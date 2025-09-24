Se extind măsurile împotriva trotinetelor electrice. „Nu cred că aceste vehicule aduc vreun beneficiu”

Municipalitatea a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public al municipiului Piatra-Neamț, a declarat, miercuri, 24 septembrie, primarul Adrian Niță.

Decizia a fost luată după ce un copil de 15 ani, care închiriase o trotinetă, a căzut și câteva zile mai târziu a decedat. Edilul a precizat că deja trotinetele nu mai pot fi închiriate, iar până la finalul lunii, acestea trebuie ridicate de reprezentanții firmei.

„Conform legii, nu poți avea control asupra stării tehnice a trotinetei. Poate să aibă defecte și să o preia un copil care nu știe de aceste defecte. Avem 16.000 de minori în Piatra-Neamț și nu cred că aceste trotinete aduc vreun beneficiu. Am luat și transmis decizia de reziliere a contractului. Am avut o sumă derizorie pe care a trebuit să o returnăm acestei companii, în baza contractului. Repet, nu cred că aducea vreun beneficiu orașului, acest contract”, a declarat primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, pentru Agerpres.

Pe 13 septembrie, un minor în vârstă de 15 ani care circula pe trotinetă a căzut și a fost transportat în stare de comă la Unitatea de Primiri Urgențe Piatra-Neamț și, ulterior, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Pentru că starea copilului era deosebit de gravă și cu leziuni ireversibile, părinții săi au acceptat, câteva zile mai târziu, să doneze organele.

În primele nouă luni ale acestui an, în județul Neamț s-au produs nouă accidente grave cu persoane care circulau pe trotinete.

Opt oameni au fost răniți, iar un copil a decedat.

De asemenea, două persoane, între care un copil, au murit la Sibiu, în ultimele zile, după accidente cu trotinetele electrice.

Un bărbat de 58 de ani a murit, marți, 23 septembrie, la Spitalul Județean Sibiu, la aproape două săptămâni după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în municipiul Mediaș.

Bărbatul fusese supus unei intervenții chirurgicale și a petrecut mai multe zile la ATI.

Duminică, un adolescent de 13 ani din Sibiu, accidentat în 2 septembrie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, a murit la același spital.

