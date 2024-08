Canicula schimbă munca pe marile șantiere. Obligațiile constructorilor în noile condiții de muncă

Canicula prelungită din ultimii ani din România a afectat, pe lângă alte segmente majore din economie, și sectorul construcțiilor și a schimbat din temelii modul de lucru al constructorilor. Până acum, structurile de rezistență ale marilor proiecte de infrastructură se făceau vara pentru a profita de vremea bună, iar iarna lucrătorii se retrăgeau la interior pentru a lucra la instalații și finisaje. Acum, situația s-a schimbat la 180 de grade: muncitorii lucrează vara la interior pentru că este prea cald și fac structurile de rezistență toamna și iarna, pentru că iernile blânde permit munca afară.

Într-un interviu acordat pentru Economedia, Adriana Iftime, director general al Federației Patronatelor Societăților din Construcții (FPSC), a explicat cauzele pentru care în primele şase luni ale anului, volumul lucrărilor de construţii a scăzut cu 2,5% faţă de perioada similară a anului trecut.

„Pentru o bună interpretare a rezultatelor statistice comunicate de Instititul Naţional de Statistică cred că trebuie să facem o analiză mai detaliată a evoluției sectorului construcții, pe o perioadă extinsă. Vom observa că, în perioada noiembrie 2023 – ianuarie 2024, sectorul construcții a suferit o contracție remarcabilă de peste 60 de procente, aducând sectorul la valori comparabile cu sfârșitul anului 2021. Prin urmare, sub aspectul creșterilor procentuale, data de referintă este una foarte dezavantajoasă.

În cifre absolute, însă, cu excepția lunii mai, în această perioadă construcțiile au avut un trend pozitiv. Motivele acestei contracții sunt, mai ales, de natură financiară, atat pe sectorul public unde s-au inregistrat întarzieri mari de plată a facturilor dar și pe sectorul privat – rezidențial.”

Situația gravă din construcţiile rezidenţiale, scădere cu peste 22%, în primul semestru

Potrivit specialistului, în România, după criza pandemică, piața imobiliară și-a revenit și în perioada ianuarie 2021 – ianuarie 2023 a existat o oarecare stabilitate, cu mici fluctuații de conjunctură, fiind afectată mai ales de criza prețurilor la materialele de construcții și la energie. Din 2023 aceste creșteri de prețuri au produs îngrijorare în rândul cumpărătorilor care s-au simțit vulnerabili dar și mai multă prudență din partea băncilor care și-au mărit dobânzile încă din 2022. Evident că în contextul unei piețe instabile, cu acces mai dificil la credite, cumpărătorii au avut de cântărit mai mult în a opta pentru cumpărarea unei locuințe sau a găsi altă soluţie de locuire.

Prin urmare, a explicat acesta, deblocarea situației depinde, în primul rând, de partea financiară: dacă vor scădea dobânzile de referință, dacă dezvoltatorii imobiliari au rezerve şi disponibilitate pentru reevaluarea prețului de vânzare sau câte puțin din fiecare și evident, reacția pieței europene. Nu cred că vom retrăi ceea ce s-a întâmplat în 2008 – 2009. Situația de acum este diferită dar este evident că este necesară prudență, a conchis Iftime.

Ce măsuri trebuie să ia firmele pentru protecția muncitorilor

Situatia este diferită de la un șantier la altul, în funcție de tipul de lucrări care se execută, de gradul de expunere la căldură directa sau nu, potrivit expertului, angajatorul trebuie să asigure la locul de muncă apa necesară pentru hidratare (2-4 l/om/zi), să asigure condiții de retragere la umbră pentru pauze, să controleze folosirea echipamentului de protecție, sa convină pauzele de lucru în așa fel încât să nu fie afectat total procesul tehnologic, acolo unde este posibil să se asigure ventilarea spațiilor de lucru, în anumite situații să asigure chiar dușuri.

„O situație specială apare la construcția de drumuri, unde aceste condiții sunt mai greu de asigurat. În plus, materialul cu care se lucrează este unul fierbinte (asfaltul care trebuie pus în operă nu trebuie să scadă sub 140 de grade). Este adevărat ca lucrările de drumuri se execută în mare măsură mecanizat dar contribuția umană ramâne importantă și chiar în cazul folosirii de tehnologii noi, respectiv asfalt ecologic, temperatura de punere în operă nu scade sub 120 grade.”

Una dintre măsurile importante care se ia în cadrul șantierelor cu expunere mare la razele directe ale soarelui este începerea lucrului mai devreme și crearea de pauze care pot fi mai multe și mai dese pe perioada unei zile sau prin extinderea pauzei de prânz. De asemenea, se pot crea pauze alternative pentru o parte din echipa de lucru în așa fel încat angajaţii să intre în pauze prin rotație, fără a se intrerupe continuitatea procesului de lucru, a mai explicat Iftime.

