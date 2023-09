Românii, derutați de piața imobiliară: "Să mă apuc de construit casă sau să cumpăr apartament pe care să-l renovez?"

Prețurile locuințelor au crescut în ultima perioadă iar unii dintre cei care ar fi vrut să facă o achiziție au amânat decizia.

Mulți dintre cei care au nevoie de o casă sau vor să facă o investiție sunt derutați de piața imobiliară. Este cazul unui român din județul Vrancea care încearcă să stabilească ce ar fi mai rentabil între a construi o casă sau a cumpăra un apartament de 3 camere care trebuie renovat, după cum a scris pe Facebook.

"Care ar fi cea mai ok decizie?"

"Am nevoie de câteva sfaturi în legătură cu următoarea situație. Am posibilitatea de a cumpără un apartament cu 20000€, 3 camere, dar trebuie renovat complet. Dețin și un teren de 1300 mp într-o zona bună a orașului, care ar fi cea mai ok decizie, să mă apuc de construit casă (80mp utili), sau să iau apartamentul și să mă apuc de renovări? Costurile finale cred că vor fi puțin mai mari la casă, dar e casă. Ce mă sfătuiți? Mulțumesc! (Jud. VN)", a întrebat acesta pe grupul Idei din casa și grădina ta.

"Eu la bloc nu m-am putut acomoda"

În comentarii, sute de membri ai grupului i-au oferit soluții și argumente, iar părerile sunt împărțite.

Ads

"La renovarea unui apartament investești mai mult de cât costă apartamentul! Și la bloc nu-i ca la casă!!! Știu ce spun, am stat și eu la bloc și am renovat mai multe apartamente, dar nu merită investiția!!! Să ai apartament/e merge foarte bine cu închirieri!!! Eu la bloc nu m-am putut acomoda nici cu mirosul de pe scară...ba a mâncare, ba a prăjeală ba a canal

Deci casa e casa, are curte, ieși la aer, pui grătarul și multe altele!"

"Clar să construiești casă!"

"Dacă se poate, amândouă (asta dacă va pricepeți că o parte din renovări să le faceți singur iar casă pe care o construiți să nu fie mare, costisitoare)!"

"Depinde de situație!! O casă implică mult mai mulți bani, atât pentru renovat, cât și pentru întreținut în viitor, plus ai mereu ocupație, că o casă implică clar multă treaba mereu, un apartament se renovează și apoi ai timp liber, poate de călătorii sau alte activități.

Ads

Depinde foarte mult de ce vrea fiecare pers în parte și care este planul de viitor."

"Dacă ești tânăr fă-ți casă, dacă nu, ia apartamentul!"

"La curte mănânci bio, la apartament mănânci e-uri și trăiești mai puțin."

"Oamenii harnici vor CASĂ! Oamenii puturoși, APARTAMENT! Acum hotărâți unde va încadrați."

"Dacă ești tânăr fă-ți casă, dacă nu, ia apartamentul!"

"Dacă te pricepi tu să-l renovezi e bine, dar dacă nu, mai bine fă-ți casă pentru că renovatul este foarte scump."

"Casă. Categoric. Priviți pe termen lung. Noi așa am făcut. După 46 de ani trăiți doar în oraș, am vândut apartamentul și ne-am făcut casă într-un sat. Lângă alt oraș... Nu regretăm nicio secundă decizia luată acum 10 ani."

"CASĂ. Nu se compară viața la casă cu cea de la bloc. E de muncă, nimic de zis, dar ai și satisfacțîi pe măsură."

"Viața la casă nu se compară cu cea la bloc"

"Noi am construit o căsuță americană luată de pe Google,74 mp, poate vă place! Succes! Așa am rămas și cu apartamentul și cu căsuța nouă! Să aveți spor în toate!"

Ads

"Casă, fără nicio discuție. Dacă o faci cu materiale de calitate, 50 de ani n-ai treaba. În plus, poți monta pompă de căldură, panouri solare, panouri cu infraroșu, totul pentru a-ti amortiza cheltuielile. Viață la casă nu se compară cu cea la bloc. La bloc ești limitat. La casă, în curtea ta, faci ce vrei. Dacă ai copii la bloc poți da de vecini care să îți facă mereu probleme pe motiv că cei mici ii deranjează. În plus, la casă poți avea și animale de companie. E drept că le poți ține și la bloc dar e mai dificil. Eu am stat și la casă, și la bloc. Iar diferențele sunt mari. Dacă aș avea de ales din nou aș alege casă fără să stau pe gânduri."

"Să iei apartamentul, costuri mult mai puține și pe teren dacă mai rămân bani, un container amenajat pentru weekend, părerea mea."

"O casă la gata te duce pe puțin 100.000€, fără figuri și pretenții, de ridicat e floare la ureche, dar interioarele te omoară + izolatul + acoperișul."

Ads

"Niciodată nu o să ridicați o casă doar cu 20.000 de euro"

"Dacă nu aveți alți bani extra rezumați-va la apartament! Toată lumea spune casă, adevărat că e mult mai bine, dar niciodată nu o să ridicați o casă doar cu 20000€ ...asta nu spune nimeni! Cât costă să ridici o casă??? Asta ar fi fost mai bine pusă întrebarea! Din gură e simplu, practica e mai grea și costisitoare."

"În concluzie, iau apartamentul, și la curte unde am deja foișor făcut o să mai fac și un A frame pe viitor ca să am unde petrece vara", a scris autorul postării.

"Nu știm ce vremuri urmează. Pe teren puteți crește și o găinușă să va dea un ou pentru ciorbiță, puteți înfige și o ceapă în pământ să o puteți mânca primăvară de verde și toamna că uscată, plus că aveți spațiul dumneavoastră cu aer curat și verdeață, unde puteți face liniștit un grătar."

"20k euro pentru un apartament cu 3 camere sună foarte convenabil, acuma depinde și în ce oraș este. Probabil l-aș lua, aș renova, aș vinde pe profit, dacă e loc, apoi cu banii aia m-aș apucă de casă visurilor."

Ads

"Nu mai spune nimeni câte costuri imprevizibile apar pe parcurs"

"Clar că "Casa e casă", dar nu mai spune nimeni câte costuri imprevizibile apar pe parcurs, văd la ai mei cât de costisitor a fost și tot mai trebuie (pentru o casă normală). Dacă aveți un buget bine stabilit și sigur, puteți opta. Eu nu mi-am permis la momentul respectiv casă, am luat două apartamente unul lângă celălalt, la parter, cu garaj, beci, grădina, într-un bloc cu vreo 5-6 vecini. Le-am renovat așa cum mi-am dorit și încerc să mă bucur de viață. Am ales să mă plimb și să trăiesc normal fără datorii.

Acum, fiecare alege...nu va poate recomandă nimeni ce să faceți. Spre exemplu eu aleg să nu am datorii, alții poate le vor. Totul ține de mentalitate...Și la apartament dacă este ales cu grijă și cu alte condiții extra se poate trăi că la casă. Trebuie să va gândiți și la bugetul de întreținere etc. Doar dumneavoastră puteți alege și va cunoașteți veniturile. Să nu mai vorbesc de Dorei...câți bani pierzi doar acolo, câți îți strică materialele și ce babardeli fac. Cu laudă toți sunt meseriași, dar e după cum îți e norocul. Riscuri sunt oriunde...trebuie să faci ce simți și atât! Eu abia acum realizez că cu serviciul, timpul și bugetul meu nu mi-aș fi permis să întrețin o casă...alții pot mai mult... Și la casă vecinii pot fi răi, nu doar la bloc. Cunosc cazuri."

"Indiscutabil casă.

Avantajele sunt multe, ești stăpân pe tot, nu ai pereți comuni cu vecinii, ai intimitate, ai parcul tău așa cum îți dorești să-ți amenajezi curtea mică sau mare și ar fi multe de spus.

O casă nu trebuie să o termini într-o vară ...faci cât poți, mai strângi bani și continui apoi."