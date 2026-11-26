O persoană care câştigă salariul mediu net nu mai poate obţine un credit ipotecar care să acopere nici măcar jumătate din preţul unui apartament. FOTO: Canva Pro/Ziare.com

O analiză recentă a arătat că o persoană care câștigă salariul mediu net nu mai poate obține un credit ipotecar care să acopere nici măcar jumătate din prețul unui apartament nou de două camere în București, Cluj-Napoca, Timișoara sau Iași.

Potrivit consultanților Colliers, este pentru prima dată când acest raport coboară sub 50% în toate cele patru orașe, iar accesibilitatea locuințelor noi a ajuns la cel mai scăzut nivel din 2019. Salariul mediu net a fost în luna septembrie de 5.717 lei, în creștere cu 5% față de perioada similară din 2025, dar este de fapt a 15-a lună consecutivă de scădere a salariului real an/an, potrivit celor mai recente date de la INS.

În București, o persoană cu salariul mediu net poate obține în prezent un credit ipotecar de aproximativ 68.700 de euro, suficient pentru a acoperi circa 49% din prețul unui apartament nou de două camere, cu o suprafață de aproximativ 55 metri pătrați. În urmă cu un an, creditul acoperea 52% din prețul unei astfel de locuințe, iar în 2019 ponderea era de 77%. La fel, în Timișoara și Iași, creditul ipotecar acoperă circa 48% din prețul unui apartament nou de două camere, în timp ce în Cluj-Napoca această pondere scade la doar 34%, cel mai redus nivel dintre cele patru orașe analizate.

„Pentru un cumpărător singur, cu un salariu mediu, achiziția unui apartament nou este astăzi semnificativ mai dificilă decât acum câțiva ani. Asta nu înseamnă că cererea a dispărut, ci că s-a schimbat modul în care se fac achizițiile: un avans mai mare, un credit contractat împreună cu partenerul sau compromisuri privind suprafața, numărul de camere ori amplasamentul. Teoretic, un cuplu cu două salarii medii ar putea acoperi prin credit aproape întregul preț în București, Timișoara sau Iași, dar doar circa două treimi în Cluj-Napoca”, explică Gabriel Blăniță, Director Valuation and Advisory în cadrul Colliers România.

Ads

Salariul mediu net a crescut cu aproximativ 5% în ultimul an, însă inflația a ajuns la 6,9% în octombrie, ceea ce înseamnă că puterea de cumpărare a populației a continuat să scadă. În plus, deprecierea leului în raport cu euro a diminuat o parte din efectul creșterilor salariale, în condițiile în care prețurile locuințelor sunt exprimate în euro. La acestea se adaugă costul ridicat al finanțării, indicele IRCC situându-se în jurul valorii de 5,6%, de peste două ori mai mare decât în 2019, dar și scumpirea cu 5% până la 10% a apartamentelor noi în ultimul an în toate cele patru orașe analizate de consultanții Colliers.

Diferența dintre ritmul de creștere a veniturilor și cel al prețurilor locuințelor se regăsește și în numărul de ani de salariu necesari pentru achiziția unui apartament. Astfel, în București, prețul unui apartament nou de două camere, cu o suprafață de 55 de metri pătrați, reprezintă echivalentul a 8,4 ani de salariu mediu net, față de 7,9 ani în urmă cu un an. În Timișoara și Iași, prețul unei astfel de locuințe echivalează cu 8,6 ani de salariu mediu net, iar în Cluj-Napoca cu 12,2 ani.

Ads

Șase din zece apartamente sunt cumpărate prin credit bancar

Creditele bancare joacă încă un rol important pe piața rezidențială, astfel că aproximativ 59% dintre apartamentele vândute în ultimul an în cele patru orașe analizate au fost cumpărate prin credit. În primele zece luni ale anului 2026, numărul locuințelor vândute la nivel național a scăzut cu 15,5% față de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), analizate de Colliers. În București, vânzările s-au redus cu 11%, în Iași cu 15%, iar în Cluj cu 21%. Timișul este singura dintre marile piețe analizate în care vânzările au crescut, cu 6%.

Consultanții Colliers atrag însă atenția că datele privind tranzacțiile imobiliare din acest an au fost influențate și de problemele tehnice ale sistemelor ANCPI din luna iulie, o parte dintre tranzacțiile care nu au putut fi înregistrate atunci fiind raportate în lunile următoare. Cu toate că tranzacțiile au scăzut în volum și accesibilitatea locuințelor s-a redus, analiștii estimează că ajustarea pieței rezidențiale se va resimți mai degrabă în volumele de vânzări decât în prețuri, în condițiile în care dezvoltatorii imobiliari se confruntă, la rândul lor, cu o creștere a costurilor de construcție. „Nu ne așteptăm la scăderi semnificative ale prețurilor, mai ales în condițiile în care costurile de construcție au crescut cu 11% în ultimul an și cu peste 90% față de 2020, ceea ce le lasă dezvoltatorilor puțin spațiu pentru reduceri importante. Mai probabil, ajustarea se va vedea în numărul de tranzacții, în planuri de plată mai flexibile și în parteneriate cu băncile”, mai spune Gabriel Blăniță.

În opinia acestuia, o eventuală reducere a dobânzilor la credite sau apariția unor noi programe de sprijin pentru achiziția de locuințe ar putea contribui la relansarea cererii pe piața rezidențială.

Ads