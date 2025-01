Ce planuri au investitorii imobiliari în 2025. Marius Barbu (NEPI Rockcastle): „Prioritizăm piețele pe care suntem deja prezenți”

Extinderea Promenada București și deschiderea de noi centre comerciale în Galați și Plovdiv sunt câteva dintre proiectele recente pe care le-a avut în vedere NEPI Rockcastle, compania care a dezvoltat în ultimii 15 ani o rețea de centre comerciale poziționate strategic în orașele importante din Europa Centrală și de Est. Într-o intervenție pentru Ziare.com, Marius Barbu, Group Asset Director, NEPI Rockcastle detaliază care sunt proiectele care s-au bucurat de cel mai mare succes în 2024, precum și care sunt investițiile pe care mizează firma în anul care abia a început.

„Creșterea și îmbunătățirea portofoliului prin extinderi, noi dezvoltări și renovări ale centrelor comerciale existente rămâne unul dintre pilonii noștri strategici. Suntem interesați în primul rând de consolidarea poziției NEPI Rockcastle ca lider în domeniul retailului comercial, în regiunea CEE. Prioritizăm piețele pe care suntem deja prezenți, pentru că le cunoaștem foarte bine și au un potențial ridicat. De altfel, țările din regiunea CEE, în special România și Polonia, au perspetive mari de dezvoltare în sectorul de retail comercial și, cu siguranță, superioare Europei de Vest”, a punctat Marius Barbu.

Potrivit acestuia, strategia grupului vizează, pe de o parte, achiziții de noi centre cu poziție dominantă și amplasare foarte bună, în orașe prospere din punct de vedere economic, care deservesc comunități numeroase. „Ultimele două centre comerciale cumpărate de companie în Polonia - Magnolia Park Shopping Centre (Wroclaw) pentru 373 milioane Euro și Silesia City Center (Katowice) pentru 405 milioane Euro– sunt cea mai bună ilustrare pentru această tactică”, a completat acesta.

Pe de altă parte, NEPI Rockcastle se concentrează foarte mult și pe renovarea (ca de exemplu, Arena Mall din Budapesta) și extinderea unor centre comerciale pe care compania le are deja în portofoliu (Promenada Mall București sau Ploiești Shopping City). „În orașele în care suntem deja prezenți, suntem atenți la cererea din piață, venită atât din partea clienților finali, a comunității, cât și din partea retailerilor. Nu în ultimul rând, strategia de grup prevede dezvoltarea proiectelor de tip mixed-use, acolo unde este posibil. Exemple foarte bune în acest sens sunt proiectul Vulcan Residence, situat în vecinătatea Vulcan Shopping Center, sau Promenada Mall din București, căruia îi vom adăuga, în afara extinderii spațiului de retail, și o componentă de birouri și, posibil, și un hotel.”

Evoluția comportamentului de consum al românilor în perioada următoare: „Suntem optimiști că interesul românilor de a-și petrece timpul în mall va rămâne ridicat”

Întrebat de jurnaliștii Ziare.com cum vede evoluția comportamentului de consum în următorii ani, în special în contextul în care mulți retaileri internaționali sunt interesați să intre pe piața românească și în care date recente ale INS arată că unul din cele mai importante motoare de creștere a PIB-ului în 2024 este chiar consumul intern, chiar și considerând un platou în scăderea inflației și deficitul bugetar ridicat, reprezentantul NEPI Rockcastle a punctat că dezvoltatorul imobiliar își păstrează o doză de optimism cu privire la deschiderea oamenilor către serviciile oferite de companie.

„Nu obișnuim să facem prognoze pentru perioade atât de lungi. Nu este prudent, în condițiile în care, așa cum am văzut cu toții în ultimii ani, pot surveni schimbări sau situații la care nimeni nu se aștepta. Însă, ceea ce putem spune este că 2024 este cel mai bun an al nostru de până acum, potrivit rezultatelor la nouă luni și estimărilor pe care le avem pentru final de decembrie. În primele trei trimestre, am înregistrat o creștere de 12,3% a venitului opeațional net față de aceeași perioada din 2023, care a atins 411 milioane de euro. Retaileri internaționali importanți, cum sunt Lefties, Rituals, Victoria’s Secret, au ales să se extindă sau să intre în centrele noastre comerciale din România. În prezent, traficul în mallurile NEPI Rockcastle este peste nivelul de dinainte de pandemie. Valoarea coșului de cumpărături s-a majorat în mod constant în ultimii ani, în primele nouă luni din 2024 situându-se cu 8,3% peste aceeași perioadă din 2023. De altfel, România este una dintre piețele unde oamenii au cumpărat cel mai mult, pe parcursul ultimilor doi ani.

Așadar, în ciuda fluctuațiilor inflației, dacă piața locală nu va suferi niște modificări majore în ceea ce privește evoluția economică, suntem optimiști că interesul românilor de a-și petrece timpul în mall, și de a consuma produse și servicii aici, va rămâne ridicat. De asemenea, noi vom continua să investim în calitatea centrelor noastre comerciale, în îmbunătățirea mixului de chiriași, în proiectele de extindere și în tot ceea ce înseamnă zona de experiențe pe care le oferim clienților”, a încheiat Barbu.

Marius Barbu, Group Asset Director la NEPI RockCastle, a participat joi, 12 septembrie 2024, la ediția inaugurală a The Real Estate Event, evenimentul dedicat pieței imobiliare organizat de Ziare.com și Retail365. Barbu a detaliat planurile de extindere a centrelor comerciale deținute de NEPI RockCastle în Europa Centrală și de Est, precum și ambițiile de proliferare a panourilor fotovoltaice prin care compania dorește să asigure în următorii doi ani 80% din consum.

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 150 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

