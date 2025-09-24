Se extind măsurile împotriva trotinetelor electrice. „Nu cred că aceste vehicule aduc vreun beneficiu”

Autor: Maria Mora
Miercuri, 24 Septembrie 2025, ora 12:02
335 citiri
Se extind măsurile împotriva trotinetelor electrice. „Nu cred că aceste vehicule aduc vreun beneficiu”
Piatra Neamț a interzis închirierea trotinetelor electrice FOTO Pexels

Municipalitatea a reziliat contractul cu firma care închiria trotinete pe domeniul public al municipiului Piatra-Neamț, a declarat, miercuri, 24 septembrie, primarul Adrian Niță.

Decizia a fost luată după ce un copil de 15 ani, care închiriase o trotinetă, a căzut și câteva zile mai târziu a decedat. Edilul a precizat că deja trotinetele nu mai pot fi închiriate, iar până la finalul lunii, acestea trebuie ridicate de reprezentanții firmei.

„Conform legii, nu poți avea control asupra stării tehnice a trotinetei. Poate să aibă defecte și să o preia un copil care nu știe de aceste defecte. Avem 16.000 de minori în Piatra-Neamț și nu cred că aceste trotinete aduc vreun beneficiu. Am luat și transmis decizia de reziliere a contractului. Am avut o sumă derizorie pe care a trebuit să o returnăm acestei companii, în baza contractului. Repet, nu cred că aducea vreun beneficiu orașului, acest contract”, a declarat primarul municipiului Piatra-Neamț, Adrian Niță, pentru Agerpres.

Pe 13 septembrie, un minor în vârstă de 15 ani care circula pe trotinetă a căzut și a fost transportat în stare de comă la Unitatea de Primiri Urgențe Piatra-Neamț și, ulterior, la Spitalul de Neurochirurgie din Iași.

Pentru că starea copilului era deosebit de gravă și cu leziuni ireversibile, părinții săi au acceptat, câteva zile mai târziu, să doneze organele.

În primele nouă luni ale acestui an, în județul Neamț s-au produs nouă accidente grave cu persoane care circulau pe trotinete.

Opt oameni au fost răniți, iar un copil a decedat.

De asemenea, două persoane, între care un copil, au murit la Sibiu, în ultimele zile, după accidente cu trotinetele electrice.

Un bărbat de 58 de ani a murit, marți, 23 septembrie, la Spitalul Județean Sibiu, la aproape două săptămâni după ce a căzut de pe o trotinetă electrică în municipiul Mediaș.

Bărbatul fusese supus unei intervenții chirurgicale și a petrecut mai multe zile la ATI.

Duminică, un adolescent de 13 ani din Sibiu, accidentat în 2 septembrie după ce a căzut de pe o trotinetă electrică, a murit la același spital.

Primăria din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Decizia vine după decesul unui adolescent de 15 ani
Primăria din România care interzice circulația trotinetelor electrice închiriate. Decizia vine după decesul unui adolescent de 15 ani
Primarul din Piatra Neamț, Adrian Niță, a anunțat că în municipiu va fi interzisă circulația trotinetelor electrice închiriate, măsura urmând să intre în vigoare luni. Decizia a...
Sindicatul polițiștilor cere dotări pentru verificarea trotinetelor electrice. "Este timpul să înțelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieți"
Sindicatul polițiștilor cere dotări pentru verificarea trotinetelor electrice. "Este timpul să înțelegem că tehnologia ne poate ajuta să salvăm vieți"
Sindicatul Europol atrage atenția că siguranța rutieră nu este opțională și cere dotarea polițiștilor cu stații mobile pentru măsurarea vitezei trotinetelor electrice. Potrivit...
#piatra neamt, #trotinete electrice, #accidente trotinete electrice, #adrian nita, #primar , #stiri sociale
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Liber la toata planeta! Donald Trump a spus-o, in fata Adunarii Generale a ONU
ObservatorNews.ro
Poluarea din Bucuresti a crescut de sapte ori peste limitele normale, in urma incendiului din Pantelimon
DigiSport.ro
Novak Djokovic s-a razgandit! Decizia luata, la doua saptamani dupa ce si-a luat familia si s-a mutat in Grecia

Ep. 134 - 4 din 10 romani nu au...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. „Răbdarea lui Donald Trump nu este infinită”. Amenințarea secretarului de stat al SUA pentru Rusia
  2. Matei Vișniec la Chișinău: "Să nu fiți mercenari!"
  3. Ziua Mondială a Sindromului Hemolitic Uremic atipic. Fiecare oră contează: Societatea Română de Nefrologie face apel pentru un diagnostic timpuriu și acces optim la tratament
  4. Adolescent de 15 ani, împușcat de poliție pentru că flutura o armă într-un McDonald's. A fost ucis în fața clienților, printre care și copii: ”Sânge peste tot”
  5. Se extind măsurile împotriva trotinetelor electrice. „Nu cred că aceste vehicule aduc vreun beneficiu”
  6. Energie nucleară în curtea ta? „Microreactoarele” ar putea alimenta orașele, campusurile
  7. Reacție de la Kremlin, după ce Donald Trump a spus despre Rusia că este un „tigru de hârtie”. "Acționăm pentru prezentul și viitorul țării noastre"
  8. 30 de picioare umane, de peste un an în depozitele unui aeroport. Cazul a ajuns la Curtea Supremă
  9. Atac cu drone ucrainene la una dintre cele mai mari rafinării din Rusia. A izbucnit un incendiu FOTO/VIDEO
  10. Trump s-a plâns la ONU că nu a primit contractul pentru renovarea sediului ONU, acum 20 de ani: „V-aș fi dat podele de marmură și pereți îmbrăcați în mahon” VIDEO