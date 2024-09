Cum a devenit piața de telecom din România un monopol. Țara în care câteva achiziții majore vor răpi aproape de tot opțiunile utilizatorilor

În 2023, veniturile sectorului telecom din România au stagnat la 16,9 miliarde de lei, echivalentul a 3,4 miliarde de euro, conform datelor publicate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii (ANCOM) în luna mai a acestui an.

Problema care devine din ce în ce mai prevalentă pe piața telecom românească este faptul că numărul furnizorilor de servicii de Internet a scăzut în România de aproape cinci ori, în ultimii 17 ani, de la 1.400 la circa 300, numărul fiind din ce în ce mai redus prin potențiale noi achiziții care vor reduce și mai mult opțiunile consumatorilor în următoarea perioadă.

Astfel, deși pe plan european țările încă se confruntă cu o reglementare mai strictă, care împiedică o consolidare masivă a pieței telecom, România pare să se compare mai degrabă cu câteva țări izolate, precum Spania și Germania, unde câțiva furnizori mari controlează cea mai mare parte a pieței, ceea ce poate limita opțiunile consumatorilor și inovația.

Raportul ANCOM – unde se afla piața la final de 2023

Potrivit ultimelor date ANCOM, internetul fix și mobil a fost cel mai mare contributor, reprezentând 37% din totalul veniturilor, urmat de telefonia mobilă cu 29%, retransmisia programelor TV cu 15%, telefonia fixă cu 9% și alte rețele și servicii cu 10%. În ceea ce privește conexiunile de internet, România a înregistrat o creștere a numărului total de conexiuni fixe la peste 6,6 milioane, cu o creștere de 4% față de anul anterior. Majoritatea acestor conexiuni permit viteze de peste 100 Mbps, iar 31% ating viteze de 1 Gbps. De asemenea, conexiunile la internet mobil au ajuns la 21,5 milioane, dintre care 17 milioane folosesc tehnologia 4G sau 5G. Conexiunile 5G au cunoscut o creștere impresionantă, triplându-se față de anul precedent, și atingând 2,3 milioane.

Traficul de date a înregistrat și el o creștere semnificativă. Traficul mediu lunar pe conexiunile mobile a fost de aproape 11 GB per utilizator, în creștere cu 32%, în timp ce la internet fix, traficul lunar per locuitor a ajuns la 81 GB, adică aproximativ 2,7 GB pe zi. Acoperirea internetului fix a ajuns la 80% din gospodăriile din România, fiind de 86% în mediul urban și 72% în mediul rural.

În segmentul de telefonie mobilă, numărul total de cartele SIM active a ajuns la 23,6 milioane, dintre care două treimi sunt pe bază de abonament, o creștere de 7% față de 2022. În schimb, numărul cartelelor preplătite a scăzut cu 11%. Traficul de voce a scăzut cu 6%, ajungând la 60 miliarde de minute, iar un utilizator obișnuit a vorbit în medie 4 ore și 22 de minute pe lună și a trimis 16 SMS-uri. În funcție de veniturile obținute din comunicații, primii trei furnizori sunt grupul Orange - 39%, RCS&RDS - 25% și Vodafone (până nu demult pe locul 2) - 24%.

Pe piața serviciilor de televiziune, numărul abonaților a rămas constant la 7,8 milioane. Cu toate acestea, s-a observat o migrare a utilizatorilor către retransmisia prin cablu, care a crescut cu 4% până la 6,8 milioane de abonați, în timp ce serviciile prin satelit au scăzut cu 22%, ajungând la 900.000 de abonați. RCS&RDS a dominat piața serviciilor TV cu o cotă de 73%, urmat de Grupul Orange cu 14% și Vodafone cu 10%. Astfel, câteva nume prevalează pe toate segmentele importante din sectorul telecomunicațiilor

„Piaţa de telecomunicaţii din România este dictată de operatorii majoritari”

Eric Băleanu, președintele Asociației InterLAN, o organizație non-profit a furnizorilor de servicii de acces la Internet din România, a atras atenția pe 18 septembrie, că posibilitatea consumatorului final de a alege între mai multe oferte concurente este, în ultimul timp, din ce în ce mai limitată, în timp ce costurile cu infrastructura şi cu serviciile sunt în creştere, lucrul acesta defavorizând operatorii de reţele.

„Există presiune pe preţuri, iar piaţa de telecomunicaţii din România este dictată cumva de operatorii majoritari. Avem nişte preţuri care sunt de ani de zile îngheţate şi costuri care cresc de la an la an. Numărul de operatori este într-o continuă scădere. Am plecat de la peste 1.400 de operatori şi am ajuns, în momentul de faţă, în România, la puţin peste 300 de operatori de servicii de acces la Internet. În general, majoritatea operatorilor mici operează în unu, maximum două judeţe. Deci, dacă împărţim numărul total de operatori la numărul de judeţe, o să vedem că nu sunt chiar foarte mulţi şi oferta nu este chiar aşa de diversă. Competitorul principal deţine, în momentul de faţă, peste 70% din numărul de conexiuni, iar împreună cu ceilalţi doi operatori care domină piaţa, practic au aproape 99% din piaţă. Aşadar, toţi ceilalţi furnizori din piaţa de servicii de telecomunicaţii deţin 1% din total”, a declarat Băleanu, potrivit Economedia.

Potrivit lui Băleanu, 43% dintre utilizatorii de Internet nu cunosc viteza serviciului la Internet pe care l-au contractat, iar 61% dintre respondenţi au spus că au achiziţionat serviciul pentru preţul cel mai mic, iar în ceea ce priveşte preţurile pentru serviciile de Internet, România se află în topul primelor zece ţări care practică cele mai mici tarife.

„Costul internetului în România, pe baza datelor raportate de utilizatori, a rămas plat timp de foarte mulţi ani. Am extras un top al preţului conexiunilor la internet în ţările din regiune. După cum vedeţi, România este în afara zonei ţărilor din Uniunii Europene cu cu preţul la internet în general. În Uniunea Europeană cel mai mic preţ, în afară de România, este în Bulgaria, de 12 euro. În regiune, în general, intervalul este între 12 şi 17-18 euro. Am investigat în mai multe ţări din lume care este costul conexiunii la internet. Este un top care are peste o sută de poziţii şi am extras primele zece poziţii. România este, în momentul de faţă, pe locul şase la nivel global în topul celor mai ieftine conexiuni de acces la internet”, a adăugat şeful Asociaţiei IntreLAN.

În acest context complex, cei doi jucători principali au inițiat încă din 2023 inițiative de achiziții pe piața de telecom are ar subția și mai mult paleta de opțiuni a utilizatorilor. Mai mult, ofertele cu care aceștia ies pe piață în ultimul timp par croite dinadins pentru a ataca direct publicul companiei rivale.

Fuzionarea Orange cu Romtelecom: cum a anulat Orange fostul monopol din telefonia fixă

Orange, unul din cei doi lideri ai pieţei locale de telecom, a anunțat pe 1 iunie 2024 fuziunea cu Romtelecom, companie achiziţionată anterior de Deutsche Telekom şi grecii de la OTE. Potrivit Ziarul Financiar, noua entitate poartă în prezent acelaşi nume dar are și statul român ca acţionar, cu un pachet de 20%.

„În 2021, Orange a achiziţionat pachetul majoritar de acţiuni din divizia de servicii fixe Telekom Romania Communications (în prezent Orange Romania Communications). Astfel, două companii, Orange Romania şi Orange Romania Communications, au început o călătorie împreună cu scopul de a deveni alegerea preferată pentru servicii convergente, fixmobil, în România. Acum ne aflăm din nou în faţa unui pas important: pe 1 iunie 2024, ORANGE ROMANIA S.A. (ORO) şi ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. (OROC) fuzionează, devenind o singură companie: ORANGE ROMANIA S.A.. Astfel, prin prezenta vă informăm că începând cu data de 1 iunie 2024, societatea ORO, cu sediul social în Bucureşti, Europe House, Bd. Lascăr Catargiu nr. 47-53, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/10178/1996, EUID: ROONRC.J40/10178/1996, CUI RO 9010105 absoarbe societatea OROC, cu sediul social în Bucureşti, Calea Victoriei nr. 35, Sector 1, înregistrată la Registrul Comerţului Bucureşti sub nr. J40/8926/1997, EUID: ROONRC.J40/8926/1997, CUI RO 427320, preluându-i prin efectul legii toate drepturile şi obligaţiile. Prin urmare, începând cu 1 iunie 2024, toate contractele încheiate cu clienţii ORANGE ROMANIA COMMUNICATIONS S.A. sau ORANGE ROMANIA S.A. vor fi considerate încheiate cu ORANGE ROMANIA S.A.. De la aceeaşi dată, ORANGE ROMANIA S.A va avea un nou sediu social la adresa din Bucureşti, sector 1, str. Matei Millo nr. 5, clădirea Tandem, România şi un capital social subscris şi vărsat de 72.888.600,4 lei. Ca urmare a schimbării sediului social, punctul de primire prin poştă a notificărilor şi reclamaţiilor scrise din partea clienţilor se va muta la noua adresă”, conform notificării către clienţi privind fuziunea transmisă de companie.

Mai mult, la începutul lui septembrie, Orange a lansat o campanie care îi permite oricărei persoane care își portează numărul de telefon mobil sau serviciul de internet și TV la Orange să beneficieze de o reducere de 50% la abonamentele aferente timp de un an, plus 3 luni gratuite de acces la Netflix sau HBO Max.

În contextul competiției acerbe între operatorul telecom și RCS/RDS, în special pe piața de internet fix și televiziune, acolo unde grupul românesc are un monopol de aproape 70%, Orange încearcă o ofensivă puternică, iar pe piața de telefonie mobilă, încearcă să atragă mai mulți clienți noi, chiar dacă este lider de piață, dar a pierdut destui clienți către competitorul său în ultimii ani, punctează blogul de profil iDevice.

„Orange se așteaptă, cel mai probabil, ca această promoție să atragă un număr semnificativ de noi clienți, mai ales în rândul celor care caută să reducă costurile cu telecomunicațiile, fără a face rabat la calitatea serviciilor. În plus, colaborarea cu platforme de streaming precum Netflix și HBO Max este văzută ca un avantaj competitiv important, într-o perioadă în care consumul de conținut online este în continuă creștere”, continuă relatarea citată.

Ofensiva DIGI: „achiziția anului” care ar schimba complet jocul pentru operatorul român

Adrian Tomșa, proprietarul grupului Clever Media (care include printre altele Prima TV și Profit.ro) a anunțat la finalul lunii iunie 2024 achiziția Telekom Mobile, mai puțin o serie de active care vor fi preluate de grupul Digi, controlat de omul de afaceri Zoltan Teszari.

Inițial, în toamna anului trecut, OTE semnase un memorandum pentru vânzarea Telekom Mobile către Quantum Projects Group, controlat tot de Adrian Tomșa. Cu toate acestea, tranzacția actuală aduce o nouă complexitate, implicând și un jucător major precum Digi, fapt ce a generat o reevaluare de către Consiliul Concurenței, potrivit unei analize Hotnews.

În prezent, achiziția este încă analizată de Consiliul Concurenței, în comunicările căreia se precizează doar activele de care este interesată Digi România, fără a spune cu ce ar mai rămâne Adrian Tomșa: „Activele Telekom România Mobile Communications pe care Digi România intenționează să le preia constau în spectru, întreaga rețea radio cu toate turnurile și echipamentele și contractele cu clienții de tip pre-paid”, se arată în comunicatul Consiliului Concurenței.

Președintele Consiliului Concurenței, Bogdan Chirițoiu, a explicat pe 27 mai, pentru HotNews.ro implicațiile acordului de principiu pentru cumpărarea Telekom Mobile de către Digi, grup de telecomunicații și media controlat de Zoltan Teszari, și Clever Media, grup media controlat de Adrian Tomșa. „Din punct de vedere concurențial este mult mai complicat, pentru că Digi e un actor mare în piață”, a declarat pentru HotNews.ro Bogdan Chirițoiu, președintele autorității. Anterior, Chirițoiu subliniase că sursa fondurilor pentru achiziție este crucială pentru evaluarea tranzacției, iar acest aspect va fi parte a investigației curente.

Ce cântărește foarte mult în complexitatea situației este faptul că Telekom Mobile este al patrulea mare jucător de telefonie și internet mobil din România, după Orange, Vodafone și Digi.

Cu toate că autoritatea a anunțat în iunie că analizează această tranzacție din punct de vedere concurențial și așteaptă observații și puncte de vedere în următoarele 20 de zile după anunț, până în prezent nu au apărut pe site-ul instituției sau în media niciun fel de noutăți despre posibila aprobare a achiziției. Președintele Consiliului Concurenței a declarat că decizia finală privind achiziția va fi comunicată de instituție până la finalul acestui an.

Potrivit unei analize ZF, dacă tranzacția va fi finalizată, DIGI ar deveni lider pe toate segmentele cheie din piaţa locală de telecom dacă va primi aprobare pentru a cumpăra de la Deutsche Telekom şi OTE operatorul de telefonie mobilă Telekom România Mobile, arată datele statistice publicate de ANCOM şi cele mai recente rezultate financiare publicate de operatori: „Luând ca referinţă datele comunicate de operatorii de telecom pentru finele lunii iunie 2024 rezultă că grupul Digi - Telekom România Mobile ar avea 9,8 milioane de clienţi pe telefonie mobilă, depăşind astfel Orange, care avea 9,3 milioane de clienţi”, se arată în analiză.

Astfel, în pofida campaniei agresive de „braconaj” a clientelei DIGI de către Orange, operatorul român ar putea controla în curând mare parte din piața de telecomunicații pe toate filierele, nu doar internet, ci și telefonie și TV, într-un context problematic în care deja plaja de opțiuni a consumatorilor era deosebit de restrânsă.

