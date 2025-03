Dezvoltatorul imobiliar One United Properties își consolidează poziția. Compania cumpără participația partenerilor dintr-un proiect rezidențial din Cotroceni

Proiectul rezidențial are 993 de apartamente., FOTO: One United Properties

Dezvoltatorul imobiliar One United Properties a răscumpărat cota de 20% deținută de o companie parteneră în proiectul One Cotroceni Park, din cartierul de lux al Capitalei. Firma rămâne asociată în alte două companii, care țin de partea de birouri a proiectului.

One Cotroceni Park, un proiect cu 993 de apartamente și aproximativ 15.000 de metri pătrați de spații comerciale, a fost dezvoltate de o întreprindere în care One United Properties avea 80% din capitalul social, iar restul de 20% aparținea Element Invest Partners. Acum, compania listată la Bursa de Valori București a devenit asociat unic al One Cotroceni Park SRL și a obținut chiar un profit suplimentar, pentru că a cumpărat părțile sociale la discount, relatează miercuri, 12 martie, Profit.

Element Invest îi are ca parteneri principali pe afaceristul Ionuț Dumitrescut, cu 45%, Gabriel Marchievici, cu 25%, Bogdan Macovei (fost director de expansiune al Kaufland), cu 23,75%. Cei trei au lucrat în același timp la compania de consultanță imobiliară Eurisko, devenită CBRE. În plus, antreprenorul din Iași Mihail Eusebiu Siminiceanu are 5% și Lucian Crăciun are 1,25%, conform datelor de pe platforma Termene, citate de Profit.

Proiectul mai are și o componentă de birouri. Element Invest Partners a rămas cu 14% în două companii, One Cotroceni Park Office și One Cotroceni Park Office Faza 2. One United Properties s-a asociat pentru acest proiect și cu afaceriștii Dorin Mateiu, Marius Mihail Diaconu (fondatorul Altius) și Răzvan-Iulian Băicoianu (co-fondator Nova Tech Integrated Solutions, actuala MetaMinds), conform sursei citate. După o majorare de capital de 25 de milioane de euro în 2020, One a cedat o parte din acțiuni către asociați, astfel că are acum o cotă de 67,56% din acestea.

La finalul lunii februarie, One United Properties a raportat un venit net de peste 324 de milioane de lei din vânzarea proprietăților rezidențiale, în creștere cu 6% față de anul anterior. În același timp, venitul net din chirii, care includ segmentul comercial și serviciile pentru chiriași, a ajuns la aproape 103 milioane de lei, în creștere cu un sfert față de anul precedent.

Ads