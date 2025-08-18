Probleme noi pe piața petrolului: „O revenire puternică pare departe”. Oferta va creşte mult mai rapid decât cererea

Autor: Alexandru Negrici
Luni, 18 August 2025, ora 08:44
373 citiri
Probleme noi pe piața petrolului: „O revenire puternică pare departe”. Oferta va creşte mult mai rapid decât cererea
Pompă de la benzinărie/ FOTO Pexels

Agenţia Internaţională pentru Energie (IEA) avertizează că oferta de petrol va creşte mult mai rapid decât cererea în 2025 şi 2026, pe măsură ce OPEC+ îşi relaxează reducerile de producţie şi livrările din afara cartelului vor fi tot mai mari, relatează CNN.

În raportul lunar, IEA estimează o creştere a ofertei globale cu 2,5 milioane barili/zi în 2025, peste nivelul prognozat anterior, şi cu încă 1,9 milioane bpd anul viitor.

În schimb, cererea va urca cu doar 680.000 bpd în 2025 şi 700.000 bpd în 2026, ambele cifre fiind revizuite în scădere.

”Ultimele date arată o cerere slabă în marile economii şi, cu încrederea consumatorilor încă scăzută, o revenire puternică pare departe”, notează agenţia.

Diferenţa dintre oferta în creştere şi cererea modestă ar putea duce la un surplus de aproape 3 milioane bpd anul viitor, în timp ce preţul Brent a coborât sub 66 dolari pe baril după publicarea raportului.

Potrivit IEA, producţia suplimentară vine atât din partea OPEC+, cât şi a producătorilor non-OPEC precum SUA, Canada, Brazilia şi Guyana. Totuşi, sancţiunile suplimentare impuse Rusiei şi Iranului ar putea reduce exporturile celor doi mari producători.

În pofida revizuirii în jos a cererii, IEA se aşteaptă ca rafinăriile mondiale să atingă un nou record istoric de 85,6 milioane bpd în august, susţinute de date mai bune decât aşteptările în statele OECD şi în China.

Acordul comercial dintre SUA și UE, în așteptare. Casa Albă cere concesii cu privire la regulile digitale europene
Acordul comercial dintre SUA și UE, în așteptare. Casa Albă cere concesii cu privire la regulile digitale europene
SUA cer UE eliminarea unor „bariere netarifare” din acordul comercial anunțat în luna iulie, însă Bruxellesul nu pare dispus să cedeze. Situația a dus la amânarea unei declarații comune...
Cel mai mare obstacol care blochează accesul românilor la muncă și educație, ignorat de autorități: „Se cheltuie pe transport la același nivel ca pentru sănătate”
Cel mai mare obstacol care blochează accesul românilor la muncă și educație, ignorat de autorități: „Se cheltuie pe transport la același nivel ca pentru sănătate”
Într-un dialog recent cu Ziare.com, Ionuț Ciurea, directorul executiv al Asociației Pro Infrastructură, a făcut un apel către autorități pentru conștientizarea fenomenului de „sărăcie...
#piata petrolului, #cerere petrol, #Agentia Internationala pentru Energie , #petrol
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Gestul facut de Diana Sucu, in finalul "nebun" de la Rapid - FCSB. Camerele TV au surprins totul
Adevarul.ro
Multinationalele iau in calcul majorarea preturilor sau relocarea din cauza taxelor suplimentare
DigiSport.ro
"Telenovela" revenirii lui Florinel Coman in Romania s-a incheiat

Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Probleme noi pe piața petrolului: „O revenire puternică pare departe”. Oferta va creşte mult mai rapid decât cererea
  2. Acordul comercial dintre SUA și UE, în așteptare. Casa Albă cere concesii cu privire la regulile digitale europene
  3. Cel mai mare obstacol care blochează accesul românilor la muncă și educație, ignorat de autorități: „Se cheltuie pe transport la același nivel ca pentru sănătate”
  4. Obiceiul de cumpărături al românilor care prevestește o criză economică. Fenomenul apare mereu în vreme de instabilitate: „Ca economist, mă îngrijorează foarte mult aceste trenduri”
  5. Scandal mocnit de peste un an, pentru penalități de 266 de milioane de lei. România ar putea pierde cele 37 de trenuri noi Coradia Stream
  6. Lenovo lansează cablul retractabil de 240W care încarcă rapid laptopul, telefonul și tableta
  7. Se lansează oficial primul „Batmobil”. Când vor începe livrările pentru mașina produsă în doar 300 de exemplare, personalizată din trilogia "Cavalerul Negru" VIDEO
  8. Record istoric pe piața telefoanelor. Prețurile ating un nou vârf, iar încasările producătorilor explodează
  9. Un startup vrea să cumpere Google Chrome cu 34,5 miliarde de dolari, deși valorează aproape de două ori mai puțin
  10. Un nou val de dezinformare. Suveraniștii au văzut lucrările de la Vidraru și anunță că francezii ne fură aurul. Marian Godină: "Numai Dumnezeu știe cât aur monoatomic s-a format acolo"