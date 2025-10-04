Primăria Sectorului 4 își asumă un proiect major la Piața Unirii. „Va scurta timpii de deplasare și va crește gradul de siguranță al călătorilor” VIDEO

Primăria Sectorului 4 îşi asumă realizarea noului pasaj pietonal subteran care să facă legătura între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, precum şi lucrarea de interconectare a liniei de tramvai între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Unirii, a anunţat, sâmbătă, primarul Daniel Băluţă.

„Piaţa Unirii trebuie să se transforme într-un nod intermodal de transport care să conecteze transportul public de suprafaţă cu cel subteran, mai exact tramvaiul cu metroul, aşa cum am arătat că se poate la Eroii Revoluţiei. Aşa cum probabil ştiţi deja, PUZ-ul necesar conectării liniei de tramvai între Piaţa Unirii şi Piaţa Sfântul Gheorghe nu a trecut de Consiliul General şi va fi refăcut, pentru că, în varianta actuală, PUZ-ul nu reglementează complet transportul public din Piaţa Unirii. (…) Nici eu, personal, nu eram de acord cu acest PUZ pentru că, spre exemplu, nu lua în calcul necesitatea construirii unui nou pasaj pietonal subteran care să facă legătura între staţiile de metrou Piaţa Unirii 1 şi Piaţa Unirii 2, în condiţiile în care se ştie că actualul tunel face faţă cu greu transbordării călătorilor de la o staţie la alta”, a declarat Daniel Băluţă, în conferinţă de presă.

Primarul a adăugat că Sectorul 4 va face studiul de fezabilitate şi lucrările pentru acest pasaj, dar şi pentru interconectarea liniei de tramvai între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Unirii.

„Acesta este foarte important pentru noul PUZ al zonei care, odată ce va fi aprobat de Consiliul General, va fi punct de plecare pentru proiectul tehnic, pe care tot noi, cei de la Sectorul 4, îl vom face. Practic, pe lângă refacerea planşeului Unirii, Sectorul 4 îşi asumă atât realizarea noului pasaj pietonal subteran pentru metrou, însemnând studiile de fezabilitate, proiect tehnic şi execuţie efectivă a lucrării, dar şi interconectarea liniei de tramvai între Piaţa Sfântul Gheorghe şi Piaţa Unirii, constând în realizarea proiectului tehnic şi execuţia propriu-zisă”, a menţionat Băluţă.

De asemenea, el a arătat că, odată ce aceste investiţii vor fi finalizate, „tramvaiul şi metroul vor fi conectate după modelul care deja funcţionează la Eroii Revoluţiei: prin scări, lifturi şi escalatoare, astfel încât oamenii care ajung cu tramvaiul în Piaţa Unirii să poată ajunge la metrou în subteran către refugiul staţiei de tramvai şi invers”.

„Poate părea dificil, însă este clar că o astfel de facilitate va încuraja utilizarea transportului public, va creşte gradul de siguranţă al călătorilor în Piaţa Unirii şi, nu în ultimul rând, va scurta timpii de deplasare dintr-o parte în alta a oraşului”, a mai argumentat primarul Daniel Băluţă.

Lipsa unui astfel de proiect, reclamată de două asociații

Asociația Pro-Infrastructura şi Asociația Metrou Ușor reclamau vineri refuzul proiectanților de a realiza o conexiune între liniile de metrou şi cele de tramvai la Piaţa Unirii din Capitală, pentru scăderea fluxurilor rutiere de la suprafaţă.

Acestea susțin că un astfel de proiect ar încuraja transportul în comun şi ar duce la scăderea aglomeraţiei din unul dintre cele mai circulate puncte din Bucureşti. Asociația Metrou Ușor cere Primăriei Capitalei să refuze şi să se delimiteze de argumentele proiectantului.

„Colegii noștri de suferință de la Asociația Metrou Ușor au solicitat, în procesul de consultare publică al proiectului de interconectare a liniilor de tramvai în Piaţa Unirii din buricul Capitalei, construirea unui acces nou în pasajul actual al Magistralei M2 care să asigure conexiunea directă dintre tramvai şi metrou, separată de fluxurile de la suprafaţă”, scrie Pro-Infrastructura.

Asociația dă exemple de nodurile intermodale de la Crângași, Eroii Revoluției, Piaţa Sudului sau Parc Drumul Taberei şi amintește că un astfel de proiect va fi curând şi la stația Constantin Brâncoveanu.

„De pildă, noul acces de la Tineretului scurtează drumul pietonilor cu 150 de metri şi minute bune. Se elimină astfel necesitatea unei traversări la nivel cu fluxurile rutiere, ceea ce înseamnă transbordare mai rapidă, comoditate şi predictibilitate. Deci se încurajează transportul public, mai ales în zonele extrem de aglomerate ca aceasta”, subliniază Pro-Infrastructura.

