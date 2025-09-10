Drama unui fost director care caută de 14 luni un loc de muncă: "Sunt mai mult decât un CV." Cum își plătește facturile

Piața muncii din ultimii ani a devenit tot mai imprevizibilă. Companii mari își restrâng echipele, valuri de disponibilizări afectează zeci sau sute de angajați deodată, iar mulți oameni cu experiență solidă ajung peste noapte în situația de a-și căuta din nou un loc de muncă. Procesul este adesea anevoios: concurența e mare, cerințele se schimbă rapid, iar vârsta sau lipsa unor abilități tehnologice pot fi bariere greu de depășit.

Aceasta este și cazul unui bărbat de 53 de ani, cu aproape două decenii de experiență într-o editură, care după concediere se confruntă cu o realitate mult mai dură decât și-ar fi imaginat, după cum a relatat într-un articol publicat de Business Insider.

"Caut un loc de muncă de 14 luni"

"Am 53 de ani și caut un loc de muncă de 14 luni. Fac parte din grupul celor care aplică, se roagă, speră și imploră pentru o șansă de a lucra. Am asistat la disponibilizări de-a lungul celor 18 ani în care am lucrat ca director la o companie de publishing. În ianuarie 2024 am primit, în sfârșit, acel apel: sute dintre noi am fost concediați de data asta, inclusiv eu.

Angajarea mea nu s-a încheiat până în aprilie, așa că am avut câteva luni să mă pregătesc să plec. Am continuat să merg zilnic la birou și să-mi fac treaba. Când a venit în sfârșit ultima zi, a fost ireal. Munceam încă de la 15 ani, iar acum, dintr-odată, nu mai aveam serviciu. Am început să caut de lucru și nu am cerut niciodată indemnizație de șomaj. M-am gândit: am experiență, cunoștințe și abilități — cineva o să vrea să mă angajeze.

Ads

Realitatea a fost mult mai dură decât mă așteptam."

"Am aplicat la sute de joburi până acum"

"Mi-am început căutarea concentrându-mă pe domeniile educație și publishing, dar între timp mi-am extins aria spre roluri de operațiuni, marketing și achiziții.

Am lucrat cu trei experți de carieră și am apelat la toate resursele de networking pe care le-am putut găsi — dar încă mă lupt să îmi găsesc un loc de muncă. Încerc să mă descurc financiar reducând cheltuielile, făcând munci ocazionale și joburi la negru — dar în fiecare lună tot trebuie să mă întreb cum voi acoperi toate cheltuielile."

Reducerea costurilor

"Când ești concediat, oamenii spun: „Ia-ți o vacanță, mergi cu cortul.” Eu nu vreau să cheltuiesc banii pe așa ceva. Eu am nevoie de un job. Am primit câteva luni de salariu compensatoriu și, din fericire, de-a lungul anilor m-am descurcat OK financiar. Totuși, asta nu înseamnă că economiile sunt nelimitate, și mă îngrijorează faptul că asigurarea mea medicală se termină mai târziu în acest an.

Ads

Pentru a economisi, familia mea de patru persoane a renunțat la extravaganțe și și-a redus cheltuielile cât de mult a putut. Am renunțat la abonamente TV precum Netflix și AppleTV și nu ne mai facem cadouri de aniversări sau zile de naștere. Fac cumpărături mai atent la supermarket — cumpăr chipsuri fără marcă și produse generice.

De asemenea, pot să fac singur unele reparații la mașină, precum schimbarea plăcuțelor de frână la o mașină și înlocuirea termostatului la alta. Puțină documentare pe YouTube ne-a economisit sute de dolari."

Munci ocazionale

"Pentru a câștiga ceva bani, l-am ajutat pe un prieten cu afacerea lui — trimit e-mailuri de marketing și primesc un mic comision pentru vânzările realizate. Nu e mult, dar orice ajută. Seara mai conduc și pentru DoorDash (platformă de livrări la domiciliu) câteva ore. Ținta mea este să câștig 20–25 de dolari pe oră, dar sunt seri în care abia fac 15 dolari pe oră.

Mai fac și diverse treburi: reparații pe terase, schimb ventilatoare de tavan, ajut prieteni să se mute, fac lucrări de grădinărit și chiar l-am ajutat pe un amic să construiască saune pentru afacerea lui. Uneori îi ajut gratis, dar deseori prietenii mă plătesc pentru că știu că încerc să mă mențin pe linia de plutire.

Ads

Recent, am obținut un job part-time la Lenovo Center din Raleigh (un loc emblematic pentru sport și divertisment în Raleigh, Carolina de Nord). Lucrez în echipa care reamenajează arena între evenimente. E total diferit de ce am făcut până acum, dar s-ar putea să fie o schimbare plăcută. Nu câștig nici pe departe salariul de șase cifre pe care îl aveam la fostul loc de muncă, dar fac tot ce pot să mă descurc."

Experții în carieră și strategii de networking

"Am lucrat cu câțiva experți în carieră. Unul a fost oferit de compania mea — mi-a revizuit CV-ul și mi-a spus să includ cuvinte-cheie din descrierile joburilor în scrisoarea de intenție. Pe ceilalți i-am întâlnit la întâlnirile lunare organizate de biserica mea.

Fiecare dă sfaturi puțin diferite. Unii spun să trec anii de muncă la foștii angajatori, alții spun să nu menționez anul absolvirii facultății. Unii spun că CV-ul trebuie redus la o pagină, alții spun că două sunt OK.

Ads

Am făcut și voluntariat cu organizații precum Habitat for Humanity și Special Olympics. Într-un fel, voluntariatul a fost și o oportunitate de networking, și am primit câteva idei de strategii de urmat.

Am descoperit că întâlnirile față în față la târguri de joburi sau evenimente de networking fac o mare diferență. De asemenea, am constatat că, dacă îi întreb pe oameni despre rolurile sau companiile lor, în loc să mă concentrez doar pe mine, pot construi o conexiune mai profundă.

Chiar dacă unele dintre aceste strategii au fost utile, nu m-au dus încă la „linia de sosire”."

"Eu sunt mai mult decât un CV"

"Când aplic pentru joburi, bănuiesc că cineva din HR gândește: „E mai în vârstă. Nu are competențe tehnice. Vrea un salariu mare. O să se pensioneze curând.” Aș contrazice asta.

Am fost loial companiei mele timp de 18 ani. Nu caut următoarea treaptă pe scara ierarhică — vreau doar să lucrez. Poate chiar voi rămâne mai mult decât unii angajați tineri, dintre care mulți își schimbă jobul la câțiva ani.

Ads

Ceea ce scrie pe o hârtie nu spune întreaga poveste. Cu ani în urmă, puteai să lași un CV la birou și să porți o conversație chiar acolo. Astăzi, CV-ul pare să fie totul. Dacă nu nimerești cuvintele-cheie potrivite, sistemele automate de urmărire a candidaților, bazate pe AI, te pot filtra."

"Pensionarea ar putea veni mai repede decât credeam"

"Înțeleg că firmele sunt ocupate, dar procesul de angajare are nevoie de o schimbare majoră. Mulți dintre noi suntem aici, ridicând mâna — aplicând, rugându-ne, sperând și implorând pentru o șansă de a munci.

Întotdeauna am considerat pensionarea ca fiind un viitor îndepărtat, dar am început să mă întreb dacă nu aș putea trece treptat la ea continuând să fac diverse munci ocazionale.

Nu sunt încă pregătit să mă retrag complet, așa că voi continua să aplic pentru roluri care mi se par interesante sau care se potrivesc cu abilitățile mele. După cât de greu mi-a fost să găsesc un job full-time, am acceptat că oportunitățile part-time ar putea fi cea mai bună opțiune pentru mine."

Ads