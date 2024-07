România, în topul țărilor europene unde prețurile apartamentelor s-au majorat substanțial

România se clasează pe locul trei în Uniunea Europeană când vine vorba de majorarea accelerată a prețurilor la apartamente, după Lituania și Serbia, potrivit unui studiu realizat de Deluxe Holiday Homes pe baza datelor preluate de la Bank of International Settlements (BIS) și Numbeo.

Deși recordul scumpirii îl deține Serbia, Elveția e încă neînvinsă în privința prețului per metru pătrat, 18.781 euro, deținând totodată și recordurile pentru cel mai mare venit mediu și cel mai scump cost al vieții de zi cu zi. După Serbia, pe listă sunt Lituania, România, Malta și Spania. Pe de altă parte, Grecia are cel mai ieftin preț per metru pătrat, 2.899 euro, potrivit studiului citat de Euronews.

Pe locul trei e România, cu o scumpire a apartamentelor cu 74,50%, ajungând la un preț de 3.185 de dolari per metru pătrat. Tot România marchează un cost al vieții de 679 de dolari și un venit mediu de 1.093 de dolari.

Când vine vorba de cauzele majorării accelerate a prețurilor în România, studiul indică cererea mare în raport cu penuria apartamentelor noi. De asemenea, sunt menționate și costurile de construcție mai mari, lipsa forței de muncă și măsurile fiscale defavorabile.

