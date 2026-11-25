Ultima parte a anului sau chiar ultima lună din an poate fi un moment propice pentru atingerea unor obiective puse pe listă pentru anul în curs. Cei mai mulți oameni își propun să cumpere electrocasnice, gadgeturi, cadouri, îmbrăcăminte sau să-și îndeplinească anumite dorințe pentru care au strâns bani pe parcursul întregului an. Cei mai curajoși dintre ei țintesc spre obiective mai mari cum ar fi achiziția unei locuințe sau investiția într-o proprietate.

Momentul ar putea să fie unul de oportunitate având în vedere că piața imobiliară din România a trecut în 2026 prin mai multe momente dificile, uneori chiar de blocaj. Anul a început dificil, cu mai puține tranzacții decât în mod normal, pe fondul scăderii puterii de cumpărare și a accesului mai dificil la creditare. Mai apoi, blocarea aplicației e-Terra a Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară pentru aproape o lună, a blocat tranzacțiile și a transmis alte semnale de nesiguranță în piață. În ciuda acestor impedimente, prețurile la imobiliare s-au menținut ridicate.

Alexandru Ispir, consultant în imobiliare a explicat pentru Ziare.com că sfârșitul de an poate aduce anumite avantaje pentru cei care își doresc să investească într-un imobil sau chiar într-o chirie, dar în continuare, tranzacția trebuie să se facă în funcție de stabilitatea financiară pe care un cumpărător o poate avea pe termen lung, nu pe o oportunitate de moment.

”Riscul nu vine neapărat din achiziția unei proprietăți, ci din achiziția acesteia la un preț nejustificat sau printr-un efort financiar nesustenabil. Într-un context economic inflaționist, imobiliarele rămân un instrument de conservare a capitalului pe termen lung. Este însă esențial să analizăm prețul, localizarea, lichiditatea proprietății și capacitatea financiară a cumpărătorului”, afirmă acesta.

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În acest context, Alexandru Ispir spune că finalul de an poate reprezenta o oportunitate, deoarece concurența între cumpărători este mai redusă, iar proprietarii pot fi mai deschiși la negociere. În ceea ce privește investițiile destinate închirierii, decizia trebuie fundamentată pe randament și pe cererea din zonă. ”Nu calendarul trebuie să dicteze momentul investiției, ci calitatea oportunității”, mai spune acesta.

Întrebat despre profilul cumpărătorului care alege să investească în ultima parte a anului, consultantul spune că nu sunt oameni care speculează anumite prețuri mai bune, ci oameni care și-au calculate acest pas cu mult timp înainte.

”Observăm un cumpărător mult mai prudent, informat și atent la fiecare euro investit. Cei care achiziționează în această perioadă sunt, în general, persoane cu venituri stabile, economii consistente sau nevoi locative reale. Investitorii sunt mai selectivi, iar cumpărătorii care apelează la credit analizează mult mai atent costul total al achiziției și negociază mai ferm”, mai explică Ispir pentru Ziare.com.

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”Este o perioadă favorabilă negocierii, nu neapărat a scăderilor generalizate de prețuri”

Pe de altă parte, dezvoltatorii sunt și ei la fel de prudenți. Chiar dacă au obiective de atins până la finalul anului, consultantul spune că nu putem vorbi de o scădere generalizată a prețurilor în piață, ci de anumite beneficii sau condiții mai flexibile pe care unii dezvoltatori aleg să le ofere.

”Finalul de an poate aduce o flexibilitate mai mare din partea dezvoltatorilor, în special a celor care urmăresc atingerea obiectivelor financiare sau au nevoie de lichidități. Discounturile nu sunt însă generalizate și pot lua forma unor locuri de parcare incluse, finisaje superioare sau condiții de plată avantajoase. Este o perioadă favorabilă negocierii, nu neapărat a scăderilor generalizate de prețuri”, atrage atenția acesta.

Finalul de an nu aduce însă doar beneficii, ci poate pune și anumite piedici în calea finalizării unei tranzacții imobiliare pentru că sărbătorile pot încetini anumite procese birocratice:

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”A doua jumătate a lunii decembrie și prima parte a lunii ianuarie pot prelungi semnificativ durata unei tranzacții. Programul redus al instituțiilor, concediile și zilele libere legale afectează procesarea documentelor, aprobările bancare și formalitățile notariale. Recomand cumpărătorilor și vânzătorilor să își stabilească termene contractuale realiste, care să includă o marjă suplimentară de timp”.

În acest context, având în vedere că există atât avantaje cât și dezavantaje pentru a investi în imobiliare pe final de an, Alexandru Ispir spune că nu există cu adevărat perioade ideale și perioade nerecomandate pentru investiții imobiliare.

”Piața imobiliară are o anumită sezonalitate, însă oportunitățile reale nu țin cont întotdeauna de calendar. O proprietate bine poziționată, achiziționată la un preț corect și cu perspective bune de valorificare poate reprezenta o investiție bună indiferent de perioada anului. Mai important decât să anticipăm momentul perfect al pieței este să identificăm proprietatea potrivită la prețul potrivit”, a mai declarat acesta pentru Ziare.com.

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