Speculația flagrantă de pe piața imobiliară în 2024. Cum constrâng dezvoltatorii prețurile pe fondul cererii ridicate

Piața imobiliară din România a înregistrat în ultimii ani variații puternice de la an la an, dar mereu aflate sub semnul inflației și al speculației. În primele luni ale anului 2024, criteriile de judecată ale sănătății economice din acest sector au oferit date de interpretare contradictorii.

Pe de o parte, volumul autorizațiilor de funcționare acordate pentru construcții rezidențiale a fost în declin, în timp ce în primul trimestru din 2024, prețurile cerute pentru locuințe, la nivel național, au înregistrat un avans de circa 8% față de intervalul similar din 2023. Practic, investitorii și constructorii sunt mai sceptici cu privire la extinderea portofoliului lor, oamenii au început ușor să-și revină financiar după perioada de declin a cererii din ultimii ani, după pandemie, astfel că prețurile sunt mai ridicate ca niciodată.

Autorizațiile de construcție, în declin

Conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS) referitoare la primul trimestru al anului 2024, se observă o reducere de 7,2% comparativ cu perioada similară din 2023, indicând strategii potențiale ale dezvoltatorilor imobiliari de a susține prețuri ridicate prin restricționarea ofertei. Practic, piața imobiliară din România manifestă un declin notabil, în special judecând după volumul autorizațiilor de construcții acordate pentru clădiri rezidențiale.

Potrivit INS, în intervalul ianuarie-martie 2024, s-au acordat 7.422 autorizații pentru construcția de locuințe, în scădere față de primul trimestru din 2023. Această tendință descendentă este prezentă în majoritatea regiunilor dezvoltatoare ale țării, cu excepția zonelor de Sud-Vest Oltenia și Vest, care au înregistrat creșteri modeste. Mai exact, în martie 2024, deși s-a notat o creștere față de luna februarie, comparativ cu martie 2023, numărul autorizațiilor de construcție pentru rezidențial a scăzut cu 9,2%, iar suprafața utilă totală a suferit o reducere de 16%. Se poate observa astfel o încetinire a activității de construcție rezidențială, ce ar putea influența pe termen lung disponibilitatea și prețurile locuințelor, potrivit INS.

Scăderea numărului de autorizații de construcție poate fi văzută ca o tactică a dezvoltatorilor de a limita oferta de locuințe noi pentru a susține sau chiar majora prețurile pe piața imobiliară. Într-un scenariu în care cererea este relativ constantă sau în creștere, restricționarea ofertei poate genera o presiune în creștere asupra prețurilor imobiliare, făcând achiziția de locuințe mai dificilă pentru potențialii cumpărători.

Strategia menținerii prețurilor ridicate prin restrângerea ofertei poate avea repercusiuni negative asupra accesibilității locuințelor pentru populație pe termen lung, în special considerând plaja demografică formată din tineri doritori de a deține o proprietate.

Ce înseamnă specula din piață, în cifre. Creșterea cererii cuplată cu scăderea ofertei, combustibil pentru prețurile ridicate

Potrivit unor date analizate în aprilie de o cunoscută platformă de imobiliare cu sediul în România, în primul trimestru din 2024, prețurile cerute pentru locuințe, la nivel național, au înregistrat o creștere de circa 8% față de aceeași perioadă din 2023, media ajungând la 1.563 euro/mp util. Analiza arată că proprietarii din Brașov și cei din Iași sunt mai puțin dispuși să lase la preț față de cei din Cluj-Napoca sau Timișoara: dacă în primele orașe discutăm despre o marjă de negociere de 2,4%, în cele două mari centre regionale din vestul țării aceasta ajunge la 3,5%, relatează Economedia.

Conform analizei trimestriale, față de aceeași perioadă a anului trecut, tranzacțiile și-au continuat creșterea (+5,4%), iar cererea pentru proprietăți rezidențiale se îndreaptă spre nivelul anilor buni (+3%), în detrimentul chiriilor.

Cel mai scump oraș pentru cumpărători rămâne Cluj-Napoca. Aici, prețul mediu solicitat pentru locuințele scoase la vânzare a ajuns la 2.631 euro/mp util în trimestrul I. Brașovul ocupă poziția secundă în clasamentul național cu o medie de 1.789 euro/mp util, în timp ce Bucureștiul se află abia pe locul al cincilea cu 1.578 euro/mp util.

„Proprietarii și dezvoltatorii nu sunt dispuși, de cele mai multe ori, să facă discounturi semnificative, fie din cauza propriilor costuri, fie pentru că au un anumit atașament de ordin emoțional față de locuința respectivă. Desigur, nu discutăm aici despre situații speciale precum cele în care se dorește accelerarea procesului de vânzare sau cele în care discutăm de pachete destinate investitorilor, ce includ mai multe proprietăți”, potrivit datelor analizate de platforma de imobiliare, potrivit sursei citate.

Marja de negociere – calculată ca diferență procentuală dintre prețul de tranzacționare și ultimul preț solicitat cumpărătorului – este, în realitate, destul de mică în principalele orașe din țară. Proprietarii din Brașov și din Iași, de exemplu, sunt mai puțin dispuși să lase la preț față de cei din Cluj-Napoca sau Timișoara. Dacă în primele orașe discutăm despre o marjă de negociere de 2,4%, în cele două mari centre regionale din vestul țării aceasta ajunge la 3,5%, arată sursa citată.

Sursa citată arată și că singurul mare oraș în care oferta la vânzare a crescut la începutul anului a fost Brașovul. Cumpărătorii au avut de ales din 6.100 de case și apartamente, cu 2% mai multe față de începutul anului trecut. La polul opus s-a aflat Capitala, unde oferta de locuințe a scăzut cu aproape 20%. Chiar și în aceste condiții, Bucureștiul nu are rival la nivel național. Dintr-un total de 88.900 de case și apartamente listate la vânzare în cele mai mari șase orașe din țară, mai bine de jumătate s-au aflat în Capitală.

Analiza platformei de imobiliare validează astfel scenariul speculei din partea dezvoltatorilor imobiliari: „Odată cu revenirea cererii, prețurile proprietăților imobiliare sunt în creștere. Mai mult, o presiune suplimentară este generată de scăderea ofertei, ceea ce nu doar poate, ci cu siguranță va pune presiune pe prețuri, mai ales că momentul mult așteptat al scăderii dobânzilor este aproape. Aceste lucruri, coroborate cu apetitul nestăvilit pentru statutul de proprietar, riscă să îi țină în continuare pe cumpărătorii needucați în zona dezvoltărilor cu compromis – la nivel de calitate, locație, suprafețe – și a proiectelor de periferie, multe și ieftine, a căror valoare nu doar că nu va crește în timp, ci va rămâne absolut derizorie. Atenție la compromisul prețului! Capitala este plină de astfel de exemple care, de altfel, explică în mare măsură de ce Bucureștiul este depășit de Cluj-Napoca, Brașov și în curând de toate orașele secundare, deși are cartiere întregi cu un preț mediu de aproape 3.000 euro/mp”, a declarat unul din reprezentanții companiei care a efectuat studiul.

Consultanții de piață sunt optimiști, mizând pe o creștere a investițiilor în 2024

Potrivit studiului Deloitte Real Estate Confidence Survey for Central Europe 2024, publicat la finalul lunii aprilie, jumătate dintre companiile imobiliare din Europa Centrală (49%) prevăd o creștere a investițiilor în acest an, în timp ce doar 19% se așteaptă la o scădere. Conform comunicatului emis de compania de consultanță Deloitte, 40% dintre respondenți anticipează o creștere a activității pe piață în 2024, față de doar 15% înregistrat în anul anterior. De asemenea, proporția celor care prevăd o scădere a activității s-a redus la 16%, comparativ cu 57% în 2023.

Investitorii din domeniul imobiliar intenționează să se concentreze pe proiecte noi (31%) sau pe atragerea de fonduri pentru investiții viitoare (19%). Unul din trei investitori se așteaptă ca eficiența portofoliului lor să se îmbunătățească, fiind de două ori mai mulți decât cei care prevăd o deteriorare. Totodată, sectorul industrial rămâne cel mai competitiv (31%), urmat de cel rezidențial (21%), conform studiului Deloitte.

În ceea ce privește dezvoltatorii, se observă o tendință importantă pentru 2024 de reprofilare către alte segmente ale pieței. Un sfert dintre aceștia iau în calcul o astfel de schimbare, în special dezvoltatorii de birouri și spații comerciale. Trei sferturi dintre aceștia se vor concentra pe alte sectoare în acest an, în principal active cu destinație mixtă sau proiecte rezidențiale pentru închiriere, citează Gazeta de Cluj.

Analiza Deloitte a relevat și că în România, tranzacțiile din piața de birouri au fost temperate încă din 2023, iar accentul s-a pus pe renegocierea contractelor de închiriere și flexibilizarea clauzelor. În ceea ce privește proiectele de retail, piața locală se diferențiază prin existența unui număr mare de proiecte și un apetit crescut pentru investiții, stimulat de perspectiva reducerii inflației și creșterea puterii de cumpărare a populației. Segmentul industrial beneficiază de perspective de creștere, având în vedere situația geopolitică și fenomenul de relocare a diverselor unități de producție în țările aliate politic.

Cu toate acestea, între tendința de reprofilare a investitorilor și dezvoltatorilor imobiliari pentru a-și proteja profiturile și menținerea relativ artificială a prețurilor ridicate prin controlarea ofertei în contextul revitalizării în anul acesta a cererii, piața pare să aibă perspective slabe în ceea ce privește o potențială scădere a prețurilor pe metru pătrat pentru cumpărători.

