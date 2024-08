Cât costă chiria în marile orașe la finalul verii. Cele mai căutate zone din metropolele României

Timișoara are cele mai mici chirii, prin comparație cu restul marilor orașe ale țării FOTO: Pexels

Centrele universitare ale țării se pregătesc de începutul unui nou an universitar, iar această perioadă este marcată de scumpiri pe piața imobiliară. An de an, proprietarii cer din ce în ce mai mult pentru închirierea unui apartament în Brașov, București, Cluj-Napoca, Constanța, Iași sau Timișoara, dar există cartiere în aceste mari orașe în care prețurile rămân mai accesibile, arată un studiu realizat de o platformă online de imobiliare.

Locuirea în Capitală

Piața bucureșteană este marcată, în prima jumătate a lunii august, de o relativă stabilitate la nivelul prețurilor solicitate de proprietari pentru închirierea apartamentelor, raportat la evoluția sa pe parcursul lunii iulie, arată un comunicat al platformei Imobiliare.ro remis Ziare.com. Majorări ale prețurilor s-au putut observa doar în cazul apartamentelor cu 2 camere. Acest tip de proprietate este, în general, cel mai căutat în rândul chiriașilor, dar și cel mai bine reprezentat în totalul ofertei de pe segmentul închirierilor. Este vorba despre un cost mediu cu 20 de euro mai mare de la o lună la alta.

Chiriile s-au majorat, însă, cu 13% în cazul garsonierelor și apartamentelor cu 2 camere față de sfârșitul verii trecute. Au avansat într-un ritm mai lent sumele solicitate de proprietari pentru locuințele mai spațioase. Creșterea a fost cu 8% pentru apartamentele cu 3 camere. Astfel, un chiriaș trebuie să aloce acum un buget mediu de 350 euro/lună pentru închirierea unei garsoniere, respectiv de 550 euro/lună și 700 euro/lună în cazul locuințelor cu 2 și 3 camere.

Persoanele aflate în momentul de față în căutarea unei chirii au cele mai multe șanse să găsească proprietatea potrivită nevoilor lor îndreptându-și căutările spre zone precum Berceni sau Militari-Gorjului-Lujerului-Uverturii. Aici sunt scoase pe piață cele mai multe apartamente, iar prețurile sunt destul de accesibile. Bugetul mediu care trebuie să fie alocat lunar chiriei este de 380-400 de euro. Centrul orașului, mai exact arealul cuprins între Piața Victoriei și Piața Unirii, împreună cu Tineretului-Timpuri Noi sunt alte zone căutate din Capitală pentru care costurile sunt, însă, mai mari. Media ajunge și la 650 euro/lună.

În topul cartierelor scumpe se află și Dorobanți - cu o chirie medie de 800 euro/lună, Floreasca - unde plătești 750 euro/lună, Cotroceni, Aviației, Domenii și zona Piața Presei-Poligrafiei - unde un apartament poate fi închiriat, în medie, cu 700 euro/lună. La polul opus avem cartiere din sudul orașului, precum Ferentari și Giurgiului, unde chiria medie solicitată pentru apartamente este de doar 350 euro/lună. Berceni și Progresul sunt alte două variante pentru cei aflați în căutarea unei chirii ieftine. Proprietarii solicită 380 euro/lună.

Plaja chiriilor din Cluj-Napoca și pragul de 700 de euro pe lună

În municipiul care an de an este cel mai scump oraș al României pentru locuire pot fi observate în august unele creșteri ale chiriilor solicitate pentru apartamentele cu 3 camere. Proprietarii vor, în medie, 699 euro/lună, cu 24 euro mai mult decât în iulie. Dacă ne raportăm la situația înregistrată în august 2023, putem spune că prețurile s-au majorat pentru aceste proprietăți cu 17%, mai mult decât în toate celelalte centre regionale majore monitorizate de platformă

În cazul garsonierelor și apartamentelor cu 2 camere, chiriile au stagnat comparativ cu luna anterioară, și s-au majorat cu 9%, respectiv 10% față de vara trecută.

Există, chiar și în aceste condiții, zone unde găsești chirii sub 500 de euro în Cluj-Napoca. Cel mai ieftin cartier este, în momentul de față, Someșeni. Plătești 400 euro/lună pentru un apartament. Chiar dacă prețurile sunt convenabile, Someșeni dispune de o ofertă restrânsă și atrage un număr mic de potențiali chiriași.

Chirii sub 500 de euro găsești și în Mănăștur, Dâmbul Rotund, Iris și Gruia. În schimb, cele mai mai mari sume de bani plătite proprietarului se leagă de cartierele Andrei Mureșanu, Plopilor sau într-o clădire din centrul orașului.

Luna aceasta, cele mai căutate cartiere sunt Mărăști și Gheorgheni, unde chiria medie pentru un apartament este de 550 euro/lună. Alte variantă populare în rândul potențialilor chiriași sunt Mănăștur și Zorilor. De altfel, în Mănăștur și în Gheorgheni pot fi găsite cele mai multe apartamente de închiriat din Cluj-Napoca. O ofertă bogată există, în momentul de față, și în zona centrală a orașului, respectiv în cartierele Mărăști și Zorilor.

Cartierele din Brașov care devin greu accesibile

Proprietarii din Brașov au scumpit ușor chiriile în cazul apartamentelor cu 2 camere, media ajungând de la 490 euro în iulie la 499 euro în prima jumătate a lunii august. Costul de închiriere pentru garsoniere și apartamente cu 2 camere a rămas, până acum, neschimbat, conform datelor Imobiliare.ro.

Chiriile solicitate într-unele dintre cele mai scumpe zone din oraș rivalizează cu cele cerute de proprietarii din București și din Cluj-Napoca. De altfel, Calea Poienii este a patra cea mai scumpă zonă din țară pentru chiriași, după cartiere precum Primăverii, Aviatorilor-Kiseleff sau Herăstrău, toate din București. Cu o medie de 1.000 euro/lună, aceasta depășește cu mult centrul orașului Cluj-Napoca unde locuințele se închiriază cu 650 euro/lună. Cu un astfel de buget, doritorii se pot muta în pitoreasca zonă brașoveană Prund-Șchei. Aici oferta de proprietăți disponibile la închiriere este, însă, foarte limitată, dacă ne raportăm de oportunitățile pe care le au cei care vor să se mute în centrul Clujului.

Cei mai mulți potențiali chiriași care și-au căutat, luna aceasta, un apartament în Brașov pe platforma online s-au arătat interesați de proprietățile din zona Tractorul, unde chiria medie lunară este de 500 de euro. Locuințele din cartierul Astra, cele poziționate în centrul istoric al orașului și cele din zona Centrului Civic se află și ele pe radarul persoanelor care își caută o chirie.

Tot Tractorul oferă, de departe, cele mai multe opțiuni pentru chiriași, pe locul al doilea aflându-se Astra, un cartier unde plătești, în general, chirii mai mici. Proprietarii solicită aici, în medie, 430 euro/lună pentru un apartament. Unele dintre cele mai accesibile chirii pot fi găsite, însă, în Zona Industrială Zizinului.

Timișoara, chirii mici față de alte mari orașe

Timișoara este este marele oraș din România unde în luna august proprietarii solicită cele mai mici chirii. Câștigurile nete obținute de angajați pe plan local sunt, însă, unele dintre cele mai consistente din țară. Zona Cetate poate fi considerată cea mai scumpă, dar chiar și așa media este de 450 euro/lună chirie pentru un apartament, cu 1.050 de euro mai puțin decât dacă în exclusivistul cartier Primăverii din București, cel mai ”piperat” din Capitală în materie de prețuri.

Zona este prioritară pentru cei mai mulți potențiali chiriași și le pune acestora la dispoziție cea mai amplă ofertă de apartamente. Complex-Stadion, Circumvalațiunii, Aradului și Lipovei atrag, la rândul lor, un număr important de potențiali chiriași și dispun de un număr mare de locuințe scoase pe piața închirierilor. Media prețurilor în aceste zone se încadrează în intervalul 350-370 euro/lună, excepție făcând locuințele din Calea Aradului pentru care proprietarii solicită 420 euro/lună.

Persoanele care vor să-și limiteze cât mai mult cheltuielile se pot orienta spre cartiere precum Buziașului, Blașcovici sau Freidorf unde vor avea de plată lunar o chirie de până în 300 euro.

Cea mai căutată zonă din Constanța

Piața chiriilor se menține stabilă în prima jumătate a lunii august în cazul orașului Constanța, fiind practicate pe plan local prețuri similare cu cele din iulie. Bugetul necesar pentru închirierea unei garsoniere este de 301 euro/lună, în timp ce pentru un apartament cu 2 camere chiriașii achită, în medie, 450 euro/lună. Chiriile cele mai mari sunt cele aferente apartamentelor cu 3 camere. În cazul acestora, un chiriaș trebuie să fie pregătit să plătească circa 600 euro/lună.

Cei care și-au căutat un apartament de închiriat pe platforma citată în prima jumătate a lunii august și-au arătat interesul în special pentru locuințele situate în zona Tomis Nord-Badea Cârțan. Aici pot fi găsite cele mai multe apartamente de închiriat din Constanța, iar prețurile solicitate de proprietari sunt unele destul de accesibile. Costul mediu lunar este de 450 de euro. Prin comparație, în cele mai scumpe zone - Delfinariu, Faleză Nord și în centrul orașului - un chiriaș trebuie să achite 600 euro/lună.

O altă zonă populară în rândul chiriașilor este și Parcul Tăbăcărie-Satul de Vacanță unde proprietarii solicită o chirie similară cu cea din Tomis Nord-Badea Cârțan. Numărul apartamentelor disponibile pentru chiriași este însă aici unul mult mai mic.

Se găsesc alternative ieftine pentru persoanele care dispun de un buget limitat în Zona Industrială - CET, Km 4-5, Km 4 și în zona Faleză Sud (Poarta 6). Chiriile încep, în medie, de la 230 euro/lună și ajung la 360 euro/lună.

Prețurile cresc în Iași

Proprietarii din Iași au crescut chiriile față de sfârșitul verii trecute, atât în cazul garsonierelor, cât și în cazul apartamentelor cu 2 și 3 camere. Majorările sunt cu 7%, respectiv cu 5% și 11%. În cele mai multe cartiere, bugetul necesar este de cel mult 400 de euro pe lună, conform sursei citate.

Apartamentele aflate în zona centrală a orașului ajung pe piață cu cele mai mari prețuri. În medie, un chiriaș trebuie să scoată din buzunar 500 euro/lună. În ciuda costurilor ridicate comparativ cu cele aferente închirierii unor proprietăți similare în alte cartiere din Iași, acestea sunt unele dintre cele mai căutate locuințe în rândul potențialilor chiriași, alături de cele situate în zonele Copou-Sărărie, Tătărași și Păcurari-Canta. Chiria medie pentru un apartament localizat în zona Copou-Sărărie este de 450 euro/lună. Celelalte două oferă alternative mai puțin costisitoare. Bugetul mediu necesar închirierii unui apartament este, în cazul lor, de 380 euro/lună.

Tot în aceste patru zone pot fi găsite și cele mai multe locuințe disponibile pentru închiriere în Iași. Alternative pentru persoanele care dispun de un buget redus care poate fi alocat lunar plății chiriei pot fi găsite în zonele Bularga, Mircea cel Bătrân sau Alexandru cel Bun.

