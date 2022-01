129 de copaci din Roman vor fi taiati in acest an

In cursul acestui an, Primaria municipiului Roman va taia 129 de arbori din oras, copaci batrani sau care prezinta un pericol pentru cetateni ori bunurile acestora, conform deciziilor luate de comisia numita in acest sens la nivelul primariei, a anuntat primarul Leonard Achiriloaei in cadrul unei conferinte de presa desfasurate vineri, 14 ianuarie.In ultima perioada, au fost efectuate toaletari de arbori in mai multe zone din oras, in total 1.050 de arbori, in zona cartierului Danubiana, pe ... citeste toata stirea