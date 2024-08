Un nou concurent al pieței imobiliare își arată colții

Pe termen lung, aproape orice investitie imobiliara devine profitabila, dar viata e prea scurta. Oricine face o achizitie in domeniu nu greseste. Insa, la un moment dat, in viata intervin diverse alte prioritati sau diverse noi oportunitati. In opinia mea, Romania are cateva particularitati specifice perioadei pe care o traversam, care nu se regasesc in alte economii sau piete imobiliare.

Romanii sunt proprietari de case in proportie de peste 95%. Fara a intra in detalii, in tari mature economic, procentul este in jur de 50-60%. Pana acum, investitiile imobiliare au fost preferate in locul altor instrumente speculative sau de investitii. Titlurile de stat, actiunile bursiere, criptomonedele sau fondurile de investitii au crescut in portofoliile celor interesati de plasamente pe termen mediu/ lung.

Pandemia a resetat piata rezidentiala si de birouri. Prima a crescut ca interes si valoare, a doua s-a diluat in ambele privinte. Un singur domeniu a explodat ca importanta in viata romanilor care au investitii de orice fel: turismul! Astfel, in 2023 romanii au cheltuit pe deplasarile externe 8,6 miliarde de euro, iar strainii au lasat in Romania cam jumatate din acesta suma! Sa intrebam politicienii cine e de vina ca nu atragem turisti!

In opinia mea, turismul este cea mai buna investitie posibila, ever. Astfel, daca pana in criza Covid romanii au fost mai mult interesati in a-si asigura un venit constant, crescator, incluzand aici orice forma de investitie care sa le aduca un venit suplimentar in timp, acum prioritatile multora s-au schimbat. Numarul de pasageri din aeroporturi, numarul curselor aeriene - cele mai multe pline, sumele impresionante platite de romani pentru vacante, etc. demonstreaza ca turismul a inceput sa ''muste'' din traditia investitiilor clasice.

Aici incepe sa se faca diferenta intre prioritati. Parintii ''decreteilor'' nu mai au nevoie de case si orice plecare in afara granitelor tarii este un prilej de bucurie. Dupa o jumatate de viata petrecuta in comunism, orice tara/ loc cu iz occidental ii transpune in alta lume. ''Decretetii'', cei mai multi si mai activi romani, vor sa vada lumea, sa faca diferenta intre noi si altii, pentru a se inspira din realizarile pe care le regasesc, pe unde calatoresc. Iar daca ei nu au putut sa se plimbe deloc pe vremea comunismului si ulterior problemele cotidiene le-au limitat deplasarile, cu siguranta acum recupereaza si ii indruma pe copiii lor sa vada lumea.

Noile generatii, Y si Z, vor experiente. Nu vor sa piarda timpul calatoriilor. Una e sa calatoresti cand esti tanar si altceva la batranete. Ei vor sa vada cat mai mult, ca sa evolueze mai repede decat generatiile vechi. Lumea e a lor. Un sat mic, in care pot sa se plimbe, sa se stabileasca sau sa munceasca temporar, dupa posibilitati si bunul plac.

Toti cei care calatoresc au facut ca turismul sa ''rupa'' si din investitiile imobiliare cateva miliarde de euro in 2023. O suma impresionanta, care are toate sansele sa creasca an de an. Sunt toate premizele ca in 2024, romanii sa cheltuie peste 10 miliarde de euro pe excursii in strainatate. In loc sa investeasca tot in imobiliare sau sa imprumute guvernul, achizitonand mai multe titluri de stat, romanii se ''umbla creanga'' prin lume.

O fi bine, o fi rau? Depinde de perspective... Mugur Isarescu spune ca-i rau, intrucat creste deficitul comercial. Eu spun ca-i bine, ca romanilor nu le pasa de problemele politicienilor. Cum nici politicienilor nu le pasa de problemele lor. Ma bucur ca am ajuns turisti de top. Cei mai multi americani ajung sa calatoreasca la pensie, daca mai apuca! Croazierele au fost inventate pentru ei. Pana atunci muncesc sa-si plateasca facturile si ratele la casa sau masina. Europenii se plimba moderat si, de obicei, nu in locuri costisitoare, cat mai aproape de casa. De exemplu, Romania e o destinatie foarte ieftina, dar nici asa nu se inghesuie!

Asiaticii prefera grupurile, pentru ca adora fenomenul de ''turma'', cu program fix, dar eficient. Spre deosebire de toti, romanii imbina toate stilurile si de abia au prinsul gustul turistului adevarat. Ei vor acum, cat traiesc bine si pot sa calatoreasca. Viata e scurta si nu se stie ce urmeaza.

Banii pentru calatorii nu mai sunt o problema pentru multi romani. Consumerismul a luat o noua forma de bucurie si, de ce nu?, de dezvoltare personala. Daca ai o casa si nu vrei sa devii rentier cumparand inca una, daca ai creier si pentru alte investitii de alt gen, daca ai o meserie care-ti permite sa traiesti decent si ai mobilitate in timp si spatiu, daca vrei sa te ocupi si de propria persoana, ai toate sansele ca turismul sa devina noul tau partener pe viata. Nu-i grav daca deficitul din turism creste si noi vom fi primii la calatorii in lume! Macar sa fim si noi invidiati pentru ceva...

Dragos Dragoteanu

Certified International Property Specialist

