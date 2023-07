Românii, derutați de situația de pe piața imobiliară: "Am un apartament de 3 camere la vânzare de vreo 9 luni, am tot scăzut prețul"

Mulți dintre românii care aveau planuri să achiziționeze o locuință au amânat momentul, descurajați de prețurile mari de pe piața imobiliară dar și de ratele pe care le-ar avea de plătit dacă ar contracta un credit.

Și cei care au scos la vânzare case sunt debusolați și reușesc cu greu să încheie o tranzacție. Este cazul unui bărbat care încearcă de aproape un an să vândă un apartament de 3 camere, după cum a scris pe Facebook.

"Am un apartament de 3 camere la vânzare de vreo 9 luni, timp în care am tot scăzut prețul, odată cu inflația în trend ascendent, iar acum că trendul este în scădere, am ceva persoane care mi-au făcut oferta la apartament la un preț sub cel cerut de mine.

Întrebarea mea este, să aștept un trend ascendent în creșterea prețurilor la imobiliare, odată cu relaxarea creditelor, unde și dobanzile scad etc.?", a scris acesta pe grupul Viața și banii.

"Creditele sunt din ce în ce mai scumpe"

Situația a fost analizată în comentarii de membrii grupului, iar părerile sunt împărțite.

"Piață e blocată, prețul la materialele de construcții a început să scadă pentru prima dată după începerea pandemiei. Creditele sunt din ce în ce mai scumpe. Semnele sunt de o corecție în piață. Ori îl ții și aștepți ca piața să își revină (dacă nu te grăbești cu banii) ori îl dai acum, până să vină corecția. Atenție, nu te aștepta să scadă prețurile ca în 2008. Corecția va fi de undeva maxim 10%, dar pe termen lung prețurile cresc în continuare. Asta e filtrul meu ca investitor în imobiliare. Nu e vreo certitudine. E felul meu de a vedea și gândi lucrurile."

Ads

"Minimul istoric a fost 2014 după momentul 2008. Deci poate dura."

"Desigur că poate dura. Însă măsurile anti inflație de dată această sunt deja mult mai avansate că atunci iar piața mult mai educată. Vorbim de o altă generație de constructori, antreprenori și consumatori ai pieței."

"Până să ajungă din nou la valorile din 2017-2020 mai durează. Se ieftinește dobânda, însă calculul pe care îl practică băncile acum, țin departe oamenii cu salarii sub 5000 lei net."

"Ori nu este promovat unde trebuie, ori prețul este prea mare"

"De cele mai multe ori, prețul setat de proprietar este în acord cu bagajul emoțional din acel apartament. Realitatea este că un potențial cumpărător nu este interesat de această latură și caută un raport preț-calitate optim. Dacă timp de 9 luni, nu a existat o dorință de cumpărare, trebuie făcută o analiză pentru a stabili punctele forte și punctele slabe ale viitoarei tranzacții. Ori nu este promovat unde trebuie, ori prețul este prea mare, ori a existat o reticență la vizionare (nu ați oferit suficiente informații despre instalații etc). Explicații pot fi multe, important este să faceți o analiză obiectivă corectă.

Ads

O a două analiză, mai subiectivă, este raportul optim pentru dumneavoastră. Mai exact, ce câștig aveți dacă îl vindeți acum vs peste 5 luni (banii aceia sunt blocați în acest apartament, care nu este dat spre închiriere, poate). Diferența de bani față de cerere merită efortul pentru încă câteva luni de așteptare, sau banii rezultați vă pot fi de folos acum. Trebuie văzut inclusiv dacă merită efortul așteptării, să mai primiți vizionări timp de câteva luni vs să vă luați de o grijă și acel timp să fie dedicat altor investiții.

Sunt 2 analize ce trebuiesc făcute și în urmă lor veți ajunge la un răspuns mai bun decât orice vă oferă cineva aici.

Întrebările corecte față de dumneavoastră sunt o bună parte din răspunsul corect."

"Aportul emoțional îl folosesc agenții imobiliari la fiecare descriere de proprietate. Acest aport te face deja să te vezi mutat acolo, având la îndemână toate facilitățile pe care nu le cunoșteai. Aportul emoțional face diferența în a bagă mâna mai adânc în buzunar. Nu mizez pe asta însă anumite beneficii trebuiesc menționate. Again, nu cumperi o mașină, cumperi o locuința unde vrei să trăiești minim 7 ani. Beneficiile față de ce e peste drum trebuie accentuate."

Ads

"Un proprietar vede în apartament elemente de care se simte atașat"

"Am avut diferite experiențe pentru închirierea de apartamente care m-au făcut să înțeleg că un proprietar (care a investit timp și bani) vede în apartament elemente de care se simte atașat, dar care pentru un viitor cumpărător/chiriaș nu contează. Caz concret, văzut apartament, plăcut, dar nu aveam loc de birou în living room, am identificat o soluție rapidă, un corp de dulap vechi vechi, care nu avea nici măcar o compartimentare interioară, deci inutilizabil, să dispară, cât să eficientizez spațiul. Răspunsul a fost, că nu poate renunța la acel corp pentru că este lemn bun cum nu se mai face și a fost cumpărat la final de anii '70 în urmă banilor de căsătorie. Ceea ce pentru el era un element emoțional, pentru mine era o deficiență de a avea un birou în acel spațiu.

Ads

Nu zic că este cazul dumneavoastră, dar poate mai este necesară și o consultanță imobiliară cât să existe o evaluare corectă. Pt dumneavoastră, apartamentul acela a fost un cămin, un martor la multe momente frumoase din viața dumneavoastră. Pentru mine ca viitor cumpărător este un an de construcție, un număr de pereți și planșee, o calitate de finisaje etc. 100-300 euro investiți într-o evaluare din partea cuiva calificat, vă oferă un somn liniștit noaptea, știind că nu ați fost tras în piept.

Ați întrebat cei care au fost interesați de apartament, dar la un preț mai mic, ce a influențat decizia și suma comunicată? (Răspunsurile de tipul "atât îmi permit", ies din ecuație din clipă rostirii).

Dacă abia au început tatonările vânzarea e departe, poate dura mulți ani.

Am dat o căutare pe OLX și sunt sute de apartamente de 3 camere cu sub 1000 euro pe mp. Multe în zone mai nasoale, câteva destul de ok."

"Tendința e ca prețurile din România să le ajungă pe cele din Europa Centrală"

Ads

"În ultimul an, am cumpărat și vândut diverse proprietăți în două orașe diferite. Diametral opus.

- am vândut o casă, de la prețul inițial, am scăzut câteva mii bune, doar să vindem. Căci trebuia cumpărat în cealaltă parte.

- apoi, am căutat în noul oraș 6 luni să cumpăr o altă proprietate. Tot cu gândul că vine criza și scad prețurile. Exponențial, că în 2008. Vezi să nu.

- am cumpărat în mai.

- La o proprietate, trei lucruri nu se schimbă (am citit asta, nu e de la mine): poziția apartamentului (inclusiv zona), structura blocului și vecinii.

Sfaturi:

- pe lângă piața blocată, vara nu se vinde / nu cumpăra multă lume. Toată lumea e comcentrata pe concedii / vacanțe.

- alege un preț corect pentru ține, la cât ai dori să vinzi, la cât ai putea scădea maxim, nu să faci neapărat profit. Uneori, câștigi mai mult când pierzi câteva mii.

- piață nu scade semnificativ, stagnează, apoi va crește. Tendința e că prețurile din România să le ajungă pe cele din Europa Centrală.

Succes în decizii!"

"Dacă ai nevoie de bani vinde"

"Prețul apartamentului este dat de cea mai bună oferta primită până acum...e de 9 luni la vânzare...dacă ai nevoie de bani vinde, pentru că s-ar putea să nu primești una mai bună curând."

"Depinde ce doriți să faceți cu banii.

Dacă doriți să îi investiți pe termen lung, dacă doriți să îi investiți pe termen scurt, dacă doriți să va mutați într-o altă zona, etc.

Dacă nu va grăbiți cu vânzarea mai așteptați și puneți în chirie pe termen de 1 an. La o chirie medie de 250 euro, câștigați într un an apx 3000 euro.

Ps: căutați apartamente de vânzare din zona dv. și vedeți unde va încadrați cu prețul, în funcție de ofertele celorlalți vânzători."

Ads