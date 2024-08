Factorii care pun presiune pe piața clădirilor de birouri. "Sunt multe semne de întrebare și schimbări petrecute în ultimii ani" VIDEO

Pe piața imobiliară, pandemia de coronavirus din 2020 a venit cu o rată de ocupare mai mică a clădirilor de birouri. La peste patru ani distanță, peisajul pieței este unul transformat. Ziare.com a vrut să înțeleagă ce mișcări există pe segmentul clădirilor de birouri în prima jumătate a anului 2024. Bogdan Bogatu, directorul departamentului de clădiri de birouri din cadrul companiei Cushman & Wakefield Echinox, explică într-un interviu acordat joi, 1 august, care sunt factorii care influențează evoluția pieței în acest prim semestru al anului.

În momentul de față, investitorii sunt circumspecți în ceea ce privește alocarea de fonduri în acest segment de piață, spune reprezentantul companiei.

"Aș spune că da, există o reticență, pentru că avem multe semne de întrebare și multe puncte care s-au schimbat în ultimii ani. Practic, să fim în locul unui dezvoltator; ne gândim așa, ce ne interesează pe noi? Care sunt condițiile? Avem dobânzi ridicate? Încă le avem. Avem un cost de construcție ridicat? Da. Muncă de acasă? Încă este un semn de întrebare. Încă se discută în cadrul companiilor câte zile vin angajații la birou și cum. Companiile fac eforturi de a aduce angajații la birouri, dar nu avem o imagine clară în acest moment. În plus față de acești factori, avem partea de autorizare în București. Nu este încă simplu să obținem o autorizație de construcție", explică Bogdan Bogatu pentru Ziare.com.

Pentru companiile care caută acum să închirieze spații, prețurile sunt mai mari, având în vedere noile obligații de reducere a emisiilor. În aprilie, Consiliul Uniunii Europene a adoptat Directiva privind performanța energetică a clădirilor. Până în 2030, clădirile noi ar trebui să aibă zero emisii de gaze cu efect de seră și să reducă substanțial consumul de energie, printre altele. Aceste condiții fac prețul chiriilor să crească.

"Toate proiectele dezvoltate acum sunt clădiri certificate, premium, respectă reglementările ESG (Environmental, Social and Governance – n.r.), nu se mai poate fără. Orice chiriaș care va dori să plece dintr-o clădire, să spunem clasa B sau C, și va avea nevoie de un produs bun – pentru că astea sunt regulamentele, astea e direcția în care mergem în general nu e excepție – va avea nevoie de o clădire certificată. Toate specificațiile se reflectă într-o valoare a chiriei mai mare. Nu se poate să ai pretenția unei chirii mult mai mici, dar să ai toate aceste certificări în aceeași valoare. Nu se poate", spune directorul departamentului de birouri.

Chiar și în acest context, valorile chiriilor rămân la un nivel scăzut față de piețele din zonă.

"Vedem că avem spații bune de birouri, deja amenajate, în condiții foarte bune și la chirii competitive, iar asta e foarte important. Mai mult, dacă ne uităm la chiria prime din București, noi încă suntem sub media țărilor din regiunea. Avem printre cele mai mici valori și acestea s-au menționat de-a lungul anilor. Nu au crescut, suntem la fel. Dacă ne uităm în jur, o să vedem că absolut totul este pe un trend ascendent", spune Bogdan Bogatu în timpul interviului.

În continuare, piața românească are de recuperat față de cele din vecinătate, consideră reprezentantul Cushman & Wakefield Echinox.

"Întotdeauna noi am fost cu ani buni în spate față de alte capitale și, chiar dacă am avut un stoc mic, chiriile au fost și ele în urmă. Cu alte cuvinte, am văzut creșteri în alte orașe, însă noi am fost cumva un pas în spate. Discutând cu colegii din regiune, la noi pare că avem o rată de ocupare a clădirilor de birouri mai bună. Adică angajații chiar mai vin la birou, în comparație cu alte capitale, ceea ce-i bine, ne bucură acest lucru. Noi vedem un potențial bun și în continuare vedem interes. Nu vedem o reticență a proprietarilor. Singurele reticențe sunt pe partea de construcție, iar aici într-adevăr putem înțelege.(...) Și băncile sunt reticente, dar pentru proiecte bune oferă finanțare", explică Bogatu.

Întreaga discuție poate fi urmărită mai jos.

