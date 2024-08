Anul incertitudinilor pe piața imobiliară. "Previziunile pentru dinamica ofertei din viitor nu sunt foarte optimiste"

Piața rezidențială din anul 2024 este marcată de un interes crescut în cumpărare, pe un fond în care livrările de locuințe scad, arată un raport al unei firme de consultanță imobiliară din România publicat recent. Miercuri, 7 august, Ziare.com a discutat cu Gabriel Voicu, vicepreședintele SVN România despre evoluțiile pieței din prima jumătate a anului și previziunile pentru sfârșitul lui 2024.

Compania prognozează o creștere a prețurilor la finalul acestui an, citând o creștere a cererii și o scădere a ofertei, tradusă prin livrări.

"Dacă analizăm piața prin prisma cererii, putem observa o creștere a anului de tranzacții. Conform Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară, la nivel de București, în primul semestru am avut o creștere de 25%, Iar la nivel național creșterea a fost undeva la 16%. Așadar, am avut o creștere atât în primul semestru, cât și în al doilea, raportat la aceeași perioadă din anul trecut. Pe fondul acestei creșteri a numărului de tranzacții, la polul opus, oferta se diminuează considerabil și mă refer aici la proiectele rezidențiale noi. De exemplu, în primul trimestru, sunt minus 32% raportate la primul trimestru din 2023 unități livrate la nivel de București și împrejurimi. Există o scădere semnificativă și în Cluj, unde se întâmplă cele mai multe tranzacții imobiliare. Cu atât mai mult, la sfârșitul acestui an, consider că vom înregistra una dintre cele mai scăzute valori în ceea ce privește numărul de unități care se vor pune pe piață, la 17.500 de unități la nivel de București și împrejurimi", spune vicepreședintele SVN România.

Această valoare este cea mai mică din ultimii cinci-șase ani, adaugă Gabriel Voicu.

Un obstacol citat de cei din industrie se referă la creșterea costului de creditare. Într-o decizie surprinzătoare pentru o parte a investitorilor, Banca Națională a României a redus miercuri, 7 august, dobânda de referință. Astfel, rata dobânzii de politică monetară a ajuns la 6,5%, o scădere de la 6,75%. Dobânda Lombard, pentru împrumuturi pe termen scurt a scăzut la 7,5%.

"Aici, (creditarea – n.r.) ține atât de politica monetară la nivel național, cât și de politica fiecărei bănci în parte. Sunt anumite bănci care, într-o anumită perioadă, în funcție de ce strategie are fiecare, creditează foarte mult partea de corporate și oferă condiții mai bune și dobânzi mai accesibile. La fel de bine, sunt bănci care efectiv nu creditează partea de corporate deloc, nu neapărat că nu au ofertă, dar nu creditează, au condiții foarte neprietenoase. Astăzi sunt cel puțin trei-patru bănci mari pe piață care au un apetit destul de mare de finanțare de dezvoltări imobiliare. Asta o spun din experiența pe care o am cu dezvoltatorii, cu care noi lucrăm în exclusivitate și avem un portofoliu destul de vast din punctul ăsta de vedere. Există apetit, dar nu foarte mare, încă nu sunt cele mai prietenoase condiții, dar nu putem să afirmăm că nu se finanțează dezvoltări imobiliare, chiar în proporție destul de mare. Tot ce se dezvoltă astăzi mă refer la proiecte medii și mari, sunt cu finanțare bancară, mă refer la proiecte peste 50-100 de unități, cu valori ale investiției peste 15-20 milioane de euro. Acestea se fac exclusiv cu finanțări bancare", subliniază vicepreședintele companiei în timpul interviului acordat Ziare.com.

În zona Capitalei, SVN prognozează că prețurile vor fi, la fel, împinse în sus.

"Referindu-mă strict la București și împrejurimi, avem, pe lângă presiunea din scăderea numărului de unități livrate, scăderea numărului de autorizații. Dacă ne uităm la suprafața utilă autorizată, la începutul acestui an, primul trimestru prezintă undeva sub jumătate din suprafața utilă autorizată anul trecut. Legat de ce va veni în viitor, previziunile pentru dinamica ofertei din viitor nu sunt foarte optimiste. Și se pare că oferta va continua să scadă. Și atunci, natural, fără nicio intervenție din exterior, prețul nu are cum decât să crească", susține Gabriel Voicu.

Referitor la costurile de construire, reprezentantul SVN spune că există o presiune datorată creșterii salariului minim. La nivelul materialelor de construcții, ultimii ani au venit cu creșteri, dar aceste majorări s-au temperat în acest an.

Întregul interviu poate fi urmărit mai jos.

