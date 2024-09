Cum se adaptează investitorii în imobiliare la haosul PUZ-urilor. „Bucureștiul este o locomotivă care acum merge cu frâna de mână trasă"

Cât timp Planul Urbanistic General al Capitalei rămâne un proiect în lucru, unii investitori din sectorul imobiliar se orientează spre achiziționarea de spații care au primit deja undă verde din partea autorităților.

În timp ce dezvoltatorii speră ca noul cadru urbanistic să aducă o nouă claritate în domeniu, alții caută să investească în proiecte care beneficiază deja de autorizații, arată discursul lui Adi Steiner, managing partner la STC Partners, din timpul The Real Estate Event, un eveniment care a avut loc joi, 12 septembrie.

"Dat fiind acest context în București, am fost foarte atenți în analiza noastră cu privire la direcția în care să mergem și la proiectele pe care le căutăm. Am găsit un teren în Sectorul 2, pe Bulevardul Ferdinand, pentru un proiect nou, care se va numi Quartier Ferdinand, cu aproximativ 170 de unități și spații comerciale în jur. Acesta este noul nostru proiect, care se suprapune peste cel curent, și are un termen de livrare de aproximativ doi ani. În paralel, facem verificările prealabile pentru următorul proiect. Bineînțeles, este dificil să alegem atent proiectele, în contextul cadrului actual. Acum, cumpărăm proiecte care au cel puțin PUZ", a spus Steiner.

Achiziția terenului la care face referire Steiner a fost finalizată la începutul lunii august, iar investiția totală se ridică la aproape 35 de milioane de euro. STC Partners a cumpărat terenul cu 7,2 milioane de euro, iar complexul va include 170 de apartamente și spații comerciale la stradă.

Ads

Avocatul Gabriel Biriș, co-managing partner la Biriș/Goran, a moderat discuția din al panelului, subliniază că autoritățile din Capitală ar trebui să fie atente la faptul că blocajul din sectorul imobiliar ajunge să afecteze negativ și alte sectoare ale economiei.

"Apropo de blocajul acesta, în special pe zona de birouri, cred că decidenții noștri trebuie să înțeleagă un lucru: companiile foarte mari, care în momentul care intră (pe piață - n.r.) angajează sute, poate chiar mii de oameni, au nevoie de spații foarte mari de birouri. Asta se face cu o planificare inițială, că nu începi o operațiune nouă cu nevoi de 15.000 de metri pătrați sperând să îi și găsești. Or, mai toate dezvoltările mari de birouri din România - și, slavă Domnului, au fost multe înainte de acest blocaj în ultimii ani - au plecat de la astfel de ancore, care au permis finanțarea proiectului și au asigurat lansarea și, mai apoi, succesul mai tuturor proiectelor de birouri. Blocajul ăsta ne face rău tuturor. Până de curând, Bucureștiul era principalul factor de creștere economică, dar acum are contribuție negativă, de vreo 3-4 ani. Încetinirea nu se vede doar în construcții", a spus fostul secretar de stat de la Finanțe.

Ads

Alți investitori spun că au fost norocoși să nu fie afectați de blocajul urbanistic din Capitală. Oana Rădulea, managing partner la SEMA Real Estate, punctează totuși că discuția nu ar trebui să rămână la soarta unei companii sau a alteia, ci să se concentreze pe reducerea investițiilor din București.

"SEMA Parc este un proiect care are norocul - pentru că a fost o chestiune de noroc și nici pe departe de altceva - de a nu fi afectat în mod direct și total de criza tristă și care este prelungită mult mai mult decât ar fi fost rezonabil a autorizărilor. Cu mulți ani în urmă, când au fost concepute PUZ-urile coordonatoare pentru Sectorul 6, dintr-o pură dorință de a nu trebui să facem PUZ-uri pentru orice mini-fază a proiectului, ne-am consultat cu arhitecții și am inclus masterplan-ul și PUZ-ul nostru în PUZ-urile coordonatoare. Și am făcut acest lucru de fiecare dată când un nou PUZ coordonator a fost anunțat și lucrat, iar în acest moment avem această fantastică stea norocoasă în față, că nu suntem blocați de aceste PUZ-uri suspendate. Însă, pentru că nu poți întotdeauna să te uiți numai în curtea ta și să fii limitat la ce vezi în fața ochilor, per ansamblu este o situația absolut tristă că toate investițiile sunt blocate. Până la urmă, Bucureștiul este o sursă și o bază fantastică a PIB-ului României, și să blochezi Bucureștiul este îngrozitor. (...). Bucureștiul era locomotiva care trăgea trenul, care merge înainte, pentru că nu se oprește de tot, însă merge cu frâna de mână trasă", a spus Rădulea în timpul discuției.

Ads

Întreaga dezbatere poate fi urmărită mai jos.

The Real Estate Event, cea mai nouă platformă de conferințe și networking de top, a reunit în cadrul ediției inaugurale de joi, 12 septembrie, experți și lideri vizionari din real estate pentru a identifica perspective valoroase cu privire la cele mai actuale subiecte ale industriei. La eveniment au participat fizic peste 100 de persoane, la Restaurant Diplomat, iar jucătorii de top din industrie care au urcat pe scenă au fost urmăriți online, pe Ziare.com, de circa 120.000 de persoane. The Real Estate Event este o inițiativă ambițioasă care a rezultat din parteneriatul companiilor RETAIL365 și Ziare.com.

PARTENERI PRINCIPALI: SVN® Romania și Nobis Gardens.

Ads

PARTENER PLATINUM: NUSCO

PARTENERI GOLD: KULTHO, OBSENTUM, SEMA REAL ESTATE, VIGGO, MURFATLAR

PARTENERI SILVER: HAGAG DEVELOPMENT EUROPE, META ESTATE TRUST, NORTH BUCHAREST INVESTMENT, STC PARTNERS

PARTENERI BRONZE: RPG SECURITY, BUCURESTI MALL

PARTENERI COPPER: BIRISGORAN, BELLEMONDE

PARTENERI: KINSTELLAR, LERIDA, SALESFORCE, NEXT CONSULT, INECO ELECTRIC

CONSULTANT PR: Simona Macovei

PARTENER FIT-OUT: BoConcept

PARTENER DIGITAL: IMSOL

PARTENER ADVERTISING: DANCO VISION

PARTENERI MEDIA: Fairway, Delir Media, Transilvania Business, Revista BIZ, Arena Constructiilor, Business24.ro, Comunicatedepresa.ro, National FM.

Ads