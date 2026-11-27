Imagine de la un interviu de angajare FOTO Pexels

Ministerul Muncii a actualizat lista ocupațiilor din România unde există deficit de personal. Documentul, publicat în noiembrie, cuprinde 372 de meserii pentru care angajatorii au dificultăți în a angaja lucrători.

Noua listă a fost aprobată prin Ordinul nr. 1.714/2026, publicat în Monitorul Oficial din 11 noiembrie.

Documentul vizează și reglementarea recrutării cetățenilor străini pentru posturi în România unde există deficit de personal. Pentru anumite categorii de lucrători proveniți din afara Uniunii Europene, includerea meseriei în această evidență reprezintă o condiție pentru obținerea vizei de muncă de tip D/AM2.

Angajatorii pot propune includerea unor noi ocupații, solicitările urmând să fie analizate de autorități.

În ce domenii se caută personal

Lista ocupațiilor cu deficit de personal include multe posturi care nu necesită calificări, dar și posturi pentru profesioniști cu pregătire în domeniu.

Cele mai problematice domenii sunt Horeca, construcții și instalații, comerț, transporturi sau industrie.

În industria ospitalității și a alimentației publice este nevoie de bucătari, ospătari, barmani, cofetari, patiseri, brutari, cameriste și recepționeri.

Sectorul industrial înregistrează, la rândul său, un deficit de mecanici, sudori, strungari, lăcătuși, electromecanici și operatori de mașini-unelte cu comandă numerică.

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De asemenea, un domeniu cu deficit de personal este cel al construcțiilor și instalațiilor, unde este nevoie de betoniști, dulgheri, electricieni, faianțari, instalatori, zidari și zugravi.

În transporturi și logistică, se caută șoferi pentru transportul de mărfuri și persoane, curieri, gestionari de depozit, manipulanți de mărfuri și stivuitoriști.

În domeniul comerțului se caută lucrători comerciali, casieri, agenți de vânzări, contabili, asistenți manager și specialiști în achiziții.

De asemenea, în sectorul serviciilor de îngrijire sunt necesari infirmieri, îngrijitori de copii sau de persoane vârstnice la domiciliu.

Alte activități vizate sunt cele desfășurate de frizeri, coafori, cosmeticieni, manichiuriști și maseuri.

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