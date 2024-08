Nicușor Dan își asumă rolul principal în aprobarea proiectelor imobiliare. Primarul acuză "avize pentru proiecte ilegale", citând un ansamblu al One

Primarul Capitalei, Nicușor Dan, a declarat joi, 8 august, că și-a asumat rolul de a semna avizele de circulație pentru planurile urbanistice zonale și de detaliu, dar și pentru autorizațiile de construire. Astfel, comisia tehnică de circulație va fi pusă în plan secund.

Edilul aduce critici comisiei tehnice, despre care spune că "a dat de multe ori avize pentru proiecte ilegale ale sectoarelor (de exemplu, recentul PUD One Cotroceni)", scrie Nicușor Dan pe Facebook, referindu-se la un proiect din Sectorul 5 al companiei One United Properties SA.

Primarul susține că respectiva comisia nu a verificat "contextul juridic", concentrându-se pe "existența unor studii de trafic".

Referitor la aceste studii de trafic, primarul bucureștean spune că, în prezent, acestea reprezintă "o altă problemă".

"Toate spun ca toate investițiile sunt posibile. Vom avea curând un model de trafic în care vom verifica studiile de trafic și în felul acesta vom respinge în sfârșit proiectele care aglomerează", a încheiat primarul.

One United Properties nu a răspuns până la momentul publicării încercărilor repetate ale Ziare.com de a obține o reacție.

Primarul și One United Properties, în conflict

La finalul lunii iulie, primarul în funcție a ieșit public pentru a le cere consilierilor locali ai Sectorului 5 să nu aprobe un PUD privind construcția a cinci blocuri-turn de 35 de etaje pe Șoseaua Progresului din sector, un proiect dezvoltat de One. La acel moment, Nicușor Dan susținea că există anumite probleme de legalitate, în timp ce compania spunea că demersurile sale sunt conforme cu normele legale.

Primarul cita atunci și o opoziție a cetățenilor. One a adăugat că va acționa în instanță "împotriva tuturor persoanelor fizice și juridice, funcționarilor publici și autoritățile publice care ne-au generat și ne vor genera prejudicii". Ziua următoare, planul urbanistic de detaliu a fost aprobat de Consiliul Local Sector 5. La ședință au participat și cetățeni care au criticat proiectul, după ce, inițial, Poliția Locală le-a blocat accesul în sală.

"M-am dus la ședința Consiliului Local pentru că locuiesc în proximitatea terenului care face obiectul PUD-ului. Din punctul meu de vedere construirea turnurilor va afecta viața celor care locuiesc în zona respectivă. (…) Eu m-am referit la două aspecte, primul, că Șoseaua Progresului este în zilele obișnuite blocată între Răzoare și 13 Septembrie. Și asta în condițiile în care cele 6 turnuri construite deja de One nu au fost date încă în folosință. Am intrebat ce se întâmplă când vor veni în plus 1.000 de mașini. Apoi, cele două școli care există în zonă sunt deja pline, cu clase de aproape 40 de elevi, cu 3 schimburi. Unde o să învețe copiii miilor de oameni care se vor muta acolo?", a declarant sociologul Mircea Kivu pentru https://hotnews.ro/proiectul-imobiliar-care-prevede-construirea-unor-turnuri-de-pana-la-35-etaje-pe-soseaua-progresului-aprobat-de-consiliul-local-sector-5-1761353.

