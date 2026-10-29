Avans de 5% pentru locuințe de până la 140.000 de euro. Cât ar plăti lunar tinerii care vor un credit „Noua casă” dacă propunerea trece de Parlament EXEMPLU DE CALCUL

Tinerii sub 35 de ani ar putea cumpăra locuințe prin programul „Noua casă” cu un avans de numai 5%, inclusiv pentru proprietăți care depășesc pragul de 70.000 de euro, potrivit unui proiect legislativ adoptat de Senat luni, 26 octombrie. Măsura ar putea reduce cu până la 14.000 de euro economiile necesare inițial pentru achiziționarea unui apartament de 140.000 de euro, cu toate că ar însemna și contractarea unui credit mai mare, cu rate lunare și costuri totale mai ridicate. Propunerea legislativă este critică, în contextul în care prețurile locuințelor din marile orașe au depășit considerabil limitele pentru care programul guvernamental oferă în prezent cel mai mic avans. Cu toate acestea, inițiativa a primit însă aviz negativ din partea Băncii Naționale a României (BNR) și un punct de vedere nefavorabil din partea Guvernului, iar aplicarea noilor condiții depinde de votul Camerei Deputaților și de clarificarea plafoanelor de finanțare.

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Senatul a adoptat, cu 102 voturi pentru și o abținere, propunerea legislativă L529/2026, care completează Ordonanța de urgență nr. 60/2009, actul normativ ce reglementează programul „Noua casă”. Potrivit documentului, persoanele care nu au împlinit 35 de ani la momentul încheierii promisiunii bilaterale de vânzare ar putea opta pentru un avans minim de 5% din prețul locuinței și în cazul finanțărilor cuprinse între 70.001 și 140.000 de euro, în echivalent lei. În prezent, avansul redus este rezervat segmentului inferior de preț, în timp ce pentru achiziția unei locuințe noi mai scumpe este solicitată o contribuție proprie de minimum 15%.

Inițiatorii susțin că măsura răspunde situației persoanelor care obțin venituri suficiente pentru achitarea unui credit ipotecar, dar nu au reușit să acumuleze economiile necesare avansului. Senatoarea PSD Daniela Mihai a declarat, potrivit Radio România, că propunerea urmărește „facilitarea accesului la o locuință pentru tineri pe termen lung”, în condițiile în care achiziția unei proprietăți devine tot mai dificilă pentru persoanele aflate la începutul vieții profesionale.

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Proiectul se află însă abia la jumătatea procedurii parlamentare, Camera Deputaților fiind forul decizional, iar eventuala adoptare trebuie urmată de promulgare, publicare și, după caz, de modificarea normelor de aplicare. Până atunci, băncile continuă să acorde finanțări în condițiile existente, în limita plafoanelor de garantare disponibile.

Programul „Noua Casă” a rămas în urma prețurilor din marile orașe

Principala problemă pe care proiectul încearcă să o rezolve este decalajul dintre prețurile actuale ale apartamentelor și limita până la care cumpărătorii pot beneficia de avansul minim. Conform condițiilor publicate de Fondul Național de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici și Mijlocii (FNGCIMM), programul permite, în prezent, achiziționarea unei locuințe cu un preț de cel mult 70.000 de euro printr-un credit de maximum 66.500 de euro, cu avans de minimum 5%, creditele putând acoperi atât locuințe noi, cât și locuințe vechi. Pentru proprietățile noi sau consolidate recent, cu prețuri de până la 140.000 de euro, avansul minim crește la 15%, iar finanțarea acordată prin program poate ajunge la 119.000 de euro. În această categorie superioară, locuințele trebuie să îndeplinească și condițiile specifice privind vechimea recepției lucrărilor.

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La un preț de 70.000 de euro, cumpărătorul are nevoie de minimum 3.500 de euro pentru avans, așadar, iar pentru un apartament nou de 120.000 de euro, de exemplu, contribuția inițială urcă la 18.000 de euro, ridicându-se chiar și la peste 21.000 de euro pentru o locuință de 140.000 de euro. Datele pieței rezidențiale arată cât de restrânsă a devenit însă oferta care se încadrează în pragul inferior al programului. Potrivit Indicelui Imobiliare.ro pentru septembrie 2026, prețul mediu solicitat pentru un apartament la nivelul pieței monitorizate era de 114.900 de euro, corespunzător unei suprafețe medii utile de 56 de metri pătrați.

În Cluj-Napoca, prețul mediu solicitat pentru un apartament era de 181.784 de euro în septembrie, la un nivel de 3.316 euro pe metru pătrat util, iar pentru apartamentele noi cu două camere, prețul solicitat ajungea la aproximativ 3.514 euro/mp, ceea ce înseamnă că un apartament de 50 mp ar costa orientativ 175.700 de euro, peste plafonul superior al programului. În Brașov, prețul mediu al apartamentelor scoase la vânzare era de 128.000 de euro, iar în Iași, de aproximativ 106.900 de euro. Pentru Constanța, indicatorul ajungea la 115.000 de euro.

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În București, sursa citată indica încă din iulie un preț solicitat de 2.302 euro/mp, respectiv 2.617 euro/mp pentru locuințele noi. La acest din urmă nivel, un apartament nou de 50 mp ar costa orientativ 130.850 de euro, aproape dublul plafonului pentru care poate fi obținut astăzi un credit „Noua casă” cu avans de 5%.

Cu cât scade avansul și ce se întâmplă cu rata lunară. Exemplu de calcul pentru o locuință de 120.000 de euro

Pentru a observa efectul financiar al propunerii, putem lua exemplul unui apartament nou care costă 120.000 de euro, achiziționat printr-un credit în lei pe 30 de ani, cu rambursare în rate lunare egale. În condițiile actuale ale programului, avansul minim de 15% ar reprezenta 18.000 de euro, iar suma împrumutată ar fi de 102.000 de euro, echivalentul în lei. Dacă propunerea legislativă ar intra în vigoare și s-ar putea aplica acestei achiziții, avansul de 5% ar reduce contribuția inițială la 6.000 de euro, dar ar crește creditul la echivalentul a 114.000 de euro. Pentru simulare am folosit dobânda variabilă standard a programului, formată din IRCC și marja fixă a băncii de două puncte procentuale. IRCC aplicabil între 1 octombrie și 31 decembrie 2026 este de 5,57%, ceea ce conduce la o dobândă nominală anuală de 7,57%, conform mecanismului de calcul prezentat și în oferta unei bănci cunoscute din România pentru acest program, la cursul BNR din 28 octombrie 2026, de 5,3495 lei pentru un euro.

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În aceste condiții, pentru finanțarea cu avans de 15%, rata lunară ar fi de aproximativ 3.841 de lei. În scenariul cu avans de 5%, rata ar urca la aproximativ 4.293 de lei. Cumpărătorul ar păstra inițial în economii 12.000 de euro, însă ar avea de plătit în fiecare lună cu aproximativ 452 de lei mai mult.

Pe întreaga perioadă de 30 de ani, dacă dobânda ar rămâne constantă și creditul nu ar fi rambursat anticipat, diferența dintre dobânzile totale plătite în cele două scenarii ar ajunge la aproximativ 98.500 de lei, adică peste 18.400 de euro la cursul utilizat în simulare, totul fără comisioanele, asigurările, costurile notariale și celelalte cheltuieli asociate achiziției. În schimb, la valoarea maximă a locuinței invocată în dezbaterea parlamentară, un avans de 15% pentru un apartament de 140.000 de euro înseamnă 21.000 de euro, în timp ce 5% ar reprezenta numai 7.000 de euro.

Așa cum am punctat la începutul materialului, cu toate că inițiativa a fost susținută în Senat, aceasta a primit un aviz negativ din partea BNR, la 17 august, și un punct de vedere nefavorabil al Guvernului, la 17 septembrie. În documentul transmis Parlamentului, Guvernul a invocat faptul că nivelul redus al avansului a fost acceptat până acum numai pentru anumite categorii de credite și că extinderea acestuia trebuie evaluată în raport cu normele de creditare. Executivul a arătat că „generalizarea acestei condiții ar putea contraveni principiilor de prudențialitate care guvernează politica de creditare”. Totodată, a criticat utilizarea exclusivă a vârstei drept criteriu pentru acordarea facilității, considerând că proiectul ar fi trebuit să prevadă și alte condiții obiective de eligibilitate.

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Riscul de supraîndatorare poate fi explicat și prin raportarea ratei la veniturile cumpărătorului. Regulamentul BNR nr. 17/2012 stabilește, ca regulă generală, un grad maxim de îndatorare de 40% din venitul net, cu posibilitatea de a ajunge la 45% pentru persoanele care nu dețin și nu au deținut o locuință și contractează primul credit imobiliar pentru o proprietate în care urmează să locuiască. Amintim că, raportată strict la limita de 40%, rata de aproximativ 4.293 de lei din simularea pentru apartamentul de 120.000 de euro ar presupune venituri nete cumulate de cel puțin 10.733 de lei lunar, în absența altor obligații de plată. La pragul de 45%, venitul necesar ar fi de aproximativ 9.541 de lei.

Reducerea avansului ar putea, așadar, să deschidă accesul la achiziție pentru persoanele care au deja venituri suficiente, dar economii limitate, iar în cazul cumpărătorilor cu venituri mai mici, finanțarea unei ponderi mai mari din valoarea locuinței poate conduce la o rată care depășește capacitatea de rambursare acceptată de bancă.

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