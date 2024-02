11 ani de inchisoare pentru violenta familiala

Joi, politistii au pus in executare un mandat de executare a pedepsei inchisorii pe numele unui barbat in varsta de 35 de ani, din comuna Bicazu Ardelean. Este vorba despre (recidivistul) Florin Husariu, condamnat la 11 luni pentru violenta in familie si distrugere. Conform sentintei, in seara de 21 iulie 2022, pe la ora 22, dupa ce s-a imbatat, acesta si-a lovit concubina cu pumnii in fata. De asemenea, pe 26 iulie 2022, la ora 16, ... citește toată știrea