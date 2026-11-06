Autorizațiile pentru aproape 100 de apartamente din Iași, suspendate de instanță. Proiectul imobiliar, contestat de peste 30 de familii

Tribunalul Iași a suspendat două autorizații de construire pentru un proiect de 93 de apartamente în cartierul Păcurari, până la judecarea dosarului pe fond. Peste 30 de familii au contestat investiția, susținând că blocurile ar urma să fie construite într-o zonă destinată locuințelor individuale și duplexurilor. De partea cealaltă, dezvoltatorii afirmă că proiectul respectă reglementările urbanistice și au atacat hotărârea cu recurs.

Autorizațiile emise de Primăria Iași în ianuarie 2026 permiteau construirea a cinci clădiri cu subsol, parter și două etaje, însumând 93 de apartamente și 96 de locuri de parcare, potrivit Ziarului de Iași. Reclamanții susțin, în schimb, că proiectul inițial prevedea 26 de locuințe individuale și duplexuri. „Aceștia au arătat că, deși actele administrative beneficiază de prezumția de legalitate, suspendarea acestora se justifică atunci când executarea lor ar produce o pagubă iminentă. În acest sens, reclamanții au invocat faptul că există o îndoială serioasă cu privire la legalitatea autorizațiilor de construire contestate, deoarece acestea au permis modificarea funcțiunii zonei prin autorizarea unor locuințe colective tip bloc, cu un total de 93 de apartamente și 96 de locuri de parcare, fapt ce generează prejudicii semnificative pentru proprietarii din zona rezidențială”.

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Reclamanții au invocat și o adresă transmisă beneficiarilor de municipalitate în 2023: „Reclamanții au mai precizat că temeinicia cererii este dovedită și prin conținutul adresei nr. 146164/03.02.2023, prin care Serviciul Autorizare Construcții a informat beneficiarii autorizațiilor, respectiv pârâții Avătăji Paul, Avătăji Narcisa și Gavrilă Constantin cu privire la imposibilitatea amplasării de structuri colective pe fondul respectiv. Potrivit acestora, autoritatea administrativă a opinat expres asupra necesității de a readuce funcțiunea dominantă în acord cu Regulamentul Local de Urbanism (RLU) și Planul Urbanistic Zonal (PUZ) aprobat prin HCL nr. 90/28.03.2013, anume locuințe individuale, cuplate tip duplex sau înșiruite”, așa că proprietarii susțin că investiția ar afecta atât caracterul cartierului, cât și folosința locuințelor lor. „Proiectele autorizate contravin total structurii funcționale a zonei, unde destinația preponderentă este de locuințe individuale cu densitate redusă. Intervenția pentru construcții de tip bloc produce o discontinuitate în coerența spațială și încalcă interesul legitim al proprietarilor de a beneficia de caracterul zonei stabilit la momentul dobândirii locuințelor”.

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Dezvoltatorii susțin că investiția este legală. Ce a reținut tribunalul

Dezvoltatorii afirmă că proiectul respectă indicatorii aprobați prin PUZ-ul din 2013 și că legalitatea actelor a fost confirmată în urma unui control al Inspectoratului de Stat în Construcții. În răspunsul depus la dosar, aceștia au susținut că „referirea reclamanților la o adresă din 03.02.2023 este tendențioasă, deoarece respectiva adresă a reprezentat doar o recomandare tehnică de restudiere a proiectului, solicitare care a fost ulterior îndeplinită. Suspendarea executării ar produce prejudicii grave și disproporționate, care au suportat costuri semnificative de proiectare și execuție. Procedura de suspendare nu poate fi utilizată ca instrument de blocare abuzivă a unei investiții legale, în absența unei nelegalități evidente și manifeste”.

Tribunalul a admis cererea de suspendare, reținând o aparentă neconcordanță între autorizații și reglementările urbanistice. „Tribunalul constată că, în aparență, cele două autorizații de construire nu respectă aspectele reglementate de PUZ privitoare la imobilele ce pot fi construite pe suprafețele de teren respective. PUZ-ul respectiv permite construirea unor locuințe colective mici în mod ocazional. Locuințele colective mici sunt definite ca fiind formate din două apartamente în clădiri cuplate sau izolate. Or, pârâții au obținut autorizarea unor locuințe colective mari. Astfel, în aparență, autorizarea construcției unor astfel de locuințe contravine prescripțiilor avute în vedere de PUZ, de a se autoriza doar locuințe colective mici, respectiv două apartamente în clădiri cuplate sau izolate”, s-a arătat în decizia tribunalului.

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Suspendarea se aplică până la judecarea dosarului pe fond. Dezvoltatorii au formulat recurs împotriva hotărârii, potrivit Ziarului de Iași.

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