Românii investesc sute de mii de euro în locuințe, dar trei din patru nu au asigurarea obligatorie. Ce riscă proprietarii la un cutremur

Aproape 7,6 milioane de locuințe din România nu au asigurarea obligatorie împotriva dezastrelor naturale, deși prețul unui apartament poate depăși 200.000 de euro în marile orașe, arată date oficiale recente. Procentual, la sfârșitul lunii septembrie 2026, numai 25,06% din fondul locativ era acoperit prin polițe PAD, deși costul asigurării obligatorii este de 130 de lei pe an pentru majoritatea locuințelor, iar despăgubirea maximă ajunge până la 100.000 de lei, indiferent de valoarea proprietății. În cazul unui cutremur care provoacă avarii grave, diferența poate însemna însă cheltuieli de zeci sau sute de mii de lei, iar în absența unei polițe, pierderile riscă să rămână cu totul în povara proprietarului.

La 30 septembrie 2026, în România erau în vigoare 2.537.030 de polițe obligatorii de asigurare a locuințelor, potrivit datelor publicate de Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale (PADROM). Raportat la un fond locativ de 10.122.333 de locuințe, rezultă un grad de acoperire de 25,06%, ceea ce înseamnă că aproape trei sferturi dintre proprietăți nu beneficiază de protecția financiară obligatorie împotriva cutremurelor, inundațiilor naturale și alunecărilor de teren. Numărul asigurărilor a crescut în ultimul an, de la 2.315.446 de polițe active în septembrie 2025, însă 7.585.303 locuințe continuă să figureze fără PAD, iar diferențele dintre localități sunt considerabile. Potrivit Barometrului PAD.ro, realizat pe baza statisticilor oficiale, în 1.396 dintre cele 3.181 de unități administrativ-teritoriale analizate, mai puțin de 10% dintre locuințe aveau o poliță valabilă la sfârșitul lunii septembrie. Numai 20 de localități înregistrau un grad de acoperire de cel puțin 50%.

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Situația a fost semnalată și de președintele Autorității de Supraveghere Financiară (ASF), Alexandru Petrescu, la o reuniune regională dedicată asigurărilor împotriva dezastrelor, organizată la București pe 27 octombrie. „România are o experiență relevantă în acest domeniu, prin sistemul de asigurare obligatorie a locuințelor și prin activitatea Pool-ului de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale. Cu toate acestea, doar aproximativ un sfert dintre locuințele din România sunt acoperite prin asigurarea obligatorie, ceea ce evidențiază necesitatea creșterii gradului de cuprindere în asigurare, a conștientizării riscurilor și a pregătirii financiare a populației”, a declarat acesta.

Problema devine cu atât mai importantă cu cât valoarea proprietăților rezidențiale a crescut semnificativ în ultimii ani, fiindcă, potrivit Indicelui Imobiliare.ro pentru septembrie 2026, prețul mediu solicitat pentru apartamentele noi și vechi din București ajunsese la 2.312 euro pe metru pătrat util, cu 8,8% peste nivelul din septembrie 2025, iar, la această medie, un apartament de 90 de metri pătrați ar fi oferit spre vânzare cu aproximativ 208.080 de euro. Este un calcul orientativ, pornind de la prețurile cerute în anunțuri, iar valoarea finală a unei tranzacții poate fi diferită. Pentru proprietarul unei asemenea locuințe, polița obligatorie oferă despăgubiri pentru daune eligibile în limita a 100.000 de lei, echivalentul a aproximativ 18.700 de euro la cursul BNR din 30 octombrie, de 5,3426 lei/euro.

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Ce acoperă asigurarea obligatorie de 130 de lei și ce rămâne neprotejat. Defectele de construcție și modificările neautorizate pot duce la refuzarea despăgubirii

Polița obligatorie împotriva dezastrelor naturale, cunoscută sub denumirea PAD, este reglementată prin Legea nr. 260/2008 și trebuie încheiată de proprietarii locuințelor din România, cu excepțiile stabilite expres de legislație. Potrivit legii, asigurarea acoperă trei riscuri naturale, adică cutremurul, inundațiile produse ca fenomene naturale și alunecările de teren. În acest sens, sunt despăgubite prejudiciile produse construcției ca urmare directă sau indirectă a acestor evenimente, în limitele contractului și ale condițiilor prevăzute de lege.

Costul anual diferă în funcție de materialele și structura construcției, astfel încât pentru locuințele de tip A, categorie în care intră majoritatea apartamentelor din blocuri și casele construite din beton armat, cărămidă arsă sau alte materiale prevăzute de lege, prima este de 130 de lei, iar suma maximă asigurată este de 100.000 de lei. Pentru locuințele de tip B, însă, construite cu pereți exteriori din chirpici sau alte materiale nesupuse tratamentelor termice ori chimice, prima anuală este de 50 de lei, corespunzătoare unui plafon de despăgubire de 50.000 de lei.

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Sumele sunt stabilite în lei, iar valoarea asigurată reprezintă limita maximă până la care se pot plăti despăgubiri pentru un prejudiciu eligibil, ceea ce înseamnă, desigur, că proprietarul unei locuințe care suferă avarii evaluate la 30.000 de lei nu primește automat 100.000 de lei doar pentru că deține o poliță PAD, iar despăgubirea depinde, în cele din urmă, de pagubele efectiv constatate, de cauza acestora și de condițiile contractuale. Totodată, PAD protejează construcția, inclusiv cota-parte din elementele comune aferente apartamentului într-un bloc, însă bunurile din interiorul locuinței, precum mobilierul, electrocasnicele sau obiectele personale, sunt excluse. Asigurarea obligatorie nu acoperă nici avarii obișnuite, cum ar fi o conductă spartă care inundă apartamentul sau locuința vecinului, furturile și alte incidente care nu au legătură cu dezastrele naturale prevăzute de lege.

Un incendiu sau o explozie provocată în mod direct de un cutremur poate intra în categoria efectelor indirecte ale evenimentului asigurat, dacă sunt îndeplinite condițiile de despăgubire. În schimb, un incendiu izbucnit independent de producerea unui dezastru natural necesită o acoperire distinctă.

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Există și excluderi importante, mai ales pentru proprietarii apartamentelor din clădiri vechi sau în care au fost efectuate modificări structurale, cum ar fi faptul că polița PAD nu acoperă daunele produse prin prăbușirea unei clădiri ca urmare a defectelor de construcție, chiar dacă prăbușirea are legătură cu producerea unui risc asigurat. Sunt excluse și pagubele produse sau favorizate de construirea, extinderea ori modificarea locuinței fără autorizație sau cu încălcarea autorizației, atunci când asemenea intervenții afectează structura de rezistență. Normele permit, de asemenea, respingerea documentată a unei cereri de despăgubire dacă proprietarul a furnizat informații false, dacă nu prezintă dovezi suficiente privind prejudiciul sau dacă a contribuit din culpă la producerea ori agravarea daunelor. În plus, o altă limitare privește cheltuielile necesare pentru cazarea temporară după un dezastru, iar dacă apartamentul devine nelocuibil și proprietarul trebuie să închirieze o altă locuință până la finalizarea reparațiilor, aceste costuri nu sunt acoperite de PAD, acestea putând face obiectul unei asigurări facultative, dacă respectivul contract conține o asemenea protecție.

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Valoarea de piață a unui apartament, care poate include și valoarea terenului și avantajele amplasamentului, trebuie însă diferențiată de valoarea construcției și de costurile necesare refacerii acesteia. Despăgubirea se stabilește în funcție de prejudiciul asigurat, astfel că prețul la care locuința ar fi putut fi vândută înaintea cutremurului nu reprezintă automat suma care trebuie plătită de asigurător. În cazul unui bloc, situația este mai complicată și din perspectiva lucrărilor asupra structurii comune. Pagubele pot afecta simultan zeci de apartamente, mai ales în cadrul unui cutremur, iar consolidarea clădirii presupune intervenții asupra întregii construcții și coordonarea dintre proprietari. Polița PAD include, în definiția locuinței, totodată, și cota-parte din elementele comune, dar limitele individuale de despăgubire rămân aplicabile fiecărui contract.

Pentru proprietarii care doresc să își protejeze locuința la o valoare mai apropiată de costul real al refacerii, polița obligatorie poate fi completată printr-o asigurare facultativă, care poate acoperi prejudiciile care depășesc plafonul PAD și, în funcție de contract, poate include riscuri precum incendiul, furtuna, furtul, avariile instalațiilor, răspunderea civilă față de vecini și deteriorarea bunurilor din interior. Asigurarea facultativă are însă condiții diferite de la o companie la alta, iar majoritatea specialiștilor sunt de părere că proprietarul trebuie să verifice suma asigurată pentru clădire, existența unei acoperiri suplimentare explicite pentru cutremur, excluderile, eventualele franșize și felul în care este calculată despăgubirea. Amintim, de asemenea, că proprietarii trebuie să țină cont că o poliță care acoperă incendiile și avariile instalațiilor nu oferă neapărat și o protecție suficientă în cazul unui cutremur major.

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De exemplu, dacă avariile eligibile produse de un cutremur sunt evaluate la 250.000 de lei, iar proprietarul deține atât PAD, cât și o poliță facultativă care acoperă integral diferența pentru acest tip de risc, primii 100.000 de lei pot fi despăgubiți prin sistemul obligatoriu, iar restul de 150.000 de lei prin asigurarea facultativă, dar rezultatul depinde de limitele și condițiile ambelor contracte, inclusiv de eventualele franșize.

Proprietarii fără PAD pot fi amendați, iar Statul își rezervă dreptul să nu le acopere pagubele

Potrivit articolului 29 din Legea nr. 260/2008, proprietarii care au obligația de a încheia PAD, dar nu o respectă, pot fi sancționați cu amenzi cuprinse între 100 și 500 de lei, constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor revenind primarilor și persoanelor împuternicite de aceștia. Mai important din perspectiva unui dezastru major este articolul 22 al aceleiași legi, potrivit căruia statul își rezervă dreptul de a nu acorda despăgubiri proprietarilor ale căror locuințe au fost afectate de un dezastru natural, dacă acestea nu sunt asigurate prin PAD.

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Toate acestea înseamnă, de fapt, că proprietarul unei locuințe neasigurate nu se poate baza pe primirea automată a unei compensații din fonduri publice pentru repararea sau reconstruirea imobilului, iar eventualele măsuri de ajutor social, cazare de urgență ori sprijin adoptate în urma unei catastrofe au un regim distinct și nu echivalează cu un drept general la recuperarea valorii proprietății distruse. În cazul proprietarilor care cumpără o locuință, este importantă și verificarea contractului de asigurare existent. O proprietate poate fi deja asigurată printr-o poliță încheiată de vânzător, iar schimbarea titularului dreptului de proprietate nu duce automat la încetarea protecției.

Este importantă, în același timp, distincția dintre o clădire încadrată formal în clasa I de risc seismic și una care nu a fost expertizată, fiindcă absența unei încadrări oficiale nu reprezintă o confirmare a siguranței structurale.

Ce se întâmplă după un cutremur. Termenul în care trebuie anunțată dauna

Proprietarii care dețin o poliță PAD și constată avarii după un cutremur trebuie să anunțe cât mai repede posibil asigurătorul prin care a fost emis contractul sau PADROM, după caz. Potrivit Normei ASF nr. 38/2023, termenul obișnuit de avizare a daunei este de 60 de zile de la producerea evenimentului. Reglementarea permite însă depășirea acestui termen atunci când proprietarul poate demonstra că i-a fost imposibil să îl respecte, situație relevantă mai ales după catastrofe care afectează accesul în localități, comunicațiile sau funcționarea serviciilor publice.

Normele atrag atenția că siguranța persoanelor are prioritate, evaluarea pagubelor și documentarea lor trebuind făcute numai după ce accesul în clădire este permis în condiții de siguranță. Pentru deschiderea dosarului sunt necesare datele poliței, documentele de identificare și de proprietate și informațiile privind avariile suferite, iar în cazul cutremurelor, confirmarea producerii evenimentului poate fi realizată pe baza rapoartelor transmise către PADROM de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului. Pentru inundații și alunecări de teren, procedura presupune și documente emise de autoritățile competente care confirmă natura evenimentului. Potrivit normelor ASF, constatarea daunelor trebuie realizată, de regulă, în cel mult cinci zile lucrătoare de la avizare sau de la momentul în care accesul în zona calamitată devine posibil ori este permis. Termenul poate fi prelungit prin acordul părților și evaluarea inițială nu echivalează însă cu plata imediată a despăgubirii, care presupune completarea și soluționarea dosarului, mai amintesc normele legale.

Un alt detaliu important pentru cei care încheie pentru prima dată asigurarea este momentul de la care aceasta produce efecte, totodată, fiindcă potrivit legii, un contract PAD nou intră în vigoare cel mai devreme la ora 0:00 a celei de-a cincea zile calendaristice de la emitere. În cazul reînnoirii, așadar, contractul poate intra în vigoare din ziua următoare emiterii, dar nu înaintea zilei care urmează expirării poliței precedente. Proprietarii care au cumpărat recent o locuință pot verifica și existența unei polițe încheiate anterior, iar dacă locuința este vândută în perioada de valabilitate a asigurării obligatorii, iar prima a fost achitată integral, contractul rămâne în vigoare până la expirare, beneficiarul devenind noul proprietar, potrivit articolului 9 din Legea nr. 260/2008.

Amintim, totodată, că în iulie 2026, PADROM a anunțat majorarea programului său de reasigurare la două miliarde de euro, cu participarea a peste 60 de reasigurători internaționali. Potrivit informațiilor publicate de PADROM, programul are o capacitate de două miliarde de euro și este susținut de companii internaționale de reasigurare cu rating financiar de tip A, printre care Hannover Re, Munich Re, Swiss Re, SCOR, AXA XL și Allianz Re. Reasigurarea permite transferarea unei părți a riscurilor către companii specializate, astfel încât sistemul să poată face față inclusiv unui număr mare de cereri de despăgubire apărute simultan. Capacitatea de două miliarde de euro reprezintă protecția oferită prin contractele de reasigurare, în condițiile acestora, și nu o sumă aflată integral în conturile PADROM, disponibilă necondiționat și, de asemenea, extinderea programului nu modifică plafonul de 100.000 sau 50.000 de lei aplicabil fiecărei locuințe asigurate prin PAD

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