Firmele din China au investit 28,2 miliarde de dolari în industria de vehicule electrice, dar cifrele nu includ proiecte majore a căror valoare nu este cunoscută, cum ar fi fabrica BYD din Ungaria şi participarea de 25% a Gotion într-un producător de baterii din Slovacia.

Încă din octombrie 2023, Comisia Europeană are în derulare o anchetă extensivă care se va desfășura pe mai bine de un an asupra companiilor chineze care produc și distribuie mașini pe piața europeană, menită să stabilească dacă vor fi impuse tarife punitive pentru protejarea producătorilor europeni de vehicule electrice. Iar informațiile apărute până acum din partea jurnaliștilor și activiștilor de mediu care studiază activitatea companiei din Ungaria arată că industria auto a UE ar putea pierde mai mult de 7 miliarde de euro în profituri nete în fiecare an din cauza concurenței din partea Chinei.

Investiţiile chineze directe în străinătate de-a lungul lanţului valoric pentru vehiculele electrice (EV) au înregistrat un nou nivel record în 2023, potrivit unui raport publicat de firma de cercetare Rhodium Group, specializată pe evoluţiile din China, transmis de Reuters. Raportul adresează cu precădere temerile autorităților europene legate de supracapacitatea industrială chineză, care duce la inundarea Uniunii Europene cu produse ieftine, în special vehicule electrice, deschide un nou front în războiul comercial dintre Occident şi Beijing, care a început în 2018, odată cu impunerea de către Washington a taxelor vamale.

În 2023 firmele din China au investit 28,2 miliarde de dolari în industriile bazate pe EV, uşor sub nivelul de 29,7 miliarde de dolari din 2022, dar cifrele nu includ câteva proiecte majore, a căror valoare nu este cunoscută, cum ar fi fabrica BYD din Ungaria şi participarea de 25% a Gotion într-un producător de baterii din Slovacia, arată datele Rhodium Group.

Totodată, excesul de vehicule al Chinei s-ar putea ridica la 10 milioane pe an, arată estimările firmei de consultanţă Automobility, echivalentul a două treimi din toată producţia din America de Nord din 2022. Politica comercială a Bruxelles-ului faţă de China este acum mai protecţionistă. Comisia Europeană a lansat în octombrie o anchetă prin care caută să stabilească dacă vehiculele electrice mai ieftine produse în China beneficiază în mod incorect de subvenţii de stat. China a denunţat ancheta pe care a calificat-o drept un „protecţionism pur” şi a subliniat că este probabil să dăuneze relaţiilor comerciale sino-europene.

Atitudinea refractară a Chinei vine și pe fondul faptului că, în decembrie 2023, Casa Albă a prezentat un plan ce prevede excluderea Chinei din lanţul de aprovizionare cu baterii. „Aceste evoluţii din partea autorităţilor de reglementare au stimulat investiţiile producătorilor din China, care realizează că o strategie bazată doar pe export ar putea duce la riposte politice severe în economiile gazdă şi le-ar tăia accesul de pe pieţe profitabile. Producătorii de baterii din China aduc cu ei o parte însemnată din lanţul valoric atunci când se extind în afara ţării, probabil ca răspuns la majorarea cererii pe piaţă şi a presiunilor legate de relocare”, susţin analiştii de la Rhodium Group.

Aceştia au explicat că încetinirea pieţei EV din China îi stimulează de asemenea pe producătorii auto chinezi să-şi majoreze investiţiile externe, în timp ce companiile auto din UE şi SUA vor ca producătorii de baterii să-şi înfiinţeze facilităţi aproape de fabricile lor, pentru a reduce costurile de transport şi a preveni perturbările din lanţurile de aprovizionare.

De partea cealaltă, autorităţile chineze vor să evite „transferul invers de tehnologie”, ţinând cont de avantajul relativ al Beijingului în acest domeniu şi de faptul că operaţiunile de peste hotare ale producătorilor auto chinezi ameninţă profitabilitatea fabricilor EV şi de baterii din China. „Ca şi în alte economii avansate, putem începe să asistăm în China la divergenţe între interesele firmelor şi ale Guvernului, în condiţiile în care companiile vor să-şi majoreze veniturile şi profiturile prin investiţii externe în timp ce guvernul încearcă să prezerve investiţiile interne”, se arată în raport.

Investigația Comisiei Europene privind practicile neconcurențiale ale Chinei pe piețele europene

În ultimii ani, China a devenit un mare exportator de mașini, în mare parte datorită dominației țării în producerea de VE. MG, odată o marcă britanică de mașini sport, care este deținută și operată de o companie chineză din 2005, a avut cea de-a doua cea mai mare creștere a cotei de piață în Europa în prima jumătate a anului 2023, în timp ce alte companii chineze, precum BYD și Nio, au făcut de asemenea progrese majore pe piața europeană. Această creștere a declanșat alarme pentru industria auto domestică de pe continent, care este responsabilă pentru peste 6% din totalul angajărilor în Uniunea Europeană, potrivit unui material investigativ realizat de MIT Techonoly Review în septembrie anul trecut.

Pe 13 septembrie 2023, președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a folosit discursul său despre Starea Uniunii pentru a anunța că organizația lansează o „investigație anti-subvenții asupra vehiculelor electrice venite din China.” Măsura, care ar putea avea repercusiuni serioase pentru producătorii auto globali, a fost de mult timp în pregătire, a explicat von der Leyen la demararea anchetei. Potrivit unui comunicat Agerpres din ianuarie, ancheta va stabili dacă vor fi impuse tarife punitive pentru protejarea producătorilor europeni de vehicule electrice (VE).

Printre producătorii auto vizaţi se află BYD, Geely şi SAIC. Investigatorii nu sunt interesaţi de brandurile din afara Chinei care produc vehicule în statul asiatic, cum ar fi Tesla, Renault şi BMW, susţin sursele.

Ancheta este programată să dureze 13 luni, caută să stabilească dacă vehiculele electrice mai ieftine produse în China beneficiază în mod incorect de subvenţii de stat. China a denunţat ancheta şi a subliniat că este probabil ca aceasta să dăuneze relaţiilor comerciale sino-europene.

„China indică Europei cum ar putea arăta represaliile dacă sunt impuse taxe vamale la vehiculele electrice chinezeşti", a susținut, la momentul respectiv, Noah Barkin, consilier principal la Rhodium Group. În documentele Comisiei Europene se precizează că ancheta este „în stadiu iniţial" şi vizitele de verificare vor fi efectuate până în 11 aprilie. Printre modelele populare din China exportate spre Europa se află MG de la SAIC şi Volvo (deţinut de Geely). Ponderea maşinilor produse în China pe piaţa vehiculelor electrice din UE a urcat la 8% şi ar putea ajunge la 15% în 2025, în mod obişnuit EV din China fiind cu 20% mai ieftine decât modelele produse în blocul comunitar.

Dincolo de competiție, investigația este și despre politică, explica Ilaria Mazzocco, un senior fellow la Center for Strategic and International Studies și coautor al unui raport recent despre exporturile de VE ale Chinei, potrivit MIT Technology Review: „Cred că vine ca răspuns la preocupările că Europa este prea dependentă de China,” spune ea, „și că beneficiile decarbonizării curg poate spre China mai degrabă decât să rămână în Uniunea Europeană.”

Până acum, singurele detalii oficiale cunoscute despre anchetă sunt cele spuse de von der Leyen în discursul său: „Piețele globale sunt acum inundate cu mașini electrice chinezești mai ieftine. Și prețul lor este menținut artificial scăzut prin subvenții de stat uriașe.” Chiva va trebui să demonstreze prețul mașinilor electrice chinezești nu este subvenționat și va fi un efort greu, spun americanii de la MIT, deoarece este bine cunoscut faptul că sprijinul continuu al statului a fost un factor mare în succesul industriei VE din China.

Deși cea mai explicită subvenție guvernamentală chineză - un credit unic la cumpărare pentru consumatori - s-a încheiat în 2022, există multe alte subvenții implicite încă în vigoare în țară, spune Mazzocco. Exemple includ creditul sub valoarea pieței, echitatea sub valoarea pieței, ratele negociate pentru închirierea terenurilor și reducerile de taxe ad hoc acordate de guvernele locale.

„Acum un an, am încercat să cuantificăm cheltuielile politicii industriale în mai multe țări și am descoperit că creditul sub valoarea pieței a fost instrumentul cel mai semnificativ utilizat în China, și a fost masiv în raport cu fiecare altă țară. Deci cred că dacă vor să găsească subvenții, vor găsi subvenții”, a explicat specialistul de la Center for Strategic and International Studies.

În primele 24 de ore după discursul von der Leyen din septembrie, SAIC și BYD - cele două companii auto chineze care au avut cele mai bune performanțe în Europa și care se află în prezent sub investigație - au văzut o scădere a prețurilor acțiunilor cu mai mult de 3%.

BYD și fabrica sa de baterii din Ungaria, un punct de îngrijorare pentru europeni

Tradițional, Europa a exportat mult mai multe mașini către China decât a importat, dar acest excedent comercial a devenit negativ pentru prima dată în decembrie 2022. Pe măsură ce China a reușit să obțină avantajul în tehnologiile EV și baterii, atât mărcile chinezești cât și cele occidentale, precum Tesla, și-au mărit capacitatea de producție EV în China, iar unele dintre produse sunt apoi expediate pentru vânzare în Europa.

În noiembrie 2023, după anunțul Comisiei Europene privind anchetarea companiilor chineze, producătorul chinez de automobile Build Your Dreams (BYD) a anunțat planurile de a înființa o fabrică în Ungaria.

În acest context, cercetări efectuate de organizația non-guvernamentală britanică Hong Kong Watch au dezvăluit că BYD are legături extinse cu Partidul Comunist Chinez (CCP), guvernul Republicii Populare Chineze (RPC) și guvernul autoritar din Hong Kong.. În 2019, un raport al Radarlock a descoperit că BYD nu a raportat public miliardele de subvenții pe care le-a primit de la guvernul RPC, arată sursa citată.

Tehnologia bateriilor BYD este, de asemenea, o componentă a planurilor „Fabricat în China 2025” și „Standardele Chinei 2035” ale CCP, care urmăresc să facă China liderul fabricației globale de înaltă tehnologie și să încurajeze standardizarea întreprinderilor chineze, respectiv.

BYD a colaborat, de asemenea, cu Huawei pentru a exporta sisteme de tranzit fără șofer în țările care participă la Belt and Road Initiative (BRI) a CCP. BRI reprezintă un risc major pentru piața UE, având în vedere că BRI implică niveluri ridicate de diplomație a capcanei datoriilor, corupție, gestionare deficitară a riscurilor și amenințări la adresa planurilor de infrastructură interne, lanțurilor de aprovizionare și locurilor de muncă.

Pe lângă indicații că BYD este, la fel ca multe alte companii chineze, forțată de guvernul de la Beijing să furnizeze informații serviciilor secrete din țară, BYD a fost scrutată pentru încălcarea proprietății intelectuale, securitatea datelor și spionajul economic, fiind acuzată că a copiat designuri de la producători auto consacrați. BYD a fost, de asemenea, criticată în urma numeroaselor rapoarte privind problemele de control al calității și siguranță, eșecuri în construirea unor norme de etică ecologică și practici de muncă discutabile în lanțul său de aprovizionare.

Un raport al Institutului de Politici Strategice din Australia și al Centrului Internațional de Politici Cibernetice listează BYD ca una dintre cele 82 de companii care beneficiază direct sau indirect de transferul abuziv de muncă. Centrul Helena Kennedy pentru Justiție Internațională de la Universitatea Sheffield Hallam, Nomogaia și o echipă de savanți internaționali au descoperit, de asemenea, că BYD se aprovizionează cu aluminiu de la Shandong Nanshan Aluminum, care este compania mamă a unei filiale din regiunea Uigur.

Similar cu Xinjiang, BYD exploatează Hong Kong, unde își menține filiala BYD (H.K.) Co. Limited, care servește ca o platformă de la care BYD fabrică, importă și exportă baterii și componente pentru baterii pentru VE, inclusiv celule verzi, celule reîncărcabile și celule uscate.

Conform furnizorului internațional de servicii financiare Allianz, citat de Hong Kong Watch, industria auto a UE ar putea pierde mai mult de 7 miliarde de euro în profituri nete în fiecare an din cauza concurenței venite de pe piața chineză.

Potrivit reprezentanților mediului privat european și a activiștilor care se opun regimului de la Beijing, Comisia Europeană ar trebui să creeze o listă a tuturor companiilor VE din UE care sunt în competiție directă și suferă din cauza dominării neloiale a pieței UE de către companiile chineze de tehnologie și VE, mai ales având în vedere încălcările lor ale drepturilor omului.