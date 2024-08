Munca de la birou în 2024. Ce calcule fac angajatorii: "Vedem eforturi foarte mari ale firmelor" VIDEO

În sectoarele în care angajații au putut lucra de acasă în momentul în care a venit pandemia, munca în regim hibrid rămâne foarte populară. În acest context, companiile trebuie să facă estimări pentru ce nevoi au la nivel de spații de birouri și încearcă să se orienteze pentru a readuce angajații la birou, explică Bogdan Bogatu, director al departamentului de birouri din cadrul Cushman & Wakefield Echinox, într-un interviu acordat Ziare.com.

În principiu, companiile au mers pe un model în care le cer angajaților să vină la birou, mai ales în zilele de marți și joi, punctează Bogatu. Munca parțială de la birou afectează și modul în care companiile caută și închiriază spații de birouri.

"Munca hibridă are un impact mare, fără doar și poate. Nu cred că există companie în ziua de azi care să spună „ok, am 500 de angajați, o să închiriez un spațiu pentru 500 de angajați”. Nu, au închiriat un spațiu pentru 300 de angajați. Este clar că, în domeniul IT cel puțin, angajații nu vin cinci zile pe săptămână la birou. Dacă ne uităm la zona de servicii sau consultanță, ponderarea este mult mai mare, oamenii vin la birou. Dar preponderent, marile firme din București sunt companii de IT. Fiecare companie își face calcule interne, are diverse grafice, pentru a vedea rata de ocupare. (...) Vedem eforturi foarte mari ale companiilor să acopere zilele de marți și joi", spune reprezentantul Cushman & Wakefield Echinox.

Considerentele de costuri fac companiile să încerce să aducă angajații la birou mai des, iar acest lucru presupune, printre altele, o încercare de a construi un sentiment de echipă.

"Partea de revenit la birou, vedem și eforturi ale proprietarilor de a crea comunități, de a face evenimente în clădirile de birouri. Echipa noastră de administrare de proprietăți este foarte implicată în proiecte de socializare, de evenimente și pare că au succes. Oamenii sunt fericiți să facă și lucruri noi în cadrul clădirilor de birouri. (...) În plus, aș mai puncta că este foarte greu și pentru o companie, când recrutează pe cineva, să-l formeze online și să-l integreze în echipă. Aici aș spune că am văzut cea mai mare problemă a chiriașilor. Trebuie să vină la birou pentru a crea o comunitate, o echipă, pentru a discuta, a explica, a forma acel angajat", a spus Bogatu.

În același timp, pentru angajați, munca de acasă reprezintă un avantaj, din perspectiva timpului pe care l-ar petrece altfel pe drum, dar și pentru că pot fi mai aproape de familie, printre altele.

"Există o linie fină cumva aici. Cu siguranță lucratul de acasă este mai comod, fără doar și poate; nu mai pierzi timpul în trafic și poate reduci costurile. Dar, pe de altă parte, cred că avem nevoie de socializare și, practic, mersul la birou angrenează mai multe sectoare economice. Folosești locuri de transport în comun, mănânci la restaurantul de la parterul clădirii sau folosești anumite haine pentru birou. Practic, totul se reflectă în economia orașului. Este sănătos să lucrăm de acasă, dar pentru unii da, pentru unii nu, suntem diferiți. Cu siguranță, lucratul de acasă este aici și va rămâne. Întrebarea este legată de ponderea lui", punctează expertul în imobiliare.

Interviul poate fi urmărit integral mai jos.

