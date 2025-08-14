Primarul Capitalei anunță o întâlnire în Piața Revoluției, după controversa cedării unei parcele către MAI: „Invit organizațiile civice și toți bucureștenii interesați”

Autor: Aniela Manolea
Joi, 14 August 2025, ora 13:12
Primarul Capitalei anunță o întâlnire în Piața Revoluției, după controversa cedării unei parcele către MAI: „Invit organizațiile civice și toți bucureștenii interesați”
Controversă legată de instalarea unui monument în Piața Revoluției din București FOTO /wikimedia.org

După ce consilierii locali REPER și organizațiile civice s-au opus proiectului de cedare a unei parcele din Piața Revoluției către Ministerul Afacerilor Interne (MAI), primarul Stelian Bujduveanu anunță o dezbatere deschisă joi, 14 august. Înainte ca MAI să preia o parcelă din Piața Revoluției, se lucra deja la un proiect pentru transformarea zonei, spun activiștii.

„Astăzi, de la ora 18:00, vă aștept în Piața Revoluției pentru o discuție deschisă despre viitorul acestui spațiu simbolic”, a transmis primarul general interimar al Capitalei, Stelian Bujduveanu.

Viceprimarul liberal care ocupă interimar funcția de primar interimar după plecarea președintelui Nicușor Dan la Cotroceni spune că este deschis la toate ideile.

„Invit organizațiile civice și toți bucureștenii interesați să ne întâlnim direct pe teren, să ascult ideile voastre și să găsim împreună soluții pentru a valorifica acest loc în folosul comunității”, a mai spus primarul general interimar Stelian Bujduveanu.

Potrivit unui comunicat al REPER transmis marți, 29 iulie, Piața Revoluției nu este "un spațiu ceremonial militar", ci unul „viu al memoriei civice colective”.

„Această piață aparține cetățenilor, nu unei instituții. Aici s-a strigat 'Libertate!' cu prețul vieții. Transformarea simbolică a unei părți din Piață într-o zonă cu funcțiune militară riscă să altereze ireversibil semnificația profundă a locului”, se arată în comunicat.

