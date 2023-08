1.819 copii cu varste intre 3-6 ani si 249 de parinti din comunitati defavorizate din judetul Neamt sunt beneficiari ai programului "Start in educatie", cel mai amplu proiect de educatie timpurie din Romania. In timpul actiunilor desfasurate, atat copiii, cat si parintii lor s-au bucurat de suportul necesar pentru a facilita accesul la educatie in randul prescolarilor, informeaza organizatorii programului."Start in educatie", proiect derulat de Fundatia World Vision Romania si Fundatia OMV ... citeste toata stirea