Florin Tănase (FCSB) construiește un ansamblu rezidențial premium în nordul Bucureștiului. SVN Romania este agentul exclusiv

Jucătorul de fotbal Florin Tănase, în prezent legitimat la FCSB, și agentul FIFA Florin Vulturar, au început construcția proiectului rezidențial Noura Residence, amplasat în zona de nord a Bucureștiului. Compania de consultanță imobiliară SVN Romania, liderul segmentul rezidențial local, este consultantul și agentul exclusiv al proiectului.

Noura Residence va reuni 128 de apartamente în patru imobile cu câte șase etaje fiecare. Proiectul rezidențial va fi unul dintre cele mai avansate tehnologic de pe piața rezidențială locală, urmând să utilizeze un sistem inovator de pompe de căldură, prin care toți locatarii vor beneficia de energie termică la costuri foarte reduse.

”Noura Residence este primul pas pe piața imobiliară din postura de investitor. Am ales una dintre cele mai căutate zone de către cumpărători, în special de către cei care lucrează în zonele din nordul orașului, și am încheiat un parteneriat cu SVN Romania, care este cel mai mare vânzător de locuințe noi din țară. Am îmbinat elementele pozitive prezente în alte proiecte pentru a rezulta produsul ideal pentru cumpărătorii care doresc să locuiască într-un apartament premium, cu finisaje de top, amplasat într-o zonă verde situată la o distanță mică de toate punctele de interes din nordul Bucureștiului”, a declarat Florin Tănase, dezvoltatorul Noura Residence.

Ads

Proiectul este amplasat în zona Pipera, în apropierea sediilor unor companii multinaționale ca Mercedes-Benz, Bergenbier, Michelin sau TotalSoft. Proiectul va fi dezvoltat într-o singură fază, finalizarea sa fiind estimată pentru sfârșitul anului 2026.

”Proiectul pe care Florin Tănase îl dezvoltă este bine conceput, este inovator și un produs atractiv pentru cumpărători iar experiența celor peste 30.000 de locuințe noi tranzacționate ne determină să considerăm că va fi un proiect de succes, urmând să fim alături de investitor în fiecare etapă a dezvoltării proiectului, până la livrarea ultimei proprietăți. Zona Pipera – sud se transformă într-un veritabil pol rezidențial al orașului, în principal datorită accesului foarte facil către marile centre de afaceri din zonele Pipera și Aviației, dar și datorită conexiunilor bune către numeroase centre de învățământ private de top, zone comerciale sau Autostrada A3”, a comentat Victor Vremera, COO și Managing Partner SVN Romania, consultantul proiectului.

Ads

SVN Romania este una dintre cele mai mari companii de consultanță imobiliară active în România și compania cu cea mai extinsă activitate pe segmentul rezidențial. În cei cinci ani de activitate, compania a tranzacționat peste 10.000 de locuințe, cu o valoare cumulată de peste 800 de milioane de euro, consultanții SVN fiind implicați în carierele lor în vânzarea a peste 30.000 de locuințe. SVN International Corp. are peste 200 de birouri în opt țări și regiuni, în care activează peste 2.200 de consultanți imobiliari și personal administrativ.

Ads