One United Properties intră pe piața de ospitalitate în parteneriat cu Paris Society. Unde se va deschide restaurantul dezvoltatorului imobiliar

Dezvoltatorul imobiliar de proiecte sustenabile rezidențiale, de birouri și mixte One United Properties a anunțat extinderea activelor sale în domeniul ospitalității: în cadrul parteneriatului cu Ennismore, compania colaborează cu Paris Society, brandul care gestionează unele dintre cele mai renumite locații de dining și entertainment din Paris și din lume, pentru deschiderea unui restaurant Bonnie în cadrul hotelului Mondrian București.

Cu un portofoliu de peste 70 de locații, grupul Paris Society, fondat în 2008 de Laurent de Gourcuff și parte din grupul Ennismore, este un actor-cheie în domeniul ospitalității din Franța, oferind o gamă diversificată de servicii în sectorul evenimentelor de lux și al ospitalității. Astăzi, Paris Society numără peste 3.000 de angajați și își dezvoltă activitățile în jurul a patru poli complementari (Restaurante – Evenimente – Cluburi – Hoteluri).

Restaurantul Bonnie, care va fi deschis în cadrul hotelului Mondrian București, și va include restaurant, bar, grădină de iarnă, curte exterioară și club privat. Restaurantul va include o curte interioară care va aminti de o grădină pariziană, o insulă de verdeață și lumină naturală în mijlocul hotelului, spun dezvoltatorii.

La începutul acestui an, One United Properties și Ennismore au semnat un parteneriat pentru deschiderea primului hotel Mondrian în București. Hotelul va fi situat pe strada Georges Clemenceau nr. 8-10, în apropierea Ateneului Român, unde One United Properties a achiziționat anterior o construcție cu intenția de a o transforma într-un hotel. Această dezvoltare marchează debutul pentru One United Properties pe piața ospitalității.

