Cum va arăta cel mai vizitat loc din Timișoara. Zeci de arhitecți au intrat în joc pentru premiul de 1,5 milioane de euro

Concursul internațional organizat de Ordinul Arhitecților din România și Primăria Timișoara privind transformarea Pieței Victoriei se bucură de un real succes. Potrivit Primăriei Timișoara 30 de echipe de arhitecți au propus soluții privind amenajarea zonei centrale a orașului.

„Interesul pentru Timișoara este copleșitor: am primit 30 de propuneri de amenajare a Pieței Victoriei și a străzilor din jurul ei. Am invitat arhitecți din toată Europa la acest concurs, pentru că este cel mai bun mod prin care să transformăm acest spațiu într-un centru de oraș european, păstrând caracterul zonei. Săptămâna asta, juriul format din experți independenți veniți din 4 țări va stabili câștigătorii. Am trasat direcțiile cele mai importante în tema de concurs și la final, îmi doresc să văd o soluție de calitate ridicată, care să învigoreze și să pună în valoare Piața Victoriei, locul în care Timișoara a devenit primul oraș liber”, a anunțat primarul Dominic Fritz.

Piața Victoriei face parte din culoarul de trei piețe centrale din Timișoara, alături de Piața Libertății și Piața Unirii. Aceasta nu a avut parte în ultimele trei decenii decât de intervenții mici, reparații sau amenajări minore.

„Primăria Timișoara dorește ca cea mai importantă piață a orașului să fie pusă în evidență după modelul marilor orașe europene: cu respect față de istorie și patrimoniu, cu spațiu pentru oameni și cu amenajări verzi generoase. Promenadele „Corso” și „Surogat”, precum și monumentele și elementele simbolice ale pieței trebuie protejate, conservate și puse în valoare”, a informat Primăria Timișoara.

Proiectul de amenajare vizează Piața Victoriei, Piața Huniade, parcarea adiacentă, perechea de străzi Alba Iulia – Mărășești (până la linia de tramvai), străzile conexe Pieței Victoriei, precum și conexiunile cu parcurile Civic, Justiției, Catedralei și Central.

Concursul este organizat de Ordinul Arhitecților din România (OAR) și a fost deschis pentru România, țările Uniunii Europene și Spațiului Economic European și Confederația Elvețiană. Contractul de servicii de proiectare va fi atribuit concurentului câștigător al concursului, în urma unei proceduri de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare, conform regulamentului de concurs.

Câștigătorul premiului I va primi 1,5 milioane de euro, fără TVA, sumă care reprezintă valoarea estimată a contractului de servicii de proiectare, premiul II costă în 30.000 euro, fără TVA, premiul III – 15.000 euro, fără TVA, mențiunea I – 7.500 euro, fără TVA, iar mențiunea II – 7.500 euro, fără TVA.

