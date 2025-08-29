Top 15 meserii cu cele mai bune perspective de creștere în următorii 10 ani

În top sunt și profesioniștii care furnizează îngrijire directă pacienților sub supravegherea unui medic FOTO Pixabay

Piața muncii se află într-o continuă transformare, influențată de schimbările demografice, evoluțiile tehnologice și dinamica economică globală. Unele domenii se restrâng, în timp ce altele cunosc o expansiune accelerată, generând cerere crescută pentru anumite profesii.

Recent, Business Insider a publicat o analiză a pieței muncii din Statele Unite, bazată pe datele Biroului de Statistică a Muncii, în care sunt prezentate ocupațiile cu cea mai bună perspectivă de creștere pentru următorul deceniu.

Până în 2034 ar putea exista aproximativ 740.000 de asistenți la domiciliu și îngrijitori personali în plus față de 2024, o creștere uriașă comparativ cu alte locuri de muncă. Biroul de Statistică a Muncii a publicat noi proiecții privind ocuparea forței de muncă, evidențiind modul în care industriile și ocupațiile s-ar putea schimba în următorul deceniu.

Per total, ocuparea forței de muncă este proiectată să crească cu 5 milioane între 2024 și 2034, cu 13 ocupații estimate să înregistreze o creștere de peste 100.000 de locuri de muncă.

Primele 15 includ câteva posturi din domeniul sănătății, dezvoltatori software, bucătari de restaurant și câteva roluri manageriale.

Meseriile despre care se estimează că vor crește cel mai mult într-un deceniu

Cory Stahle, economist la Indeed Hiring Lab, nu este surprins de combinația de locuri de muncă preconizate să crească cel mai mult, având în vedere tendințele demografice, tehnologice și de pe piața muncii.

Ads

„Locurile de muncă din alimentație publică există peste tot”, a spus Stahle. „Locurile de muncă din sănătate vor crește probabil pe măsură ce populația îmbătrânește, iar cererea pentru dezvoltatori software este așteptată să crească datorită interesului tot mai mare pentru tehnologiile de inteligență artificială.”

Biroul de Statistică a Muncii a anunțat că vor exista multe noi oportunități pentru îngrijitori, ca urmare a mutării serviciilor de îngrijire pe termen lung din azile și unități similare către locuri bazate pe comunitate și la domiciliu.

Locurile de muncă de top diferă în ceea ce privește salariul; dezvoltatorii software aveau un salariu anual mediu de 133.080 de dolari.

Între timp, salariul anual mediu pentru asistenții la domiciliu și îngrijitorii personali în 2024 era de 34.900 de dolari, mai mic decât media națională de 49.500 de dolari. Stahle a spus că lucrătorii din fast-food, angajații de la tejghea și bucătarii din restaurante au avut, de asemenea, tendința de a fi meserii slab plătite. Se estimează că acele posturi legate de alimentație vor crește cu peste 200.000 fiecare.

Ads

Schimbările demografice recente ar putea complica aceste proiecții. „Deși angajatorii ar putea reuși să creeze aceste locuri de muncă în anii următori, probabil că se vor confrunta cu o bătălie dificilă pentru a face acest lucru”, a spus Stahle. „Scăderile preconizate în ceea ce privește imigrația și în oferta forței de muncă, în contextul creșterii cererii pentru aceste locuri de muncă, vor pune probabil presiune pe angajatori să ofere salarii mai mari pentru a atrage și păstra lucrătorii.”

Cele 15 locuri de muncă prognozate să crească cel mai mult diferă și în privința nivelului de educație necesar, potrivit Biroului de Statistică a Muncii.

Asistenți medicali la domiciliu și îngrijitori personali – oferă îngrijire non-medicală la domiciliu persoanelor vârstnice sau cu dizabilități.

Dezvoltatori de software – creează aplicații și sisteme software pentru diverse industrii.

Bucătari de restaurant – pregătesc mâncarea pentru clienți în restaurante.

Manageri de restaurante – coordonează operațiunile zilnice ale unui restaurant.

Ads

Asistenți medicali autorizați – oferă îngrijire directă pacienților sub supravegherea medicilor.

Asistenți de terapie fizică – ajută pacienții să recupereze mobilitatea și să gestioneze durerea.

Asistenți medicali autorizați pentru îngrijire primară – oferă îngrijire preventivă și tratamente de rutină.

Manageri de servicii de asistență medicală – coordonează și supervizează operațiunile unităților medicale.

Manageri de servicii de asistență socială – gestionează programele și serviciile sociale.

Tehnicieni pentru turbine eoliene – instalează și întrețin turbinele eoliene.

Instalatori de panouri solare fotovoltaice – instalează sisteme solare pentru producerea de energie electrică.

Specialiști în marketing digital – dezvoltă și implementează strategii de marketing online.

Specialiști în analiza datelor – interpretează date pentru a susține luarea deciziilor.

Ads

Specialiști în experiența utilizatorului – optimizează interacțiunea utilizatorilor cu produsele sau serviciile.

Lucrători în logistică și depozitare – gestionează stocurile și distribuția produselor.

Unele dintre ele nu cer nicio calificare educațională formală. În timp ce asistentele medicale autorizate au, de obicei, nevoie de o diplomă de licență, asistenții medicali practicieni au nevoie de un master. Câteva dintre locurile de muncă cu o creștere mare sunt în management; cele care au intrat în top 15 necesită, de obicei, o diplomă de licență, scrie Business Insider.

Ads