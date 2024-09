Investițiile imobiliare românești în Europa: Ce ține piața pe loc de la extindere în afara granițelor. „Nu simțim la fel de mult dorința de a pleca peste hotare”

George Toma Mucibabici, președintele Deloitte Romania FOTO Ziare.com / The Real Estate Event

Conform unui raport al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI) din iulie 2024, investițiile imobiliare ale dezvoltatorilor români în afaceri internaționale au crescut cu 22% față de anul anterior. Cu toate că țara noastră este considerată un jucător regional emergent, specialiștii de pe piața imobiliară românească resimt încă o reticență din partea dezvoltatorilor de a ieși în afara granițelor țării și la a se extinde pe măsura capacității reale pe care o au. Totodată, România este văzută ca un teren fertil încă pentru dezvoltare, cu o cerere puternică mai ales în sectorul rezidențial urban, detaliu recunoscut atât de investitorii români, cât și cei străini.

Printre destinațiile preferate de români pentru extindere, în cazul celor care au găsit resursele și curajul să o facă, se numără țări precum Polonia, Ungaria și Grecia, unde condițiile economice favorabile și perspectivele de creștere imobiliară atrag investitorii din România, arată raportul citat. De exemplu, în Polonia, investițiile românești în sectorul imobiliar au crescut cu aproximativ 30% în ultimele 12 luni, conform datelor publicate de Polish Investment and Trade Agency (PAIH) în august 2024. În plus, potrivit unui studiu realizat de firma de consultanță imobiliară CBRE, în primele șase luni ale anului 2024, România a fost pe locul al treilea în rândul țărilor din Europa Centrală și de Est în ceea ce privește numărul de proiecte imobiliare internaționale dezvoltate, după Polonia și Ungaria.

În acest context, George Toma Mucibabici, președintele Deloitte Romania, a explicat la panelul de discuții „Cum pot companiile românești să devină jucători regionali?” din cadrul ediției inaugurale a evenimentului The Real Estate Event, de pe 12 septembrie, că piața imobiliară – n.r. eng.„real estate” – este printre primii indicatori pe care îi urmărește Federal Reserve, banca centrală a Statelor Unite, după PIB, inflație sau rata șomajului, mai exact rata de atribuire a autorizațiilor de construcție și procentul de construcții aflate în dezvoltare. Astfel, piața imobiliară, spune expertul, ar trebui să fie văzută ca un motor economic foarte valoros și important.

„Oamenii încep să înțeleagă că pot fi investitori la ei acasă, nu trebuie neapărat să plece din țară”

În cadrul panelului, Beatrice Dumitrascu, CEO Residential Division al One United Properties, a punctat că „dacă astăzi vorbim de 25 de ani de la primul mall în România, e o reconfirmare a faptului că este o piață extrem de tânără. Planuri de expansiune al oricărei organizații pot exista, chit că vorbim de un transfer de la o generație la alta sau despre faptul că, în țara respectivă, nu se mai poate face nimic și vrei să te muți mai departe. Dar în ceea ce ne privește, ne uităm la o piață cu un potențial imens, unde, de la o zi la alta, creând comunități, oamenii încep să înțeleagă că pot fi investitori la ei acasă, nu trebuie neapărat să plece din țară.

Vorbim despre o țară foarte importantă în Europa și în lume, mai nou, unde prețurile sunt mai mici decât oriunde în Europa și unde investitori europeni vin ca să dezvolte la noi pentru că nu mai au ce să dezvolte la ei acasă. Atunci nu cred că simțim la fel de mult dorința de a pleca peste hotare și nu știm niciodată ce oportunități avem. Trebuie să fii tot timpul deschis la ceea ce urmează să se întâmple pentru că planurile noastre de dezvoltare se uită către București și către țară, deocamdată, și ne dorim foarte mult să avem portofolii din ce în ce mai mari.”

Un exemplu oferit de reprezentantul One United Properties a fost referitor la faptul că dezvoltatorul are în prezent în construcție peste 4.800 de unități locative, din care disponibile la vânzare sunt mai puțin de 1.600. „Există o nevoie locativă imensă în București și în țară. Oamenii vor să investească atunci suntem deschiși să creăm infrastructură și comunități în țară deocamdată.”

Dumitrașcu a completat și că, odată ce ne va interesa să pătrundem pe piețe imobiliare de peste hotare, dezvoltatorii români trebuie să țină cont și de legislațiile țărilor către care se orientează „pentru că constructorii din Vest sunt o competiție reală și sunt cu mulți ani înaintea noastră”.

Importanța înțelegerii culturii locale, a standardelor în piața imobiliară, și a legislației „prietenoase” cu dezvoltatorii

Ana Dumitrache, Member of Advisory Board la Royal Institution of Chartered Surveyors (RICS), o organizație profesională globală care se ocupă cu standardele și reglementările din domeniul evaluării imobiliare, gestionării proprietății și construcțiilor. Fondată în 1868 în Regatul Unit, RICS are membri în întreaga lume și oferă acreditări și certificări profesionale pentru experți în domenii precum evaluarea proprietății, managementul clădirilor și dezvoltarea imobiliară, a explicat că RICS, la nivel mondial, a impus în decursul anilor niște standarde în piața imobiliară.

„Fiind o piață atât de tânără, ne-au lipsit standardele mulți ani, dar mă bucur să constat că am ajuns într-un punct destul de bun pentru piață și să discutăm despre investitorii români ca jucători regionali și nu mai discutăm, ca acum cinci ani, de lipsa cu desăvârșire a capitalului românesc de pe piața de real estate. Avem astăzi niște jucători care cu siguranță și-ar putea permite să iasă în afara granițelor României și care, prin faptul că atrag investitori externi și prin nivelul de active și al volumului de construcții în sine, sunt jucători regionali deja. România e o țară foarte mare, emergentă, e foarte mult de construit și, din ce în ce mai mult, sunt segmente ale pieței dominate de jucători români.”

Pe piața clădirilor de birouri sau în ospitalitate, de exemplu, dacă ne uităm astăzi în România, avem foarte mult capital românesc, a explicat Ana Dumitrache, același lucru fiind valabil și în sectorul rezidențial.

„Barierele de intrare pe alte piețe și de a deveni jucători regionali s-au redus foarte mult în ultimii cinci ani pentru investitorii români”

Potrivit reprezentantului RICS, „barierele de intrare pe alte piețe și de a deveni jucători regionali s-au redus foarte mult în ultimii cinci ani pentru investitorii români, doar că au avut foarte multă treabă acasă. Asta e perspectiva mea optimistă asupra lucrurilor. Cred că există și o lipsă de concentrare pe acest subiect și n-a existat neapărat dorința de a ieși în afara granițelor pentru unii. (...) Avem și inerția aceasta în care nu realizăm că unele bariere au căzut deja de ceva timp. Disponibilitatea finanțării cross-border se poate face atâta vreme cât băncile străine finanțează în România, nu văd niciun motiv pentru care o bancă românească nu ar finanța un client bun pe care îl are în portofoliu și în afara țării, cu sau fără o sucursală acolo.”

Potrivit specialistului, se pune și problema curajului de a ieși dintr-o zonă „de confort” dată de cunoașterea îndeaproape a zonei inițiale de activare, fie că este vorba de București sau România, atitudine care nu se regăsește des la dezvoltatorii români. Dumitrache a explicat că financiar, profesional și logistic nu ne lipsește nimic, însă e posibil ca inerția sau lipsa de curaj și un apetit redus pentru risc să justifice interesul scăzut.

La aceste argumente, Bogdan Iliescu, Director Comercial la Nusco Imobiliare, a adăugat și paralela dintre piața imobiliară românească și cea din Polonia, punctând că polonezii sunt într-o altă categorie față de noi, dar că România este privită ca următoarea țară care ar trebui urmărită de investitori. „Investitorii străini au fost invitați (n.r. în cadrul unui eveniment de profil la care a participat Iliescu în Varșovia) să iasă din birouri, să intre în țară, pentru că, într-adevăr, contează foarte mult cultura locală și pentru a investi este important să cunoști piața regională în care vrei să intri. Am fost și foarte plăcut surprins de autoritățile din Varșovia, care sunt foarte aproape de toți dezvoltatorii, îi consiliază și îi ajută să se dezvolte. Atunci când ai un partener care nu îți oferă doar birocrație, ci te și atrage și te consiliază, atunci tuturor ne-ar fi mai ușor atât să atragem investitori, cât și ulterior, să ieșim în regiune”, a conchis Iliescu.

Sentimentul din piață indică astfel o capacitate financiară și o deschidere către investiții străine, dar și o posibilă reticență la risc și la diversificarea portofoliului pe piețe relativ necunoscute din partea românilor.

Urmăriți mai jos înregistrarea completă a evenimentului The Real Estate Event:

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

