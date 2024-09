Ultimii ani au fost expansivi, în special pentru piața imobiliară din București. Capitala a reușit să se integreze în peisajul economic european, atingând niveluri de prosperitate comparabile cu alte capitale din Europa, mai ales dacă ne gândim că PIB-ul pe cap de locuitor din regiunea București-Ilfov a fost de 35.200 de euro, foarte aproape de media UE. În acest context, Victor Căpitanu, cofondator One United Properties, a stat de vorbă cu jurnaliștii Ziare.com în cadrul emisiunii Spotlight. Vocile din spatele Bursei, despre pulsul pieței imobiliare a Capitalei, în 2024, despre provocările și oportunitățile se confruntă în mod deosebit în prezent dezvoltarea sustenabilă a Bucureștiului și despre proiectele One United Properties care contribuie la expansiunea orașului pe această nișă.

Potrivit antreprenorului, București e într-adevăr o piață atractivă: „Este marcată de creșterea accesibilității, pentru că în ultimii 10-15 ani puterea de cumpărare a crescut constant, mult mai rapid decât aprecierea prețului proprietăților. Astăzi s-a ajuns într-un moment în care accesibilitatea cumpărării unei locuințe noi în București este la cel mai bun nivel din istoria modernă a României și a sectorului de profil. Deci, practic, în București ai nevoie cam de 5-6 ani de salarii medii ca să cumperi un apartament cu două camere de 50 de metri. Este foarte simplu de calculat pentru că salariul mediu net la nivel de București este astăzi cam 1.200-1.300 de euro de persoană. Asta înseamnă cam 15.000 de euro pe an, iar prețul unui apartament mediu în piață și vechi și nou, de 50mp, este cam 75.000-80.000 de euro, în timp ce prețul unui apartament de două camere mediu nou este cam de 90.000 de euro.

Ads

Dacă calculăm, ai nevoie cam de 5-6 ani de muncă ca să poți să-ți permiți un apartament, ceea ce probabil că face Bucureștiul cea mai ieftină capitală din Europa. În același timp, dobânzile sunt într-o continuă scădere. A dat semn și Fed-ul recent, așteptăm ECB-ul din nou în octombrie. Chiar dacă ritmul este mai lent decât cel așteptat, totuși dobânzile definitiv scad.”

Capitala este un ecosistem economic în sine, față de restul țării

Victor Căpitanu a punctat faptul că Bucureștiul este o economie individuală foarte puternică. „România este aproape ca două țări, Bucureștiul și restul țării. Bucureștiul singur are produsul intern brut mai mare decât multe țări din vecinătate, mai mare decât Croația, Bulgaria, Serbia sau Slovenia. Practic, Bucureștiul poate fi analizat ca o țară independentă. Foarte interesant e că românii în continuare vor să fie proprietari, iar locuințele, conform unui raport recent SVN, au crescut în primul semestru 2024 cu 25% în București – numărul locuințelor vândute în primul semestru și cu 16% la nivel național.”

Ads

În continuare, cele mai căutate zone sunt în nordul Bucureștiului: Barbu Văcărescu, Lacul Floreasca, Lacul Tei, unde ONE dezvoltă ONE Lake Club, ONE High District, ONE Lake District, ONE Floreasca Towers, explică Căpitanu, și unde în trecut a fost livrat ONE Verdi Park și ONE Floreasca City. „Vedem un interes pronunțat și pentru locuințe care se adresează segmentului mediu superior, așa cum este cazul ONE Cotroceni Park.”

„Pentru prima oară, după mulți ani, în primul semestru al anului 2024, vedem o creștere accentuată a cererii împreună cu scăderea ofertei” – Depășirea crizei materiilor prime pe piața imobiliară

Creșterea cererii proporțională cu scăderea ofertei este un fenomen pe care Victor Căpitanu a punctat că nu l-a mai văzut de mulți ani, piața fiind, în același timp, într-un proces de maturizare.

În acest context, în prima jumătate a acestui an, ONE a avut vânzări de 123,3 milioane de euro: „Am vândut și pre-vândut 452 de apartamente și unități comerciale, în total aproape 44.000 de metri, peste 600 de locuri de parcare și alte tipuri de unități. Pentru compania noastră reprezintă un record de volum absolut.”

Ads

Statisticilor culese din majoritatea platformelor imobiliare arată că nivelul construcțiilor rezidențiale din capital a fost în creștere, chiar și în contextul crizei materiilor prime. Despre criza materiilor prime, Victor Căpitanu a explicat că a fost o situație critică în domeniu ca urmare a crizei sanitare post-covid, dar s-a estompat în ultimii doi ani. „Chiar am văzut o revenire a prețurilor pentru materiile prime, o disponibilitate a lor mult mai largă, deci consider că acest moment a fost depășit și nu am mai fost afectați în ultimul an și jumătate, cu toate că creșterea înainte a fost abruptă și violentă.

În ceea ce privește construcțiile sustenabile din România, ONE este fără dubiu lider absolut. Avem deja 10 ani de când am decis ca toate dezvoltările noastre să fie certificate verde de Green Homes pentru apartamente și, mai recent, de LEED Platinum și World Health and Safety pentru toate clădirile noastre de birouri. De departe avem cel mai verde și sustenabil portofoliu de clădiri închiriate din piața românească”, punctează Victor Căpitanu.

Ads

La sfârșitul anului 2023, ONE United Properties a finalizat peste 1.500 de unități rezidențiale și comerciale, fiind marcată și cea mai importantă livrare din istoria companiei și depășirea tuturor livrărilor din toți anii anteriori: „Avem un moment de creștere acelerată și de livrare acelerată. În același timp, în acest moment avem în construcție peste 4.000 de unități rezidențiale și un campus de birouri, care îl construim pentru Infineon Technologies, lider european din Germania, care produce microchipuri. Pentru ei vom construi cea mai sustenabilă clădire de birouri din România și cu siguranță una din cele mai sustenabile din lume, total neconectată la rețeaua de gaz.

Pe lângă acestea mai avem în construcție ONE Gallery, care este fosta fabrică Ford, construită de Henry Ford acum 100 de ani în cartierul Floreasca. Este cea mai mare investiție privată pentru o clădire protejată din România, cu o valoare brută de dezvoltare de peste 100 de milioane de euro. Nu în ultimul rând avem în construcție și un hotel care se va numi Hotelul Mondrian, aflat chiar în inima Bucureștiului lângă Ateneul Român. În total avem astăzi în dezvoltare 12 șantiere, care se construiesc în paralel, iar valoarea dezvoltărilor în construcție este de peste 1,3 miliard de euro.”

Ads

Impactul companiei asupra peisajului urban al Bucureștiului și asupra economiei locale merge dincolo de crearea de locuri de muncă, contribuții fiscale și include și îmbunătățirea standardului de viață pentru miile de rezidenți și prin oferirea de spații de birouri de top pentru zeci de mii de profesioniști care lucrează în clădirile companiei, punctează antreprenorul.

Regenerarea urbană a clădirilor restaurate sau preluate spre reconversie și impactul asupra comunității anexe șantierelor de dezvoltare

Victor Căpitanu a adus în discuție și importanța pe care o are abordarea proiectelor de reconversie urbană pentru comunitățile conexe dezvoltărilor imobiliare sustenabile ale companiei.

„În platforma Automatica, care era în inima cartierului Floreasca, fosta fabrică Ford, era pur și simplu o zonă abandonată: 3 hectare de clădiri părăsite, găinaț de porumbei, efectiv o poză oribilă. Îmi pare rău că n-aș putea să iau tot orașul București să viziteze împreună cu mine în prima zi platforma Automatica. Era ceva absolut inacceptabil să existe într-o capitală europeană. Astăzi este probabil cea mai atractivă dezvoltare din București. A crescut foarte mult toată zona; toți vecinii noștri, toate proprietățile din jur au crescut în valoare și foarte multe mici afaceri s-au deschis nu doar în cadrul dezvoltării noastre, ci și în cadrul cartierului și zonele de jur împrejur.

Ads

Practic, o dezvoltare precum ONE Floreasca City, care a luat 3 hectare de fabrică abandonată în inima cartierului Floreasca, a schimbat pentru totdeauna cum e poziționat cartierul la nivel de oraș. Același lucru s-a întâmplat și cu ONE Cotroceni Park, unde am avut aproape 6 hectare de fabrică, fosta fabrică Ventilatorul, care făcea ventilatoare industriale, care înainte de al doilea război mondial a fost o fabrică de avioane, Icar, și la sfârșitul secolului XIX a fost o carieră de piatră operată de niște francezi – locuri cu istorie foarte lungă, care acum 100 de ani erau la periferia orașului, dar astăzi sunt în centru. În platforma Ventilatorul erau peste 60 de clădiri abandonate, un loc dezolant, oribil, o cicatrice enormă pe fața orașului. Astăzi avem peste 80 de mii de metri pătrați de birouri închiriate de companii precum Ford, Stripe, Superbet, British American Tobacco, CEC, Siemens etc. Avem peste 1.000 de apartamente, 20 de restaurante, supermarketuri, multe magazine cu facilități, școală, facilități sportive, piscină - e o comunitate de aproape 300 de mii de metri pătrați, suprafață totală subterană și supraterană. E ca un nou oraș care a apărut în centrul orașului.”

Ads

Căpitanu a punctat că ONE s-a specializat pe identificarea de proprietăți abandonate în centrul orașului. „Regenerarea urbană este unul dintre obiectivele majore ale companiei noastre. Prin fiecare clădire pe care o ridicăm ne propunem să îmbunătățim comunitățile existente și să dezvoltăm noi comunități, clădiri de calitate sustenabile, eficiente energetic. Înțelegem regenerarea urbană în dublu sens: atât ca revitalizarea platformelor industriale abandonate, cât și ca restaurarea clădirilor istorice, pentru a le reda gloria de altădată.

În ceea ce privește clădirile istorice, avem o serie de clădiri de patrimoniu în centrul orașului pe care le refacem. Hala Ford se încadrează în ambele categorii, pentru că este și parte din platforma Automatica, dar pe lângă aceasta mai avem fosta casă Braikoff, care acum se cheamă One Athénée. Este o dezvoltare butic exclusivistă cu spații comerciale și câteva apartamente în centru orașului, lângă Ateneul Român. De asemenea și Hotelul Mondrian, cu toate că nu este o clădire istorică, este o clădire abandonată, pe care am preluat-o și o finalizăm. Astfel de inițiative reprezintă o soluție de dezvoltare urbană sustenabilă, de revitalizare a zonelor abandonate, beneficiile fiind multiple pentru întreaga comunitate, nu doar pentru rezidenți.”

Relația cu autoritățile locale: „Provocări au fost și vor fi în continuare. Sunt într-adevăr unele primării din București care susțin dezvoltarea”

Victor Căpitanu a explicat, în relația cu autoritățile locale și cu comunitatea în ansamblu, că chiar și dacă nu toate primăriile de sector sunt pe aceeași lungime de undă în ceea ce privește proiectele companiei de regenerare urbană, „până la urmă noi urmărim unde sunt zonele care își doresc dezvoltare și încercăm să direcționăm resursele companiei, banii, investițiile noastre în zonele care își doresc cel mai mult. Aceste lucruri merg mână în mână. Dacă o primărie își dorește mai mult dezvoltarea sectorului, atunci și dezvoltatorii o să fie mai motivați să-și direcționeze resursele în direcția respectivă.

(...) Avem șase primării de sector, primăria generală, județul Ilfov: sunt cam opt administrații. Unele sunt mai pro-dezvoltare, unele mai puțin pro-dezvoltare. Relația între dezvoltatori și autorități trebuie să fie strânsă. Cu cât e mai bună, cu atât zona respectivă va atrage mai multe investiții care vor crește bunăstarea rezidenților zonelor respective.

Noi, ca dezvoltatori, investim foarte mult și în infrastructura zonală, în extinderea de străzi, așa cum am făcut cu Calea Floreasca, cu străzile aferente tuturor dezvoltărilor noastre. Creăm oportunități educaționale, școli, grădinițe, centre de gimnastică și sportive, piscine, locuri de promenadă. Încercăm la nivel de fiecare dezvoltare să avem un impact cât mai mare asupra rezidenților zonei. În multe cazuri suntem susținuți și colaborăm cu autoritățile și, cum am zis, autoritățile cele mai deschise la dezvoltare o să crească cel mai rapid bunăstarea rezidenților zonelor respective.”

La nivel legislativ, Victor Căpitanu a clarificat că un cadru urbanistic mai predictibil și mai clar ar ajuta dezvoltarea orașului. „Bucureștiul este atrăgător pentru mediul de business internațional și ar putea fi și mai atrăgător dacă ar exista îmbunătățiri la nivelul infrastructurii, predictibilității reglementărilor urbanistice și mai ales a investițiilor în brandul în sine al orașului”, a explicat cofondatorul ONE United Properties.

„Prin demersurile care le facem, încercăm să promovăm zi de zi România și București. Fiecare om din companie face acest lucru în fiecare zi. Încercăm să aducem cât mai multe branduri și companii internaționale și globale în București (...) ca să creștem atractivitatea orașului, să-l facem mai cunoscut, să creștem brandul orașului, atractivitatea lui pentru locuire, pentru muncă, pentru petrecerea timpului liber”, a punctat Victor Căpitanu.

În următoarea decadă, compania și-a propus să crească businessul de 4 ori și minim dublu în următorii 5 ani, a explicat acesta. „Așa arată și angajamentul nostru pentru piață și (n.r. atitudinea) pozitivă pentru dezvoltarea pieței, înțelegând nevoia de comunități vibrante, de locuințe de înaltă calitate, dar și accesibile. Am luat decizia recentă de a ne extinde și în subsegmentul locuințelor premium accesibile, pentru venituri medii. Ne dorim să creăm comunități mai largi, cu mii de apartamente, cu facilități integrate ca niște mini-orașe în care poți să locuiești și să ai în același loc tot ce-ți dorești pentru a trăi bine.

Dezvoltatorii trebuie să fie din ce în ce mai responsabili, din ce în ce mai implicați în comunitate și deschiși la cerințele ale comunităților, ale autorităților, ca să contribuie la dezvoltarea sustenabilă a orașului. Credem că foarte mare potențial au și toate proprietățile protejate, clădirile istorice abandonate în centru orașului”, a elaborat cofondatorul One United Properties.

Ads