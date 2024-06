10.000 de detectoare au ajuns in locuintele romanilor din 20 de judete, pentru a le proteja viata si bunurile

Peste 7.500 de detectoare de fum si 2.500 de monoxid de carbon au fost distribuite, gratuit, catre familii din 20 de judete in cadrul campaniei "Detector pentru viata", derulata in perioada martie-mai 2024, in cadrul parteneriatului "Impreuna pentru siguranta", incheiat intre E.ON, Delgaz Grid, Departamentul pentru Situatii de Urgenta (DSU) si Inspectoratul General pentru Situatii de Urgenta (IGSU), informeaza Delgaz Grid.Detectoarele au fost donate de E.ON si Delgaz Grid si au fost ... citește toată știrea