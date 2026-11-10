Cum au ajuns cinci din cele mai sărace județe să rămână atât de în urmă față de restul țării. Ce joburi au luat locul celor din marile fabrici ale României

O cheltuială de 100 de euro pe lună ar absorbi 20,6% din venitul disponibil mediu pe locuitor în Giurgiu, județul aflat pe ultimul loc într-un studiu recent privind puterea de cumpărare în 2026. La București, aceeași sumă ar reprezenta 5,2%.

Dacă privim lucrurile luând în considerare informațiile despre productivitate, piața locurilor de muncă, mobilitatea în general, de fapt, diferența duce spre cinci economii locale care au avut porturi, combinate, fabrici de confecții sau mari întreprinderi de prelucrare, dar care generează și astăzi în jur de jumătate din PIB-ul mediu pe locuitor al României. Cu toate acestea, în firmele industriale din Vaslui, Giurgiu, Botoșani, Călărași și Suceava, numărul mediu de salariați a scăzut cumulat cu peste 8.000 între 2019 și 2023, chiar dacă afacerile lor, măsurate în lei, au crescut.

Studiul NielsenIQ estimează pentru 2026 un venit disponibil nominal de 5.816 euro pe locuitor pe an în Giurgiu, față de 11.283 de euro la nivel național și 22.941 de euro în București, adică circa 485 de euro, 940 de euro și, respectiv, 1.912 euro pe lună. Proporțional, o astfel de diferență poate fi gândită în termeni practici dacă luăm ca exemplu o cheltuială ipotetică de 100 de euro în fiecare lună, care ar reprezenta, așadar, 20,6% din reperul pentru Giurgiu, 10,6% din cel național și 5,2% din cel pentru Capitală, și că, în definitiv, în termeni de pondere în venit, aceeași cheltuială ar apăsa de aproape patru ori mai mult la Giurgiu.

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Giurgiu a luat locul Vasluiului la baza clasamentului NIQ, iar potrivit celor mai recente astfel de date puse laolaltă de Eurostat, Vaslui, Giurgiu, Botoșani, Călărași și Suceava sunt ultimele cinci la nivel de PIB pe cap de locuitor, date reproduse, de altfel, și de Comisia Națională de Strategie și Prognoză (CNSP) și ocupă aceleași poziții în proiecția instituției pentru 2026.

Cum arată, defalcat, piața muncii și economia celor mai sărace județe din țară

Județul Giurgiu avea activitate navală cu mult înaintea industrializării comuniste. Potrivit unei cercetări publicate de Muzeul Național al Marinei Române, încă în 1897 a fost instalat aici un atelier flotant pentru repararea navelor. Astăzi, în schimb, raportul Primăriei pentru 2025 enumeră printre operatorii din Zona Liberă firme de construcții și reparații navale, un terminal de cereale, depozite și companii de logistică. Economia portuară este încă vizibilă în activitatea orașului. La scara județului, însă, firmele industriale analizate de CNSP aveau aproape același număr mediu de salariați în 2023 ca în 2019, 4.730 față de 4.742, deși cifra lor de afaceri a crescut de la aproape 1,5 la 2,4 miliarde de lei. Serviciile concentrau jumătate din populația ocupată civilă în 2023, iar agricultura, silvicultura și pescuitul aproape un sfert. Monografia județului indica și 135 de persoane de 65 de ani și peste la 100 de copii sub 15 ani, față de 121 la nivel național.

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În septembrie 2026, rata șomajului în județ a fost de 3,05%, ușor sub media națională. Chiar dacă ne gândim că aceste date de la ANOFM nu ne pot arăta foarte multe despre veniturile tuturor locuitorilor sau despre câte locuri de muncă sunt accesibile într-o comună, în strategia municipiului, șantierul naval apare, de pildă, ca angajator care întâmpina dificultăți în găsirea de sudori și instalatori. La nivel local pot coexista slujbe greu de ocupat și venituri scăzute în ansamblul populației.

În județul Vaslui, Fabrica de Rulmenți din Bârlad a intrat în funcțiune în 1953, în anii ’80 depășea 10.000 de angajați și exporta peste jumătate din producție. În timp, industrializarea comunistă a adus în oraș și unități de confecții, produse abrazive și aparate de măsură, dar peste câteva decenii baza de locuri de muncă a uzinei de rulmenți se restrânsese puternic. Eurofound a înregistrat anunțul privind 840 de concedieri în 2009 și o nouă restructurare în 2013, când compania avea la începutul anului circa 2.300 de angajați. De aceea, în multe zone din Vaslui, industria alimentară are astăzi o greutate proprie, situație are se vede în bilanțurile ultimilor ani ale unor ferme și centre de procesare industriale ale județului printre care Safir, Fabrica de Carne Morandi, Nutriva, Rulmenți și Vascar. Toate acestea împreună generează 46,5% din afacerile din industria județului în prezent, cu toate că numărul mediu de salariați din această din alimentație a coborât de la 10.841 la 8.383 între 2019 și 2023.

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În septembrie 2026, Vasluiul avea 9.506 șomeri înregistrați, dintre care 8.186 în mediul rural, precum și cea mai ridicată rată din tabelul ANOFM, de 8,75%. E important să ținem astfel cont că o investiție într-unul dintre orașe poate schimba piața muncii din jurul lui, iar efectul pentru satele mai îndepărtate depinde și de transportul până la locul de muncă, de calificări și de posibilitatea de a face naveta.

Și în Botoșani, textilele, confecțiile și industria alimentară sunt ramuri vechi ale orașului, dezvoltate în perioada comunistă și afectate de declinul industrial de după 1989. Confecțiile păstrează și astăzi angajatori importanți, precum producătorul de costume Formens, care a raportat în 2025 o cifră de afaceri de 331,5 milioane de lei și 820 de angajați în medie. În același oraș, Electro-Alfa, înființată în 1991, operează patru unități de producție de echipamente electrice și soluții pentru infrastructura energetică, conform raportului anual publicat la bursă.

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Producția industrială a județului a crescut cu 14,8% în primele șapte luni din 2026, iar cifra de afaceri nominală din industrie a urcat cu 25,1% față de aceeași perioadă din 2025, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică preluate de Botoșăneanul la finele anului trecut. Anul acesta, la sfârșitul lunii august, județul avea însă 61.358 de salariați în total, cu 717 mai puțini decât cu un an înainte. Din această scădere, 458 de salariați provin din servicii și 263 din industrie și construcții, în timp ce agricultura, silvicultura și pescuitul au înregistrat o creștere de patru salariați. Câștigul salarial mediu net a fost de 4.279 de lei, cu 1.409 lei sub media națională din aceeași lună.

Combinatul siderurgic din Călărași a fost înființat prin decret în 1976. În anii 2000, o parte din activele Siderca au trecut către Donasid, iar Tenaris a preluat în 2005 pachetul majoritar al acestei societăți. Astăzi, grupul AFV Beltrame operează prin Donalam un laminor de bare din oțel special la Călărași. În primele șapte luni din 2026, metalele comune și articolele din acestea au reprezentat 43,5% din valoarea exporturilor județului, față de 11,4% pentru produsele vegetale. Agricultura are, la rândul ei, o greutate la nivel național. Călărași a produs în 2025 aproximativ 747.000 de tone de grâu, echivalentul a 6,4% din recolta țării, potrivit datelor INS centralizate de agroPuls. Amintim și că producția industrială din Călărași a crescut cu 2,9% în ianuarie–august 2026 față de aceeași perioadă din 2025, cu metalurgia printre ramurile în creștere. În august, județul număra 49.368 de salariați, cu 1.445 mai puțini decât în august 2025. Câștigul salarial mediu net era de 4.686 de lei pe ansamblul județului și de 4.841 de lei în industrie și construcții, față de 5.688 de lei pe ansamblul țării. În cazul acestui județ, în septembrie, rata șomajului înregistrat era de 5,59%, cu peste două puncte procentuale deasupra mediei naționale.

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În Suceava, vechile combinate de prelucrare a lemnului și de celuloză și hârtie, deschise în 1959 și 1962, au modelat platforma industrială din lunca municipiului. Un reper mai nou este fabrica EGGER de la Rădăuți, unde compania spune că a investit peste 580 de milioane de euro din 2008 până în 2025 și că are peste 870 de angajați. În iulie 2026, produsele din lemn au reprezentat 40% din valoarea exporturilor județului, potrivit datelor Direcției Județene de Statistică preluate de Publicum, iar pe ansamblul județului producția industrială a fost cu 5,5% mai mică în primele opt luni din 2026 decât în perioada similară din 2025, cifra de afaceri nominală din industrie scăzând u 3,3%. În august erau 125.053 de salariați în economia județului, cu 410 mai puțini decât cu un an înainte, iar câștigul mediu net, de 4.322 de lei, era cu 1.366 de lei sub cel național, iar în septembrie ANOFM înregistra 12.369 de șomeri în Suceava, dintre care 9.391 locuiau în mediul rural.

Aproape 2.600 de salariați mai puțini în trei județe, într-un an

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Botoșani, Călărași și Suceava însumau 235.779 de salariați la sfârșitul lui august 2026, cu 2.572 mai puțini față de august 2025, dacă ne uităm în ansamblu, în toate ramurile economiei. Producția industrială a avut, între timp, evoluții diferite în cele trei județe, iar câștigurile salariale medii nete au rămas cu 1.002 până la 1.409 lei sub media națională din aceeași lună.

Ultimele județe după venitul mediu pe cap de locuitor au, așadar, mai multe lucruri în comun, pe lângă industrii vechi în paragină, peste care s-au ridicat unele noi, chiar și în creștere, dar care sunt înconjurate de un rural prost conectat la urban, accesibilitate redusă la piața muncii și șomaj ridicat. Concret, în fiecare dintre cele cinci județe analizate, peste șapte din zece șomeri înscriși în septembrie 2026 locuiau la sate. Iar acest aspect se regăsește mai puternic pe ultimele locuri la nivel financiar, dar este, de fapt un fenomen tipic majorității județelor din țară. De exemplu, chiar și studiile OCDE pentru piața muncii din România leagă aceste decalaje de venituri de participarea mai scăzută la muncă în mediul rural, de ponderea ridicată a agriculturii în anumite regiuni și de concentrarea activității în centrele metropolitane. Pentru un locuitor al unei comune, un post deschis în orașul apropiat poate însemna și o navetă care îi consumă timp și o parte din salariu și uneori nici măcar nu are acces la transport predictibil, la capacitatea financiară de a și-l asigura sau de pregătirea necesară pentru a se plia pe nevoile pieței muncii în general, tocmai din cauza lipsei de oportunități adâncite timp de generații.

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Din aceste cauze, de altfel, în proiecția CNSP pentru 2029, Vasluiul și Giurgiu ar rămâne sub jumătate din PIB-ul mediu pe locuitor al României, în timp ce Suceava, cel mai bine plasat dintre cele cinci județe după acest indicator, ar ajunge la aproximativ 55% din media țării.

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