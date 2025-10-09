Vânzările de locuințe, în cădere liberă în București și Ilfov. Cum se compară piața din Capitală cu restul țării

Autor: Silvia Deleanu
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 13:11
783 citiri
Vânzările de locuințe, în cădere liberă în București și Ilfov. Cum se compară piața din Capitală cu restul țării
Vânzările de locuințe au scăzut în mai multe județe din țară și în Capitală. FOTO: Pexels

Peste 119.500 de unități rezidențiale au fost vândute la nivel național în primele nouă luni ale acestui an, un nivel similar cu cel înregistrat în perioada similară a anului trecut (-0,3%), însă cifrele au fost în scădere pentru Capitală, județul Ilfov și alte județe-cheie din țară.

Potrivit unei analize realizate de către compania de consultanță imobiliară SVN Romania pe baza statisticilor Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară (ANCPI), în București și Ilfov s-au vândut aproximativ 41.500 de unități rezidențiale, în scădere cu 3,4% comparativ cu rezultatul înregistrat în primele nouă luni ale anului trecut. Rezultatul reprezintă o îmbunătățire comparativ cu scăderea anuală de 7,9% înregistrată la finalul primului semestru din acest an.

Defalcat, în București s-a înregistrat o scădere anuală de 4,4% a numărului de unități rezidențiale tranzacționate, în timp ce în județul Ilfov s-a înregistrat o creștere anuală de 2,2% a vânzărilor rezidențiale înregistrate în primele nouă luni din 2025, arată datele citate.

Potrivit analizei, rezultatul de vânzări din regiunea București-Ilfov a fost înregistrat într-un context în care numărul de locuințe noi finalizate a scăzut cu circa 3% în primele șase luni din acest an față de primul semestru din 2024, când a fost înregistrat cel mai mic număr de locuințe terminate în București și împrejurimi din ultimii cinci ani. De asemenea, vârful de vânzări înregistrat în luna iulie, determinat de anunțata eliminare a facilităților TVA la achiziția de locuințe noi, a influențat pozitiv rezultatul total de locuințe tranzacționate în 2025, însă trebuie avut în vedere că și luna august a adus o majorare a vânzărilor comparativ cu august 2024.

„Piața rezidențială din România și-a dovedit încă o dată reziliența și fundamentele sale solide, rezultatele înregistrate după primele nouă luni fiind foarte bune ținând cont de toate elementele negative care au influențat vânzările și o multitudine de estimări pesimiste. Segmentele middle-market și premium, care dețin ponderea majoritară în oferta de locuințe noi, nu au fost afectate în această perioadă, în timp ce creșterea TVA va influența rezultatele pe termen mediu înregistrate pe segmentul mass market – totuși, accesibilitatea a rămas la un nivel bun și cumpărătorii se pot îndrepta spre locuințele deja finalizate”, a comentat Andrei Sârbu, CEO SVN Romania.

Constanța și-a consolidat poziția de cea mai mare piață rezidențială regională după numărul de locuințe vândute, exceptând regiunea București – Ilfov, care a fost cu 17,4% mai mare în primele nouă luni din 2025 față de perioada similară din 2024. Următoarea poziție este ocupată de Cluj, unde vânzările rezidențiale au crescut cu 6,6%, de Timiș, unde s-a înregistrat o scădere de 14,2% și de Brașov, unde s-a înregistrat de asemenea o scădere de 8,5%.

Andreea Dumitru (Hagag Development Europe) la The Real Estate Event: „Hagag are în acest moment în curs de execuție un număr de 728 de unități rezidențiale, în două proiecte destinate segmentului de piață”
Andreea Dumitru (Hagag Development Europe) la The Real Estate Event: „Hagag are în acest moment în curs de execuție un număr de 728 de unități rezidențiale, în două proiecte destinate segmentului de piață”
Andreea Dumitru, Chief Marketing Officer la Hagag Development Europe, a participat joi, 11 septembrie, la The Real Estate Event – The Legacy Edition, evenimentul dedicat industriei imobiliare...
Permis special pentru trotinete și biciclete electrice, după examen cu probă practică și teoretică. Autoritățile vor să impună reguli stricte pentru utilizatori
Permis special pentru trotinete și biciclete electrice, după examen cu probă practică și teoretică. Autoritățile vor să impună reguli stricte pentru utilizatori
Autoritățile vor să impună reguli mai stricte pentru utilizatorii de trotinete și biciclete electrice. Un proiect de lege depus în Parlament propune introducerea unui permis special,...
#piata imobiliara, #vanzari locuinte, #vanzari apartamente Bucuresti, #vanzari apartamente Bucuresti Ilfov, #scadere vanzari apartamente , #Piata imobiliara
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum arata Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. "Avalansa" de reactii dupa o poza: "Ce Dumnezeu s-a intamplat cu el?"
a1.ro
Cate sotii a avut, de fapt, Dan Alexa. Antrenorul a divortat de Andrada dupa Asia Express: "Viata merge inainte"
ObservatorNews.ro
De ce si-a trimis un miliardar american fiul sa devina sudor: "Voi fi mandru ca parinte"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Permis special pentru trotinete și biciclete electrice, după examen cu probă practică și teoretică. Autoritățile vor să impună reguli stricte pentru utilizatori
  2. Eșec pe bandă rulantă pentru România în cazul PNRR-ului. Câte proiecte au fost ratate. Descoperirea ministrului Mediului după Guvernele Ciucă și Ciolacu
  3. Vânzările de locuințe, în cădere liberă în București și Ilfov. Cum se compară piața din Capitală cu restul țării
  4. România primește nota 3 din 10 la digitalizare de la Estonia. Care sunt cele mai grave probleme care țin pe loc eficiența instituțiilor din țară STUDIU
  5. Microsoft 365, în colaps global. Programele, blocate ore în șir de o pană masivă
  6. Google își va recompensa utilizatorii care descoperă erori cu până la 30.000 de dolari. Cum se pot raporta
  7. Suma imensă pe care o primește fiecare parlamentar din România, lună de lună. Salariu, bani pentru angajați, chirie, transport și diurnă
  8. Se mărește traseul autostrăzii Sibiu-Bacău. Motivele deciziei, comunicate de autorități
  9. BNR menține dobânda – TradeVille
  10. Romaero devine producător autorizat internațional de componente pentru avioane. Ce înseamnă noua certificare europeană pentru viitorul companiei