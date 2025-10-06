Chiriile din România, în concurență cu Berlin: Aceeași garsonieră, de 20 de ori mai scumpă în funcție de zonă. Specula a umflat prețurile cu 60% în ultimii 10 ani

Analiza unor date compilate de Eurostat și publicate în octombrie 2025 arată că, în ultimul deceniu, locuințele s-au scumpit cu peste 60% la nivelul Uniunii Europene, inclusiv pe piața din România. În plan local, totuși, mai mulți factori au dus la boom-ul prețurilor, alimentate nu doar de inflație și de presiunea pusă pe mai multe sectoare strategice, precum construcțiile sau energia, în ultimii ani, dar și de legislația laxă sau lipsa corelării organice dintre veniturile oamenilor și costul locuirii. În România din prezent, aceeași locuință poate varia puternic, la nivel de preț, de la prețuri sub 200 de euro până la unele comparabile cu cele din capitale europene cu un nivel al veniturilor mult peste cele ale țării noastre.

Un studiu recent realizat de platforma imobiliară Storia vine cu date care vorbesc tocmai despre acest decalaj de prețuri între orașele mari și restul țării, când vine vorba de costul locuirii. Între 1 august și 15 septembrie 2025, cercetarea a analizat toate anunțurile de închiriere active la nivel național, iar rezultatele arată un contrast care depășește diferențele obișnuite dintre regiuni. Mai exact, în timp ce în Arad sau Craiova o garsonieră se închiriază cu 130–138 de euro, în Cluj-Napoca prețul minim sare de 310 euro, iar în București, în zonele centrale sau de lux din Sectorul 1, aceeași locuință poate ajunge la 2.500 de euro pe lună.

Aceleași diferențe enorme se pot observa și la apartamentele cu două sau trei camere. În Arad, două camere se pot închiria cu 250 de euro pe lună, iar trei camere cu 280. În Craiova, raportul e la fel de plat — 300 de euro pentru două camere în zona Piața Gării, 285 pentru trei camere în Valea Roșie. Însă în Cluj-Napoca, o trecere de la două la trei camere înseamnă un salt de 166 de euro, de la 300 la 466 de euro lunar. Iar în București, discrepanța se transformă într-un fenomen social, prețurile urcând de la 480 de euro în zonele periferice ale Sectorului 6 la peste 2.000 în centrul Capitalei, adică o diferență de aproape 20 de ori între extreme. Proporțional cu costul vieții, România trăiește astăzi una dintre cele mai mari polarizări de preț din Europa Centrală și de Est, așa cum arată datele coroborate de Eurostat la începutul lunii octombrie.

Ruptura însă nu mai ține doar de cerere și ofertă, ci de modelul economic care a împins România să crească în insule urbane date de doar câteva centre universitare și financiare precum Cluj, București, Timișoara, Brașov, care absorb tot ce se poate monetiza, de la forță de muncă până la locuire. În rest, piața se stabilizează artificial, la valori modeste, susținute doar de salariile scăzute și de lipsa unei mobilități reale a populației. „Piața chiriilor a ajuns să reflecte fidel harta dezvoltării economice a țării. Orașele cu cel mai accelerat ritm de creștere economică și demografică sunt și cele care au înregistrat cele mai mari scumpiri”, notează analiza Storia.

De ce s-au umflat prețurile mai vizibil în România față de alte țări, deși presiunile pieței sunt similare

O parte semnificativă a exploziei chiriei poate fi atribuită schimbării percepției locuinței de la spațiu de trai, la activ investițional. Proprietarii preferă să închirieze scurt (prin platforme turistice) sau să păstreze apartamente goale până când piața le recompensează. De exemplu, dacă un apartament poate genera 5–7% randament anual în chirii, devine mai atractiv decât plasamente financiare, alimentând cererea de închiriere scumpă. Iar în context European, așa cum arată o analiză Reuters de anul trecut, rezervările pentru închirieri pe termen scurt (Airbnb, platforms) au crescut puternic, Eurostat arătând că rezervările pe aceste platforme au crescut cu 28,3 % în primul trimestru din 2024 față de aceeași perioadă a anului anterior.

Mai mult, specula prosperă tocmai acolo unde lipsesc reguli clare de control al pieței chiriilor, transparență în contracte și sancțiuni pentru abuzuri. În România, nu există norme naționale care să limiteze creșterile excesive ale chiriei sau să oblige reînnoirea echitabilă a contractelor în funcție de indicele inflației și de piață, ceea ce permite ca prețurile să fie dictate nu de fundamentul economic, ci de anticipație.

La fel ca și pe plan european, tendința pe termen lung la noi în țară a fost ca prețurile proprietăților să crească cu ritm mai accelerat decât chiriile, alimentând percepția că „investiția imobiliară” câștigă întotdeauna. Potrivit Eurostat, între 2010 și sfârșitul anului 2024, prețurile locuințelor în UE au crescut cu 55,4%, în timp ce chiriile au urcat cu 26,7 %, validând tocmai teoria că spațiul locativ a încetat să fie un bun de uz, și s-a transformat în timp într-un activ financiar supus speculației. Datele recente puse la dispoziție de statisticienii europeni au arătat și că, în primul trimestru al lui 2025, prețurile locuințelor în UE s-au majorat cu 5,7% comparativ cu primul trimestru din 2024, iar chiriile s-au majorat cu 3,2%.

În țară, studiul Storia citat mai sus confirmă că piața românească resimte tocmai aceste efecte de altfel comune vecinilor din regiune, dar cu o intensitate mai ridicată. În aprilie 2025, platforma a raportat creșteri ale chiriei de până la 29% în unele zone, comparativ cu anul precedent, iar numărul de contactări între chiriași și proprietari pe platformă a crescut cu 13% în august 2025 comparativ cu iulie, odată cu apropierea anului universitar (fenomen speculat an de an de proprietarii de locuințe din orașele mari, însă astfel prețurile se măresc incremental, an de an, peste scumpirile care au loc din cauza efectelor economice ale diferitelor crize sectoriale. Practic, cererea concentrată, combinată cu lipsa unei oferte reglementate, a alimentat o piață cu ritm de bulă, în care proprietarii și agențiile majore ajustează prețurile nu în funcție de valoarea locuinței, ci de momentul de vârf al cererii.

Analiștii Eurostat notează că, spre deosebire de alte state europene care au introdus măsuri de control, cum ar fi plafonarea chiriilor la Berlin sau indexarea automată în funcție de inflație în Franța și Țările de Jos, România nu are niciun mecanism oficial de reglementare. Nici Legea locuinței, nici Codul fiscal nu prevăd norme clare privind evoluția chiriilor, iar controlul fiscal al veniturilor din închiriere rămâne în mare parte declarativ. Astfel, o parte a pieței funcționează complet în afara oricărui cadru verificabil, cu contracte neînregistrate și cu prețuri stabilite arbitrar de către proprietarii (care adesea dețin mai mult de o singură locuință strict cu scopul de a o pune pe piața chiriilor) care își evaluează ofertele strict față de ce simt că pot obține în funcție de prețul pieței din acel moment.

Pe cifre, unde se situează România față de vecinii din regiune și din UE

Raportul Eurostat pe al doilea trimestru din 2025 relevă și disparitățile extreme dintre statele membre, cele mai mari creșteri anuale ale prețurilor locuințelor fiind înregistrate în Portugalia (+17,2%), Bulgaria (+15,5%) și Ungaria (+15,1%), în timp ce singura scădere a fost raportată în Finlanda (-1,3%). România se află, în acest cadru larg, pe segmentul median, o creștere moderată, dar constantă, care ascunde însă un decalaj intern enorm între regiuni.

Clivajele de fond din spatele acestor date țin de faptul că, dacă în statele vestice o creștere de 5% a prețurilor se suprapune peste o medie salarială de 3.000–4.000 de euro, în România efectul este amplificat exponențial, ținând cont că economia agregă venituri de trei-patru ori mai mici. Astfel, chiar și o creștere de 10% a chiriilor în marile orașe echivalează cu pierderea a una-două luni de venit anual pentru un salariat din zona mediană.

Eurostat notează și o evoluție în perioada 2022–2023, legată de faptul că prețurile locuințelor au scăzut temporar în raport cu inflația, dar începând cu 2024 tendința s-a inversat, revenind pe creștere și depășind din nou inflația în majoritatea statelor membre. Cererea, practic, este încă mai puternică decât oferta, în pofida dobânzilor ridicate și a temperării pieței creditului ipotecar, iar același lucru este semnalat și de analiștii pieței imobiliare din țară. În termeni reali, raportul arată că în 21 dintre cele 26 de țări analizate, prețurile locuințelor au crescut mai mult decât chiriile și mai repede decât inflația generală. Iar în acest context, țara noastră încă se află în două viteze neconcordante una cu cealaltă. Prețurile de vânzare și ale chiriilor devin prohibitive în centrele urbane cu oportunități de dezvoltare economică pentru populație, în timp ce localitățile mai mici se devalorizează tocmai din cauza concentrării potențialului în nuclee izolate. Astfel, coroborat cu avansul deosebit de lent al investițiilor în infrastructura care să mijlocească navete și relocări facile între diferite zone, piața imobiliară însăși face ca nivelul de trai al oamenilor în general să stagneze.

