În luna septembrie, prețurile medii ale apartamentelor puse la vânzare au crescut cu 15%, prin comparație cu aceeași lună a anului trecut, conform unei platforme de imobiliare. Capitala s-a situat peste media scumpirilor, dar cele mai importante majorări au fost în Sibiu, unde prețurile au crescut cu 21% față de 2023.

Indiferente că sunt vechi sau noi, locuințele sunt semnificativ mai scumpe. În București, un apartament se vinde cu un preț mediu de aproape 1.900 de euro pe metru pătrat, cu 16% mai mult decât anul trecut, relevă o analiză a unei platforme de imobiliare, conform Mediafax. Preșul cerut pe metru pătrat este mai mare la apartamentele vechi, unde depășește 1.940 de euro, decât la cele noi, unde a ajuns la 1.833 de euro, în creștere cu 18% față de septembrie 2023.

Garsoniera de 40 de metri pătrați din București a ajuns la un preț mediu de circa 74.200, în timp ce apartamentele cu două camere, la 55 de metri pătrați, ajung la peste 102.000 de euro. Apartamentele cu trei camere, în suprafață de 75 de metri pătrați costă peste 139.000 de euro.

Brașov și Cluj-Napoca rămân primele două orașe din clasamentului celor mai scumpe locuințe. În Brașov, prețul mediu depășește 1.980 de euro pe metru pătrat, astfel încât garsonierele se vând la un preț mediu de 79.000 de euro, apartamentele cu două camere costă aproape 109.000 de euro, în timp ce locuințele cu trei camere ajung în medie la 149.000 de mii.

În Cluj-Napoca, prețurile medii au crescut cu 13% de la an la an, ajungând la peste 2.800 de euro pe metru pătrat în septembrie. Apartamentele noi sunt puțin mai scumpe decât cele vechi. De departe cel mai scump oraș al țării, Clujul are un preț mediu la garsoniere de aproape 110.000 de euro, în timp ce apartamentele cu două camere costă în medie 151.000 de euro (față de 102.000 cât costă în București - n.r.), iar cele cu trei camere depășesc, în medie, 205.500 de euro.

La Iași, prețurile au crescut cu 13%, ajungând la 1.660 de euro. Apartamentele vechi sunt mai scumpe decât cele noi, cu o medie de 1.700 de euro pe metru pătrat. În Timișoara, prețurile medii sunt similare, la 1.680 de euro pe metru pătrat. Prețurile apartamentelor vechi au crescut cu 17%, ajungând aproape de 1.700 de euro per metru pătrat.

Piața din Sibiu înregistrează cele mai mari creșteri, în termeni procentuali. Prețul mediu a crescut cu 21% în septembrie față de aceeași lună a anului trecut, ajungând la aproape 1.680 de euro pe metru pătrat. La apartamentele vechi, proprietarii cer cu aproape 200 de euro pe metru pătrat mai mult decât la cele noi.

În Constanța, prețul mediu din septembrie era de peste 1.760 de euro pe metru pătrat, ceea ce duce garsonierele la 70.600 de euro. Apartamentele de două camere costă în medie 97.100 de euro, iar cele cu trei camere sunt 132.400 de euro.

