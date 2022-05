Dosarul de abuz în serviciu al lui Dragoș Chitic, fost primar al municipiului Piatra Neamț, se apropie de final la Înalta Curte, instanță care va decide dacă acesta va fi condamnat sau, dimpotrivă, achitat pentru aprobarea unui schimb de terenuri în urma căruia primăria a fost prejudiciată cu peste 1 milion de lei.

Ambiția actualului președinte al Camerei de Comerț și Industrie Neamț, Mihai Apopii, de a scăpa de un teren gard în gard cu cimitirul pe alte două – unul în zona centrală, altul în zona industrial a municipiului – este motivul pentru care Dragoș Chitic a fost condamnat în primă instanță la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru abuz în serviciu.

Aceeași pedeapsă a fost pronunțată cu privire la Vasile Vișan (secretar al municipiului Piatra Neamț), tot pentru abuz în serviciu.

Alte pedepse cu suspendare din dosar:

Marin Bordei , șef serviciu Administrare Patrimoniu - 2 ani şi 8 luni (complicitate la abuz în serviciu)

, șef serviciu Administrare Patrimoniu - 2 ani şi 8 luni (complicitate la abuz în serviciu) Vasile Zăpor , evaluator – 3 ani (complicitate la abuz în serviciu)

, evaluator – 3 ani (complicitate la abuz în serviciu) Alexandru Casapu , notar public – 2 ani şi 8 luni (complicitate la abuz în serviciu)

, notar public – 2 ani şi 8 luni (complicitate la abuz în serviciu) Mihai Apopii, om de afaceri – 3 ani (complicitate la abuz în serviciu)

Miza apelului: Chitic și ceilalți inculpați ar putea ajunge la închisoare

Miza apelului din dosar este aplicarea prevederilor art. 91 Cod penal, adică a suspendării executării pedepselor. Dacă apelul procurorilor va fi admis, cei șase ar putea ajunge la închisoare.

Chitic a fost găsit vinovat că i-a aprobat lui Apopii un schimb de terenuri: afaceristul deținea un imobil învecinat cu cimitirul din Piatra Neamț (evidențiat cu galben, pe strada Valea Albă), pe care nu putea construi nimic și care n-avea niciun fel de utilități. La schimb, cu ajutorul lui viceprimarului Dragoș Chitic (la data faptelor, în 2010), afaceristul a obținut, la schimb, alte două terenuri (evidențiate cu roșu), aflate în patrimoniul primăriei. Unul, pe strada Castanilor, aproape de centrul municipiului, iar altul pe strada Muncii, în zona industrială a orașului. Ambele terenuri se pretau pentru construcții, spre deosebire de imobilul deținut de Mihai Apopii.

Arhitectul-șef al municipiului Piatra Neamț, audiat fiind în cauză, a descris pe larg problemele cu care se confrunta Mihai Apopii. Ziare.com prezintă extrase din motivarea Curții de Apel Bacău, prin care judecătorul fondului i-a condamnat pe cei șase la pedepse cu suspendare. Facem precizarea că numele inculpaților sunt cenzurate pe portalul ReJust, fiind completate în baza unor informații din surse judiciare.

De ce voia să scape afaceristul de terenul amplasat lângă cimitir

Iată cum descrie arhitectul municipiului Piatra Neamț terenul deținut de afaceristul Mihai Apopii, în prezent șeful Camerei de Comerț și Industrie Neamț:

„Am studiat acest plan și țin minte că erau respectate distanțele minime față de cimitirul aflat în vecinătate, distanța prevăzută de regulamentele de sănătate publică. Ulterior cimitirul s-a extins astfel încât a ajuns să se învecineze cu terenul care fusese dobândit între timp de (n.r. - Mihai Apopii), astfel încât acesta nu mai putea să construiască întrucât cei 50 metri distanță între teren și cimitir nu mai existau. Nu îmi amintesc dacă (n.r. - Mihai Apopii) a depus vreo cerere de autorizare la primărie, însă țin minte că am avut discuții directe cu acesta privind posibilitatea de a obține autorizația de construcție. I-am spus că această autorizație nu va putea să o obțină întrucât nu era îndeplinită condiția celor 50 metri. Totodată i-am spus acestuia că terenul pe care în deține nu este pretabil construcțiilor întrucât din cauza geologiei acestuia este mai scump să stabilizezi terenul decât să construiască. Cunoșteam dintr-un studiu efectuat de către primărie pentru acea zonă că din punct de vedere geologic și hidrologic stabilizarea terenului se putea face cu costuri foarte mari. I-am mai precizat lui (n.r. - Mihai Apopii) că va costa foarte mult și alimentarea cu apă, canalizare și energie electrică, toate acestea lipsind de pe teren. În plus nu exista nici rețea de gaz, însă acest aspect nu era obligatoriu pentru emiterea autorizației de construcţie. În ceea ce privește rețeaua de apă și canalizare, aceasta putea fi extinsă de la o derivație care era la aproximativ 1 km de teren. De altfel și accesul la teren era greu întrucât nu exista o stradă modernizată, ci doar un drum de tarla (exploatare agricolă). (…) Cu privire la terenul de pe str. Valea Albă a lui (n.r. - Mihai Apopii), știu din discuțiile purtate la nivelul compartimentelor din primărie că nu putea fi folosit pentru a se construi nimic pe el, tocmai din cauza vecinătății cu cimitirul. În aceste condiții se discuta neoficial fie de înființarea unui parc, fie de cedarea lui în vederea extinderii cimitirului. Nici această extindere nu putea fi însă făcută întrucât putea fi afectat terenul învecinat pentru care erau eliberate titluri de proprietate pentru veteranii de război”, arată arhitectul-șef în depoziția de la dosar.

În consecinţă, față de aceste declarații, instanța reține că, în fapt, contrar susţinerilor sale în apărare, inculpatul Mihai Apopii a încercat să scape de un teren care încă de la data achiziției era afectat atât de servitutea legală cât de și de defecte structurale, aspecte care îl făceau inutilizabil economic.

Ce vină i-a găsit judecătorul lui Dragoș Chitic

Instanța reține, în motivare, că Dragoș Chitic avea obligația – în calitate de viceprimar – de a proteja interesele comunității, nu pe ale afaceristului Mihai Apopii.

„În ceea ce priveşte latura subiectivă a infracţiunilor de abuz în serviciu constând in vânzarea la preţuri mult diminuate a unor terenuri aparţinând domeniului privat şi public al mun. Piatra Neamț, reţinute in sarcina inculpaţilor Chitic şi Vișan este irelevantă existenţa unor Hotărâri de Consiliu Local prin care au fost aprobate vânzările respective, astfel că nu pot fi primite apărările inculpaţilor sub acest aspect. Aceasta deoarece, pe de o parte, Consiliul Local ar fi putut hotarî doar asupra operaţiunii de vânzare nu si asupra transmiterii imobilelor proprietatea municipiului în conditii dezavantajoase, la preţuri derizorii. Pe de alta parte, admiţând prin absurd ca autoritatea deliberativă ar fi hotărât vătămarea intereselor comunităţii - impunând ca vânzarea să se facă în schimbul unor sume inferioare valorii comerciale reale, inculpaţii nu erau obligaţi să ducă la îndeplinire asemenea decizii - cum nefondat au susţinut - în condiţiile în care (…) între primar/viceprimar si consiliul local nu exista raporturi de subordonare. Dimpotrivă, primarul/vicepriamrul, secretarul unei localităţi are în ultimul rând obligaţia de a reprezenta în mod onest si cu bună credinţă comunitatea şi a-i gestiona în mod corect patrimoniul, cu cel putin la fel de multă grijă si diligenţă ar depune si în administrarea bunurilor proprii. (…) Prin urmare, se reţine că în situatia în care documentaţia prealabilă şi apoi HCL ar fi condus la stabilirea unui preț derizoriu, cum de altfel s-a si întâmplat, (…) inculpatul Chitic avea nu facultatea, cum nefondat susţine în apărare, ci obligaţia de a refuza vânzarea, pentru a proteja interesele economice ale comunitătii pe care o reprezenta, datoria sa fiind față de aceasta din urmă și nu față de cumpărătorii bunurilor”, reține judecătorul.

De ce au primit inculpații pedepse cu suspendare la fond

Doar lipsa antecedentelor penale a determinat instanța să nu le aplice celor șase pedepse cu executare.

„Inculpatul (Dragoș Chitic – n.r.) era viceprimar al municipiului Piatra Neamț la data faptelor. În cauză se va avea în vedere ca pedeapsa, ca măsura de constrângere, are, pe lângă scopul său represiv, şi o finalitate de exemplaritate, ea concretizând dezaprobarea legală şi judiciară, atât în ceea ce priveşte fapta penală săvârşită, cât şi în ceea ce priveşte comportamentul făptuitorului. Ca atare, pedeapsa şi modalitatea de executare a acesteia, trebuie individualizate în aşa fel încât inculpatul să se convingă de necesitatea respectării legii penale şi evitarea săvârşirii altor fapte penale. Raportat la aceste consideraţii legale, în cauză, la individualizarea pedepsei se va avea în vedere, pe de o parte, caracterul grav al faptelor săvârşite, infracţiuni de serviciu pentru inculpaţii funcţionari publici, pentru inculpatul Chitic săvârşite în calitate de viceprimar în funcţie, profitând de funcţia în care a fost ales, înşelând astfel încrederea comunităţii în acele persoane în care şi-au încredinţat prin votul exprimat bunăstarea comunei, dar şi aspectele favorabile inculpaţilor, respectiv elementele ce caracterizează persoana acestora reţinute din caracterizările depuse la dosar. În acest sens, se reține că inculpații din prezenta cauză au studii superioare și nu au antecedenta penale. (…) Inculpatul (Casapu Alexandru – n.r.) a făcut posibilă încheierea contractului de schimb și i-a sprijinit pe inculpații (Dragoș Chitic – n.r.) și (Vasile Vișan – n.r.) să săvârșească infracțiunile de abuz în serviciu, contribuţia inculpatului fiind una esenţială deoarece fără complicitatea notarului public nu era posibilă nici dezmembrarea terenului cu nr. cadastral 52228 - întrucât lipsea hotărârea consiliului local în acest sens, administrarea domeniului municipiului fiind atribuția exclusivă a acestuia și nici prejudicierea patrimoniului municipiului întrucât nu s-ar fi putut încheia în mod valabil contractul de schimb”, reține instanța de fond.

Acuzațiile procurorilor DNA

Procurorii DNA au reținut în rechizitoriu că în perioada 20-28 ianuarie 2010, inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile, în calitățile de viceprimar, respectiv secretar al Primăriei Piatra Neam, beneficiind de ajutorul expertului Bordei Marin, cu încălcarea dispozițiilor legale, au semnat și avizat mai multe documente care au stat la baza emiterii, de către Consiliul local Piatra Neamț, a unei hotărâri prin care a fost inventariată, la o valoare mult diminuată, o suprafață totală de 21.055 mp teren de pe raza municipiului.

„În baza acelei hotărâri, în data de 18 februarie 2010, a fost încheiat un contract prin care Consiliul local Piatra Neamț, reprezentat de inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile, a cedat inculpatului Apopii Mihai proprietatea suprafeței menționate mai sus, evaluată la suma de 576.278 lei în schimbul unui teren în suprafață de 11.156 mp situat pe raza aceluiași municipiu, evaluat la suma de 973.629 lei. Acest contract a fost încheiat în condițiile în care inculpații Chitic Dragoș Victor și Vișan Vasile cunoșteau că această operațiune era din punct de vedere economic defavorabilă municipiului și privea inclusiv o suprafață de teren care făcea parte din domeniul public al localității”, arată procurorii în rechizitoriu.

Diferența de valoare, respectiv suma de 397.351 lei, a fost achitată de municipiul Piatra Neamț inculpatului Apopii Mihai la data de 27 ianuarie 2015.

„Evaluarea terenurilor ce aparțineau primăriei Piatra Neamț a fost realizată de inculpatul Zăpor Vasile, în calitate de expert, care le-a subevaluat cu suma totală de 1.089.170 lei, cunoscând că rapoartele sale vor fi determinante pentru încheierea contractului de schimb menționat mai sus, autentificat de notarul public Casapu Alexandru. Acesta din urmă a autentificat contractul respectiv cu încălcarea dispozițiilor legale, în condițiile în care cunoștea că una dintre suprafețele ce făcea obiectul schimbului (9.874 mp), făcea parte din domeniul public al municipiului Piatra Neamț. Prin aceste demersuri, a fost produs municipiului Piatra Neamț un prejudiciu în valoare de 1.089.170 lei care constituie totodată un folos necuvenit pentru inculpatul Apopii Mihai”, se arată în comunicatul DNA.

