și un spital propriu. Prima fază a proiectului a fost deja finalizată, cu 622 de locuințe livrate comunității.

One United Properties derulează un proiect ambițios de restaurare a fostei hale Ford din București, pe care o transformă în spațiul One Gallery. Valoarea investiției este de 100 de milioane de euro, iar după restaurare, clădirea va include birouri moderne, un food market inovator și o zonă de muzeu ce va celebra istoria halei, potrivit informațiilor oferite de companie. One Gallery este considerată cea mai mare investiție privată din România în restaurarea unui imobil istoric, cu deschiderea estimată în trimestrul al treilea din 2025. Proiectul pune mare accent pe angajamentul One United Properties de a conserva patrimoniul istoric și de a integra clădirile vechi în noile tendințe imobiliare sustenabile.

Un alt proiect important din București este ARC, un turn de birouri dezvoltat de PPF Real Estate, situat lângă stația de metrou Basarab. Investiția totală se ridică la 60 de milioane de euro, iar clădirea va oferi 30.000 mp de spații de birouri. Terenul pentru acest proiect a fost achiziționat în 2022, iar lucrările de construcție vor fi finalizate în 2026. Aceasta este prima dezvoltare de la zero a PPF Real Estate în România, compania având deja în portofoliu alte două clădiri de birouri importante în București, Metropolis Center și Crystal Tower.

Grupul ungar KESZ România a început lucrările la primul său proiect rezidențial din România, situat în zona Străulești din București. Investiția, de 51 de milioane de euro, vizează construcția a 221 de apartamente, care au fost deja scoase pe piață după obținerea autorizației de construcție. Situat aproape de Lacul Grivița, proiectul include apartamente de la garsoniere la locuințe cu patru camere, cu prețuri ce pornesc de la 118.000 de euro pentru un apartament cu două camere. Suprafața totală a locuințelor variază între 60 și 200 mp.

În zona Pajura din nordul Capitalei, One United Properties pregătește un alt proiect, un bloc-turn cu peste 200 de apartamente, estimat la 40 de milioane de euro. Cu toate că dezvoltatorul a început deja pregătirile pentru construcție, acesta așteaptă autorizația de construire, care trebuie să fie emisă de proprietarul terenului, omul de afaceri Romeo Pomponiu, cunoscut pentru lanțul de magazine Steilmann.

STC Partners a finalizat achiziția unui teren pe Bulevardul Ferdinand din București, în zona Foișorul de Foc, pentru a lansa ansamblul rezidențial Quartier Ferdinand. Valoarea investiției se ridică la 35 de milioane de euro, iar terenul de 4.400 mp a fost cumpărat de la familia Olaru pentru 7,2 milioane de euro. Proiectul are deja autorizația de construcție și urmează să demareze lucrările în curând.

Compania Danya Cebus, cunoscută pentru construcția bazei militare de la Deveselu, pregătește un ansamblu rezidențial în Pipera, în apropierea Școlii Americane. Investiția se ridică la aproximativ 35 de milioane de euro și va include 909 apartamente distribuite în 17 imobile, cu un regim de înălțime variabil. Proiectul va fi dezvoltat pe un teren de peste 4 hectare, evaluat la 6,2 milioane de euro, fiind cel mai mare dintre cele patru proiecte pe care compania le are în plan.

Ultima investiție marcată în topul alcătuit de Ziare.com are în centru Nobis Group, care dezvoltă două proiecte imobiliare majore în București. Unul dintre acestea este un cartier de vile de lux în Pipera, evaluat la 28 de milioane de euro. Prima fază a acestui proiect va fi livrată până la sfârșitul anului 2024, iar a doua fază până în 2025. Cartierul va include 28 de vile, fiecare cu o suprafață utilă de 302 mp, terase și terenuri libere de construcție de cel puțin 300 mp. Al doilea proiect este planificat pentru zona Tineretului-Văcărești și va include câteva sute de apartamente, cu lucrările programate să înceapă în 2025.

Piața de tranzacții imobiliare, estimată să ajungă la 1 miliard de euro în 2024

În ceea ce privește vânzările mari de proprietăți anul acesta, România a avut o evoluție importantă mai ales în prima jumătate a anului 2024, piața imobiliară atingând un volum total de tranzacții de 419 milioane de euro, potrivit unui raport realizat de Colliers. Cifrele arată, astfel, o creștere de 2,5 ori față de aceeași perioadă a anului precedent, indicând și o revenire puternică a interesului pentru activele imobiliare din țară. Consultanții estimează că, în condițiile actuale și cu un număr semnificativ de tranzacții în desfășurare, piața ar putea depăși pragul de 1 miliard de euro până la sfârșitul anului 2024.

Cea mai mare tranzacție înregistrată până acum a fost vânzarea portofoliului industrial al Globalworth către CTP, pentru o sumă estimată la 168 de milioane de euro. Portofoliul cuprinde aproximativ 270.000 de metri pătrați de depozite situate în mai multe orașe din România, împreună cu terenuri destinate proiectelor viitoare. Aceasta reprezintă una dintre cele mai mari tranzacții industriale din istoria României, fiind comparabilă cu vânzarea Europolis Park către GIC în 2016.

O altă tranzacție importantă a fost achiziția Expo Market Doraly de către WDP pentru aproximativ 90 de milioane de euro, aceasta fiind a doua cea mai mare tranzacție a anului. De asemenea, Immofinanz, parte a CPI Property Group, a vândut o parte din complexul de birouri Iride Business Park din Pipera afaceristului român Alin Niculae pentru aproximativ 45 de milioane de euro. Tranzacția a inclus 60.000 de metri pătrați de spații de birouri și terenuri de 12,5 hectare, consolidând poziția lui Niculae pe piața imobiliară locală.

